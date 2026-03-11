Manuel Adorni deberá explicar en el Congreso por qué sumó a su esposa a un viaje oficial a Nueva York

Manuel Adorni no podrá evitar dar la cara en el Congreso de la Nación para explicar por qué subió a su esposa a un viaje oficial a Nueva York y cuánto gasto público significó la compañía. El jefe de Gabinete debe rendir un informe de gestión por mes y el próximo, si cumple con la alternancia, sería en el Senado .

Aun así, la oposición en Diputados presentó pedidos de interpelación para exigirle presentarse cuanto antes. La situación de Adorni es incómoda: la Constitución obliga a los jefes de Gabinete a presentarse cada 30 días en el Congreso y, si no cumple con esa exigencia, puede recibir una moción de censura del parlamento.

Con este mecanismo, si junta la mayoría en ambas Cámaras, la oposición puede remover al jefe de Gabinete y obligar a Javier Milei a nombrar a otro. El último intento fue en noviembre, cuando pidieron separar del cargo a Guillermo Francos por no aplicar la ley de emergencia en Discapacidad. El funcionario renunció antes que prosperaran estos proyectos. Adorni lo reemplazó y esta semana afronta la primera crisis en el cargo.

Referentes de La Libertad Avanza (LLA) en el Congreso no ocultan que la foto de Adorni con su esposa viajando a Ezeiza complicó los planes legislativos. "Se equivocó", repetían quienes circulaban por los pasillos de ambas Cámaras. Menos comprendieron su respuesta en los medios que se hizo viral en las redes.

"Vengo una semana a deslomarme a Nueva York, quería que mi mujer me acompañe", dijo Adorni. Desde la Casa Rosada empezaron a circular coartadas posibles para repetir, como que el jefe de Gabinete volvería en avión privado con su esposa, pagado de sus bolsillos.

En Diputados, la oposición no se hizo esperar: Unión por la Patria (UP) presentó un proyecto para pedir que se anticipe la interpelación de Adorni, a los efectos de detallar sus gastos familiares en Estados Unidos, que incluyeron traslados y alojamiento.

También solicitan preguntas sobre el viaje que el jefe de Gabinete habría realizado con su esposa a Punta del Este. Versiones periodísticas daban cuenta de que ese vuelo también habría sido financiado con fondos públicos, a lo que el jefe de Gabinete aún no respondió. Victoria Villarruel aprovechó para dispararle: "El ajuste lo paga la política, jaja", ironizó la vicepresidenta en Instagram.

Adorni en Nueva York

Congreso activado

El viaje familiar de Adorni sacudió un Congreso inactivo desde el inicio de las sesiones ordinarias. Por su viaje a Estados Unidos, Milei no envió ninguno de los proyectos prometidos para las sesiones ordinarias y, por lo tanto, no hay actividad pautada. Patricia Bullrich prometió una sesión para el miércoles 18, con el objetivo de darle ingresos a los pliegos de ascensos diplomáticos y militares.

Ese día, además, la jefa de LLA en el Senado quiere habilitar el expediente para que continúe cinco años como juez de Casación Carlos Mahiques, el padre del flamante ministro de Justicia. En Diputados, continúan los preparativos para la audiencia pública sobre la reforma de la ley de glaciares, que será el 25 y el 26 de marzo: ya hay más de 27 mil inscriptos.

La semana que viene en la cámara baja se conformarán comisiones para empezar a tratar proyectos. Por ahora, no hubo apuro de acelerar la agenda, tanto del oficialismo ni de la oposición. Todo cambió con el viaje de Adorni. Que tarde o temprano, deberá dar la cara.