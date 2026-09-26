Los hijos libertarios de Urquiza: en Entre Ríos, una agrupación juvenil libertaria desafía a Fleitas

Florece una nueva agrupación política en Entre Ríos : Los Hijos de Urquiza . Con un nombre que alude al linaje histórico de la provincia y al prócer que legó a la patria la unidad nacional, esta nueva tribu pretende ser la ambulancia de libertarios desencantados de la conducción provincial de La Libertad Avanza (LLA) .

Los Hijos de Urquiza está compuesta por jóvenes dirigentes violetas que no comulgan con las formas de Roque Fleitas , el presidente de LLA . También, en su mayoría, por nombres que crecieron con el PRO . Además, cuentan entre sus filas a independientes y algunos radicales, según afirmaron a Letra P .

La misión que se propone esta agrupación, que comenzó a organizarse a principios de año, luego de que pasaran las elecciones legislativas de 2025 en las que las huestes de Rogelio Frigerio unieron fuerzas con las de Javier Milei para enfrentar al peronismo , es llevar agua solo para el molino de esas dos cabezas. Es poner toda la fuerza en las reelecciones del gobernador y el Presidente. Luego de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias ( PASO ), si las hubiera, o de que el gobernador defina candidaturas, van a militar para el resto de las postulaciones locales.

Los Hijos de Urquiza tienen el norte puesto en la búsqueda del voto libertario, un objetivo que les pidió explícitamente un alto mando de la Casa Gris , según contaron a Letra P . Saben que los votantes del PRO , la UCR y los otros espacios que confluyen en Juntos ya están en la bolsa. Por ello, conscientes de que cierta dirigencia de LLA es expulsiva de las disidencias, pasarán la red para pescarlos.

Para demostrar pertenencia y explicitar lealtades, tuvieron encuentros con Mauricio Colello , secretario General de la Gobernación ; Manuel Troncoso , ministro de Gobierno y Trabajo; y Gustavo Hein , presidente de la Cámara de Diputados . Todos hombres leales a Frigerio.

“Hablamos con todos”

En la faena de cinchar exclusivamente para los carros de Frigerio y de Milei se esmeraron en disipar cualquier sospecha que los relacione con otros candidatos o candidatas en alguna ciudad. En ese cuidado, comenzaron una ronda de conversaciones para explicar el propósito mayor de la novel organización política.

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En este sentido, aunque aseguran que cuentan con un desarrollo que excede la capital provincial, en Paraná hablaron con el ministro de Hacienda y Finanzas de Entre Ríos, Fabián Boleas, con el secretario de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación, Emanuel Gainza, y con el concejal Maximiliano Rodríguez Paulín. Todos nombres que suenan para competir por la intendencia. Cuando el candidato surja, ya sea mediante PASO, consenso o por decisión del gobernador, sumarán también su esmero por alguna de las candidaturas para gobernar las ciudades.

Génesis de Los Hijos

“Los Hijos de Urquiza nació como un chiste”, admite un militante de la agrupación. La referencia es al nombre, no al sentido del grupo. “Podría haberse llamado “Agrupación Urquiza”, pero daba muy vetusto”, explica y acepta que se inspiraron en Los Herederos de Alberdi, una página de memes políticos, aunque no tienen relación ni contacto con ellos. Buscan que converjan los conceptos de liberalismo y federalismo con la figura del gobernador Frigerio, que se mira en el espejo de Urquiza.

Apuntan a instalar, según cuentan, una comunicación disruptiva que muestre los logros de la gestión provincial. También apuntan a responder a la oposición con modos que los funcionarios, por decoro, no pueden utilizar. “Ya desde el nombre somos poco convencionales”, subrayan.

Local propio

Aunque la agrupación tiene una impronta propia de las lógicas del siglo XXI, con las redes sociales como el territorio principal a conquistar, saben que los espacios de encuentro presencial son necesarios, entre otros aspectos, para consolidarse como un espacio relevante y ser “tomado en cuenta” por las conducciones políticas.

Dirigentes de la agrupación con Mauricio Colello.

Por esto, aseguran que antes de fin de año van a inaugurar un local de la agrupación en la capital. El espacio va a servir como lugar de encuentro para discutir las estrategias del grupo, para sumar adherentes y como búnker para el próximo proceso electoral.

Quiénes son Los Hijos de Urquiza

Aunque están en etapa de expansión y apuntan a que la presentación en sociedad antes de que termine el año les dé una foto más robusta, ya pueden mostrar una plana de conducción horizontal.

Entre ellos cuentan con Facundo Suárez, director de Juventud y Niñez de la provincia y Daniel Venturini, funcionario del Ministerio de Desarrollo Humano. Ambos tienen origen en el partido amarillo. A ellos se sumó Adriel Budsisch, un libertario que durante la gestión presidencial de Mauricio Macri estuvo en el PAMI de Paraná. También figuran Jonathan Albornoz y Sergio Estrugo.