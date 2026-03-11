OPERACIÓN BUENOS AIRES VIOLETA

Punto para La Libertad Avanza en la pelea por las tasas municipales: Cañuelas cede y el peronismo retrocede

La intendenta Marisa Fassi (PJ) volteó el cobro de un tributo que no tiene contraprestación. El karinista Pareja redobla la presión sobre los distritos.

Letra P | José Maldonado
Por José Maldonado
Marisa Fassi eximió el cobro de un tributo, como lo pidió La Libertad Avanza.

Marisa Fassi eximió el cobro de un tributo, como lo pidió La Libertad Avanza.

La tasa de Cañuelas había sido uno de los ejemplos más resonantes de la campaña libertaria. La Ordenanza 3801/25 establecía la desinfección mensual obligatoria de vehículos de transporte en dependencias municipales, pero el municipio no contaba con la estructura ni el equipamiento para prestar el servicio. "Cobraba sin entregar nada a cambio", denunciaron en LLA.

Saga de cruces en Buenos Aires

La decisión de la intendenta Marisa Fassi llega en el pico de tensión de la saga. Este lunes, el ministro de Gobierno bonaerense Carlos Bianco calificó la movida libertaria de "operación de distracción", apoyándose en datos que indican que las tasas representan apenas el 0,7% de la carga impositiva del sector agropecuario frente al 93,6% que corresponde a tributos nacionales. Pareja le respondió desde Expoagro, en San Nicolás: "Cuando a la política de la provincia de Buenos Aires le tocan la caja, enseguida aparecen las excusas".

La ofensiva que lidera Pareja presentó 269 iniciativas en 116 municipios bonaerenses: 138 para eliminar tasas y 120 para reducirlas. El objetivo declarado es bajar la presión fiscal municipal; el resultado político inmediato fue distinto al esperado: unificó al peronismo, la UCR, el PRO y el vecinalismo en un rechazo que los colocó públicamente del lado de los que defienden los tributos.

Los propios concejales de LLA en Cañuelas pusieron un asterisco al festejo. Aclararon que la medida es una eximición parcial, no una eliminación, y que "no implica la eliminación de la tasa, sino apenas un alivio temporal".

Un poroto para Sebastián Pareja y Karina Milei

Para el armador de Karina Milei, que construye su proyección hacia la gobernación bonaerense en 2027 con mucho músculo territorial pero bajo conocimiento en el electorado general, cada victoria concreta pesa más que cualquier debate mediático. Como publicó Letra P esta semana, Pareja cuenta con 30 legisladores provinciales y cientos de concejales en la provincia, una estructura que le permite sostener presión en el territorio aunque no tenga mayoría en los concejos.

El caso Cañuelas le da un argumento que antes no tenía: la presión funciona sin necesidad de ganar votaciones. La estrategia es legislativa pero también parte de una "batalla cultural" para forzar a los intendentes a defender tributos que una parte del electorado ya mira con desconfianza. Que un municipio peronista haya cedido antes de que se vote nada en el concejo es, para LLA, la confirmación de que el método da resultados.

