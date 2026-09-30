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ARGENTINA WEEK

Rogelio Frigerio presentó las oportunidades de inversión de Entre Ríos ante empresarios europeos en París

El gobernador expuso las condiciones que genera la provincia para atraer capital privado, ampliar la producción y generar empleo.

Por Letra P | Periodismo Político
Rogelio Frigerio presentó las oportunidades de inversión de Entre Ríos ante empresarios europeos en París

Rogelio Frigerio presentó las oportunidades de inversión de Entre Ríos ante empresarios europeos en París

El gobernador Rogelio Frigerio mantuvo este miércoles en París una reunión de trabajo con autoridades nacionales, el ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, y empresarios e inversores europeos, en el marco de la agenda de la Argentina Week que se desarrolla en Francia.

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Del encuentro participaron el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne; y representantes de distintas compañías europeas, entre ellos Jacques-Antoine Granjon, de Veepee; Jonathan Cherki, de Contentsquare; Steve Anavi, de Qonto; y Philippe Corrot, de Mirakl.

También estuvieron Pascal Gauthier, de Ledger; Charles y Nicolas Ruggeri, de Batipart; Jean-David Benichou, de ViaDialog; Jacques Essebag, de Arthur; Jérôme Bersay, de Bersay; Marcos Juejati y Daniel Masallera, de NorthBaires; Bernabé Botte, de Longtable; Markus Keller, de Accor; y Philippe Cahen, de Winscott.

Frigerio destacó el potencial productivo de Entre Ríos

Durante la reunión, Frigerio presentó las oportunidades de inversión de Entre Ríos y las condiciones que, según planteó, generó la provincia para atraer capital privado, ampliar la producción y generar empleo.

“Entre Ríos tiene todo para ser protagonista de la nueva etapa de inversiones que se abre en la Argentina. Estamos ordenando el Estado, bajando impuestos, eliminando trabas y generando condiciones para que el sector privado pueda invertir, producir y generar trabajo”, afirmó el gobernador.

En ese sentido, Frigerio sostuvo que la delegación provincial había viajado a París con el objetivo de mostrar el potencial entrerriano y establecer vínculos con empresarios interesados en nuevas oportunidades de inversión.

La exposición incluyó las posibilidades de desarrollo de sectores estratégicos como la agroindustria, la producción de alimentos, la energía, la economía del conocimiento, la logística y el turismo.

La agenda en París

El gobernador también expuso las ventajas competitivas de la provincia vinculadas con su ubicación, su matriz productiva y su capital humano. La reunión formó parte de la agenda que Frigerio desarrolló en París en el marco de Argentina Week, con distintos encuentros previstos con empresarios, inversores y autoridades.

El objetivo de la agenda fue posicionar a Entre Ríos como destino para nuevas inversiones y presentar las condiciones productivas de la provincia ante representantes del sector privado europeo.

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