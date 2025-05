Entre Ríos: se rompió el PJ en el Senado y no logró frenar la creación de una nueva obra social estatal

Que las senadoras Nancy Miranda ( Federal ) y Gladys Domínguez ( Feliciano ) facilitaran el tratamiento y media sanción para reemplazar la actual obra social preanuncia la explosión del bloque opositor. Si las legisladoras no dan un paso al costado, un senador ya avisó que abandona la bancada. El escenario es incierto pero todo indicaría que no hay chances de que el bloque opositor permanezca igual que hasta ahora.

La senadora Miranda, una de las que facilitó el logro legislativo de Frigerio, es considerada una caudillo en Federal, su pago chico, y suele ser picante en las reuniones y apariciones públicas, aunque estos últimos días esquivó la prensa. "Le voy a hablar a mi partido: me puso la gente, no estoy a dedo de nadie”, disparó hoy desde su banca.

“Estoy a disposición del partido”, insistió. “Le contesto a los que me escriben por privado: muchos de los que escriben tendrían que dar explicaciones”, sugirió. “Rompieron códigos, se metieron con mi familia”, denunció también. Aunque no hubo explicaciones, sus dichos se referirían a contrataciones de familiares por parte del Estado. “A los que hablan: preséntense en dos años para una banca de senadores y discutan. Los 17 que estamos acá no llegamos colgados del saco de nadie”, castigó.

En este desarme y sangre a cielo abierto que es el peronismo panzaverde, la senadora del norte de la geografía provincial pidió: “Queridos compañeros justicialistas, hagámonos cargo de que si hoy está Frigerio es culpa nuestra porque perdimos la provincia”. Por último comunicó que sigue perteneciendo al PJ, "a menos que consideren echarme”.

El aviso de Conti y la ruptura del bloque peronista

Juan Diego Conti, representante de Tala, es uno de los senadores que más ruido hizo en las declaraciones previas a la votación advirtiendo sobre la eventual ruptura del bloque. “Yo vine con expectativas para transformar algo”, se justificó esta mañana en diálogo con la prensa. “De manera personal dije que mi situación iba a ser otra. Avisé que me iría del grupo si de alguno de los nueve justicialistas salía un voto para aprobar. Lo sigo sosteniendo”, subrayó.

Senado ER sin bloque PJ, 28-05-2025.jpg El Senado entrerriano, sin el bloque del PJ completo. Solo se sentaron en sus bancas para dar cuorum Miranda y Domínguez.

De este modo, aunque Miranda y Domínguez pretendieran continuar en el bloque, Conti ya avisó que se va. Si eso sucede, el bloque mayoritario dejaría de serlo. Si las dos senadoras se van, el bloque también se rompe. Como sea que se defina la situación, el PJ perdió la mayoría en la cámara alta. Una mayoría a la que nunca le sacó completamente el jugo. Esta vez al menos, el todo no fue más que la suma de las partes.

Crónica de una sesión anunciada

El oficialismo de Juntos por Entre Ríos es minoría en la cámara alta. Con ocho de diecisiete bancas, requería por lo menos de una ayuda justicialista. El cuórum fue alcanzado con el oficialismo más la presencia de Domínguez (PJ - Feliciano) y Miranda (PJ - Federal). Fueron las “dos senadoras del norte entrerriano” que días antes había sugerido como “convencidas” Rubén Dal Molín (Federación), jefe de la bancada oficialista. Pasadas las 13:30 comenzó la sesión y, ya con todo en marcha, ingresaron los siete restantes del PJ.

Aduciendo cuestiones procedimentales, Martín Oliva (Uruguay), jefe de la bancada PJ, insistió con que el proyecto vuelva a comisión. Ya lo había intentado la sesión anterior. Como entonces, Domínguez y Miranda votaron con el oficialismo. Mientras seguía la sesión, en Plaza Mansilla, frente a la Casa Gris y pegada a las ventanas del Senado, se escuchaba música y protestas: "Miranda traidora, Domínguez traidora", fue uno de los gritos que se alcanzaron a oír. Gustavo Vergara (Diamante - JxER) habló a favor de la iniciativa y destacó que “el gobierno nacional está generando las condiciones macroeconómicas para que todo se ordene" y felicitó a la Intervención "porque la prestación de servicios y medicamentos se agilizaron".

La senadora Miranda, una de las voces más esperadas de la jornada, no usó su tiempo como presidenta de Legislación General si no que lo utilizó para dispararle a los propios: “Preséntense en dos años para una banca de senadores y discutan. Los 17 que estamos acá no llegamos colgados del saco de nadie”, señaló. Domínguez, más escueta y menos elocuente, solo atinó a decir que se sumaba al planteo de su par de Federal. "Adhiero a las palabras de Miranda", dijo.

Juan Cosso (Villaguay - PJ) cuestionó que se llegó a esta instancia sin un informe claro. Fue el autor del despacho de minoría. "Nos pusimos a laburar y armamos un despacho para crear una propuesta”, dijo. Al cerrar pidió: “Que a la hora de votar tengamos en cuenta estas tres cosas: consciencia, mirada de nuestros hijos, caminar tranquilos por nuestros pueblos". Conti (Tala PJ) chicaneó diciendo que “tomar esta decisión es fácil cuando no se lleva el gen de la entrerrianía". Fue Victor Sanzberro (Victoria- PJ) quien sostuvo que “no voy a prestar mi voto para un golpe que es político y mediático". Rafael Cavagna (Nogoyá - JxER) dijo que todos coincidían en que “las cosas no andaban bien". "No en vano el 10 de diciembre la gente decidió cambiar", argumentó, y destacó que "la intervención dejó al desnudo cosas que nos obligaban al cambio". "No venimos a cercenar derechos. Venimos a tener una obra social austera que brinde servicios con celeridad", celebró.

Se votó sobre las cuatro de la tarde. Fueron ocho afirmativos, los de JxER; dos abstenciones, las de Miranda y de Domínguez, ambas del PJ; y siete negativos, de los restantes del Pj. Así salió la media sanción en el Senado provincial del proyecto que la semana que viene será Ley en la Cámara de Diputados, donde Frigerio goza de la mayoría automática.