Juanjo Castro, por la continuidad en el PJ: "Tenemos que profundizar el trabajo para recuperar San Miguel"

Competirá con otras dos listas. Acusaciones a la nómina que apadrina Larroque: ofrecimiento de electrodomésticos, chapas, colchones. La pelea 2027.

Por Letra P | Periodismo Político
Castro destaca la unidad que logró con su histórico rival, Franco Laporta, y diferentes gremios del distrito, además del trabajo que llevó durante cuatro años al frente del partido. En esa línea es que plantea “profundizar” lo que se viene haciendo y presentar una opción para competir por la intendencia en 2027, hoy en manos de Jaime Méndez, hombre del exintendente Joaquín de la Torre.

Castro, por la continuidad del PJ en San Miguel

“Nosotros hemos conformado una unidad con un espacio al que yo estuve muchos años enfrentado, que es el de Franco Laporta y hemos logrado además sumar a los gremios que se han acoplado a este proceso para profundizar lo que venimos haciendo en el partido”, afirmó ante Letra P.

En esa línea destacó que “con la llegada al partido hace cuatro años, hemos instalado los consultorios médicos, hemos dado por primera vez servicios de atención alimentaria, el FINES, convenios para sacar el DNI, viajes; hemos laburado con los afiliados un montón y nuestra base se sustenta con un trabajo real”.

Palos a la lista apadrinada por Andrés Larroque

El dirigente se enfoca, además, en una de las listas opositoras: la liderada por Fidanza, con quien comparte la pertenencia al Movimiento Derecho al Futuro que lidera Kicillof. “Es una elección muy desigual en términos de recursos, nosotros estamos haciendo una campaña que tiene que ver con lo ideológico, de convencimiento, convicciones, y nos enfrentamos a los que manejan recursos que nosotros ni soñamos, ni tampoco pretendemos usar de esa manera”.

“Es un poco alarmante, nosotros vamos con una boleta, con una propuesta de profundizar un cambio ideológico y resulta que pasan otras listas ofreciendo heladera, cocina, chapas, colchones, plata, algo insólito en treinta y cinco años de militancia que llevo; en todas las internas del peronismo que tengo uso de razón nunca vi algo igual”, lanzó.

Larroque Fidanza San Miguel.jpg

Consultado sobre porqué no lograron una lista de unidad para enfrentar al sector referenciado en CFK, explicó: “Nosotros habíamos hecho un acuerdo con Santiago, él creía que alguien suyo tenía que encabezar la lista de concejales en 2025. Yo no estuve en desacuerdo, pero la realidad es que, cuatro días antes del cierre de lista, Bernarda Maglia, a quien proponían, medía ocho puntos y yo tenía 27 por ciento de intención de voto; la elección fue una de las que más cerca estuvimos con el oficialismo: casi 33% contra 39%, solo nos separaron seis puntos", recordó Castro y abundó en que "si en términos electorales nos fue bien ¿porqué teníamos que cambiar? Venimos haciendo un trabajo en el partido importante, está de puertas abiertas, todo el mundo participa, hubo un capricho ahí más que una cuestión política".

Recuperar San Miguel

El dirigente asegura que tienen que “seguir profundizando el trabajo para poder recuperar San Miguel” en 2027. “El partido se transformó en el faro de referencia del peronismo y nosotros tenemos que aprovechar que hay un montón de compañeros que entienden que hay que estar todos unidos y juntos para enfrentar a Joaquín de la Torre en 2027, y que la alternativa para poder gobernar de vuelta es la lista oficial número 2 del gobernador Axel Kicillof, la que me toca circunstancialmente encabezar a mí”.

No obstante, y pese a las acusaciones, dice que siempre tuvo “vocación de unidad” por lo que van a “seguir convocando a todos los compañeros a sentarnos en una mesa amplia” porque “no alcanza solamente con el peronismo, hay que integrar a todos los sectores del arco nacional y popular, inclusive aquellos a los que las políticas de Milei los están afectando enormemente: comerciantes y empresarios que aunque no piensen igual que nosotros, tenemos que convocarlos, sentarnos a una mesa y unirnos”.

Tras remarcar que “ése es el camino", Castro apuntó que "después hay que ver los dirigentes qué decisiones toman, porque muchas veces ponen las cuestiones personales por encima de los colectivos y ahí es donde lamentablemente llegamos a internas como esta”.

