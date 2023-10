Javier Milei "va a poner un misil que hará explotar todo" aunque "después todo se pacificará", pronóstico el pastor presbítero Héctor Kecher , líder de la Misión Iglesia Evangélica Pentecostal, un domingo en Paraná, donde subió al escenario al candidato a la gobernación de Entre Ríos por La Libertad Avanza, Sebastián Etchevehere y otros candidatos del espacio, los bendijo “para que puedan ejercer bien su función”. Esa demostración de respaldo exhibió el juego activo de un sector del evangelismo detrás de los libertarios. Sin embargo, no es un dato exclusivo de esa fuerza electoral. En la oposición no peronista, sectores religiosos evangélicos se integraron a la propuesta política de Juntos por Entre Ríos y detrás de la candidatura de Rogelio Frigerio a la gobernación.

En La Libertad Avanza explican que las iglesias evangélicas tienen inserción barrial y los acompañan en distintos lugares pero no detallan nombres de referentes o iglesias, más allá del citado Kecher, que sí se la jugó con el sermón explosivo. Hablan de mayor incidencia en Paraná y en Concordia , por las características demográficas, y con menor intensidad en ciudades más chicas. “No pregunto qué religión tiene cada uno” , se ataja el mismo Etchevehere ante una consulta de Letra P .

En tanto, en Juntos afirman tener un esquema más organizado. Una Nueva Oportunidad (UNO) es un partido evangelista no confesional que, aunque en la provincia está en formación, tiene desarrollo nacional e integra Juntos por Entre Ríos (JxER). Además, desde la Fundación Luther King constituyen Entre Ríos Ahora (ERA), el think tank de Frigerio. Reconocen que hay diálogo con Patricia Bullrich, aunque no acuerdo. “Se está a tiempo para constituir agenda nacional con nuestros valores”, opina Leandro Jacobi, secretario de UNO en el país y referente del espacio en la provincia, ante Letra P. Entiende, sin embargo, que en Entre Ríos está todo mucho más organizado y fluye de mejor manera con el candidato a la gobernación. El mismo Jacobi integró la lista de candidatos a diputados nacionales como suplente en 2021 y en esta ronda electoral repite la experiencia.

En la listas de candidatos a diputados provinciales cuentan a Mariana Bentos, que seguramente llegará a sentarse en una banca puesto que está en el puesto 13. La refieren como una maestra especial, trabajadora del sector social que trabaja problemáticas de niñez y de familia, integra la comunidad evangélica y UNO.

Cuentan también a Emanuel Godoy en el cuarto lugar de la lista de candidatos a concejales de Francisco Ascué en Concordia. Evangelina Müller, con el primer lugar en la lista de concejales de San José. En Colón mencionan a Karen Kuliat, que hoy integra el gobierno vecinalista de la ciudad, va en segundo lugar en la lista de legisladores locales y es sobrina de Carlos Kuliat, un reconocido pastor de la zona. Por el departamento La Paz tienen a Alejandro Argañaraz, un pastor bautista, como candidato suplente a senador, se trata del hermano del diputado santafesino Juan Argañaraz (que entró a la legislatura santafesina por el partido de Amalia Granatta y ahora repitió por un sello que lleva la palabra libertad aunque no es La Libertad Avanza). En Federal Eduardo Pasarello, un pentecostal, es precandidato a primer concejal.

Así, aunque pareciera haber una coincidencia discursiva, una sintonía del clima de época entre el discurso libertario y el de algunos referentes religiosos del evangelismo, al menos en Entre Ríos, hay una participación evangélica tienen características de mayor organicidad producto del tiempo que vienen trabajando y de la conformación de estructuras partidarias formales.