Entre Ríos: contundente triunfo de Rogelio Frigerio y LLA con casi 20 puntos de diferencia sobre el PJ
La alianza que conformaron Rogelio Frigerio y Javier Milei se impuso en Entre Ríos.
La alianza La Libertad Avanza que unió al oficialismo del gobernador Rogelio Frigerio y al partido del presidente Javier Milei se impuso enEntre Ríos en las elecciones legislativas nacionales de este domingo. Con un resultado ampliamente más holgado que lo proyectado, obtuvo el 52,91% de los votos con el 96,55 % de las mesas escrutadas.
En segundo lugar, Fuerza Entre Ríos, el espacio del PJ, obtuvo el 34% de los sufragios. De este modo, LLA se quedó con dos bancas en el Senado y tres en Diputados, mientras que el peronismo obtuvo un escaño en la cámara alta y dos en la cámara baja. Ahora 503, de Carolina Gaillard, quedó en tercer lugar, lejos de la chance de lograr una banca y confirmando la polarización.
El resultado final estuvo dentro de lo esperado, aunque sorprendió la diferencia, mucho mayor a las últimas estimaciones publicadas. Entre los espacios políticos reconocieron que la participación electoral fue superior a la esperada: votó el 73% del padrón, por encima de la media nacional del 66%. En Concordia, la participación fue del 70% y el oficialismo ratificó su predominio, al igual que en Gualeguaychú, en donde se impuso por más de 20 puntos de diferencia. En ambas ciudades gobierna la alianza oficialista con los intendentes Francisco Azcué y Mauricio Davico.
La victoria de Rogelio Frigerio y LLA en las grandes ciudades
Pasado el mediodía, la tendencia ya corría entre las fuerzas políticas. Durante todo el domingo, en la provincia se dispusieron 3.469 mesas y fueron en total 666 locales de votación. El padrón electoral estuvo conformado por 1.155.693 electores. LLA ganó en todas las ciudades grandes: Paraná, Concordia, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y Villaguay. En Paraná, Concepción del Uruguay y Villaguay gobierna el peronismo.
Con poco más del 95% de las mesas escrutadas, La Libertad Avanza se quedó con el 52,43% de los votos, un total de 381.453 votos. Casi 20 puntos abajo, Fuerza Entre Ríos obtuvo el 35,69% de los votos, un total de 259.630 votos. En tercer lugar, Ahora 503 logró en esta categoría el 3,67% de los sufragios, que significaron unos 26.718 votos.
En cuarto lugar, Entrerrianos Unidos se quedó con el 3,19% y en quinto puesto aparecía Nueva Izquierda con el 1,89%. En sexto lugar se ubicó Unión Popular Federal (1,81%) y en el séptimo y último el MAS (1,3%).
Con estos resultados, ingresan en el Senado Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida por LLA y Adán Bahl por el PJ - Fuerza Entre Ríos.
Los resultados en Diputados
En Diputados, LLA se quedó con el 52,88% de los votos y Fuerza Entre Ríos con el 34,42%. Entrerrianos Unidos con el 3,63% se quedó con el tercer lugar. Luego se ubicaron Ahora 503 (3,59%), Nueva Izquierda (2,5%), Unión Popular (1,76%); y Nuevos MAS (1,17%).
En la cámara baja ingresarán Andrés Laumann, Alicia Fregonese y Darío Schneider por LLA y Guillermo Michel y Marianela Marclay por el PJ - Fuerza Entre Ríos.