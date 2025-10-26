La alianza que conformaron Rogelio Frigerio y Javier Milei se impuso en Entre Ríos.

Entre Ríos: contundente triunfo de Rogelio Frigerio y LLA con casi 20 puntos de diferencia sobre el PJ

La alianza La Libertad Avanza que unió al oficialismo del gobernador Rogelio Frigerio y al partido del presidente Javier Milei se impuso en Entre Ríos en las elecciones legislativas nacionales de este domingo. Con un resultado ampliamente más holgado que lo proyectado, obtuvo el 52,91% de los votos con el 96,55 % de las mesas escrutadas.

En segundo lugar, Fuerza Entre Río s, el espacio del PJ , obtuvo el 34% de los sufragios. De este modo, LLA se quedó con dos bancas en el Senado y tres en Diputados, mientras que el peronismo obtuvo un escaño en la cámara alta y dos en la cámara baja. Ahora 503 , de Carolina Gaillard , quedó en tercer lugar, lejos de la chance de lograr una banca y confirmando la polarización.

El resultado final estuvo dentro de lo esperado, aunque sorprendió la diferencia, mucho mayor a las últimas estimaciones publicadas. Entre los espacios políticos reconocieron que la participación electoral fue superior a la esperada: votó el 73% del padrón, por encima de la media nacional del 66%. En Concordia , la participación fue del 70% y el oficialismo ratificó su predominio, al igual que en Gualeguaychú , en donde se impuso por más de 20 puntos de diferencia. En ambas ciudades gobierna la alianza oficialista con los intendentes Francisco Azcué y Mauricio Davico.

Pasado el mediodía, la tendencia ya corría entre las fuerzas políticas. Durante todo el domingo, en la provincia se dispusieron 3.469 mesas y fueron en total 666 locales de votación. El padrón electoral estuvo conformado por 1.155.693 electores. LLA ganó en todas las ciudades grandes: Paraná , Concordia , Gualeguaychú , Concepción del Uruguay y Villaguay . En Paraná, Concepción del Uruguay y Villaguay gobierna el peronismo.

En el entorno de Rogelio Frigerio aventuraron que la victoria sería contundente. Fueron casi 20 puntos de diferencia en Gualeguaychú y en Concordia la diferencia ascendió a diez puntos a favor de los libertarios.

Los resultados en Entre Ríos para el Senado

Con poco más del 95% de las mesas escrutadas, La Libertad Avanza se quedó con el 52,43% de los votos, un total de 381.453 votos. Casi 20 puntos abajo, Fuerza Entre Ríos obtuvo el 35,69% de los votos, un total de 259.630 votos. En tercer lugar, Ahora 503 logró en esta categoría el 3,67% de los sufragios, que significaron unos 26.718 votos.

En cuarto lugar, Entrerrianos Unidos se quedó con el 3,19% y en quinto puesto aparecía Nueva Izquierda con el 1,89%. En sexto lugar se ubicó Unión Popular Federal (1,81%) y en el séptimo y último el MAS (1,3%).

Con estos resultados, ingresan en el Senado Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida por LLA y Adán Bahl por el PJ - Fuerza Entre Ríos.

Los resultados en Diputados

En Diputados, LLA se quedó con el 52,88% de los votos y Fuerza Entre Ríos con el 34,42%. Entrerrianos Unidos con el 3,63% se quedó con el tercer lugar. Luego se ubicaron Ahora 503 (3,59%), Nueva Izquierda (2,5%), Unión Popular (1,76%); y Nuevos MAS (1,17%).

En la cámara baja ingresarán Andrés Laumann, Alicia Fregonese y Darío Schneider por LLA y Guillermo Michel y Marianela Marclay por el PJ - Fuerza Entre Ríos.