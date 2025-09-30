Entre Ríos: el PJ juega todo a la polarización y busca concentrar el voto útil en la lista de Bahl y Michel

El PJ de Entre Ríos está confiado. No juega aún con todas sus cartas sobre la mesa, pero deja ver al menos dos señales que le permiten pensar en un triunfo en octubre. La inmediata, la derrota electoral que La Libertad Avanza sufrió en Buenos Aires . De la expectativa por ese coletazo se agarran Adán Bahl y Guillermo Michel .

La otra tiene que ver con lo que escuchan en la calle. Hablan de "decepción y esperanza" a la vez. Aseguran que la gente no quiere más la violencia libertaria y que "lo nuevo" de Javier Milei ya caducó. Lo afirman mientras recorren ciudad por ciudad, en plena campaña.

“No son la anticasta, no son la solución económica, tampoco son la libertad y mucho menos el ejemplo de transparencia que pretendían ser”, apuntaron los candidatos, en diálogo con Letra P . Perciben que comenzó “un proceso de extinción” del partido de gobierno.

En Fuerza Entre Ríos , la alianza que contiene al Partido Justicialista , se muestran seguros por la percepción que les da el cara a cara. Dicen que los sectores económicos “están resistiendo” y aseguran que detrás de esa resistencia hay “una esperanza”. “Estamos en un proceso de crecimiento de nuestra lista, vemos que la gente quiere otra cosa. El modelo de ajuste y endeudamiento permanente no funciona y no va a funcionar”, apuntó Bahl, candidato a senador.

En un escenario de polarización, que creen que se profundizará la última semana antes del 26 de octubre, traen a escena la discusión sobre el voto útil. Toman el antecedente de la provincia de Buenos Aires como impulso. “Ese triunfo generó más expectativa y ganas, sobre todo en la militancia. Lo que nos dicen es que ven que se le puede poner un freno a Milei, que no es invencible, que no es imposible ganar. La gente percibió que su voto vale y que puede poner un freno”, explicó Michel, primer candidato a diputado.

“Lo que noté en las recorridas que hice esos días es que la gente estaba muy feliz. Muchos me decían que ahora no alcanza con ganar en octubre, que ahora lo que hay que hacer es derrotarlos en las urnas, y que por eso nos iban a votar a nosotros, porque la única lista capaz de derrotarlos es Fuerza Entre Ríos, y que no iban a disipar el voto para votar en contra, quieren que su voto valga, y por eso piensan otra vez en el voto útil”, agregó Bahl.

El voto del peronismo, y el radical también

En el espacio dan por consolidado el voto peronista de las grandes ciudades como Paraná, Concordia y Gualeguaychú, y suman el respaldo de las intendencias que conserva el PJ en localidades importantes como Villaguay. “El votante peronista valora el coraje de haber puesto la cara desde el principio, que estamos confrontando con este gobierno hace rato, hablando del fracaso del gobierno de Rogelio Frigerio, que se consolidó cuando le entregó su gobierno a Milei, con este acuerdo electoral”, apuntó Michel.

Los candidatos miran más allá y conversan también con radicales enojados con la alianza electoral del gobierno provincial con La Libertad Avanza. Los seducen con las banderas compartidas como las de la educación y la salud públicas, vapuleadas por el gobierno libertario. Buscan allí el voto “emocional”. “Nosotros tenemos una mirada más abierta, y por eso hablamos con el voto radical. Lo nuestro no es con un fin electoralista, los radicales defienden lo mismo que nosotros. Por eso queremos decirle a los radicales que tienen que ser más radicales que nunca”, señaló Bahl.

El adversario en estas elecciones

La campaña en Entre Ríos está atravesada por la polémica que generó el surgimiento de cuatro listas escindidas del peronismo. En el PJ acusan al resto de ser funcionales a los intereses electorales del oficialismo. Como expresiones peronistas se presentan Ahora 503 con Carolina Gaillard como candidata a senadora; Entrerrianos Unidos, con el exsenador Héctor Maya; y Unión Popular, con el exintendente de Gualeguaychú Emilio Martínez Garbino.

En ese escenario, Bahl y Michel dan por sentado que la tendencia es hacia una mayor polarización. Confían en que esa proyección traccionará hacia los márgenes y despejará dudas de indecisos. “La única fuerza que puede poner un freno al ajuste y la violencia de Milei es la nuestra. Lo demás son expresiones individuales que de ninguna manera están compitiendo con el voto a voto”, aseguran.

La juventud en la mira

Hay un diagnóstico transversal al peronismo entrerriano. El voto joven ya no es lo que fue en 2023. Bahl enfatiza en la informalidad laboral que no corrigió el gobierno libertario. “Seis de cada diez trabajan en la informalidad. El gobierno quiere convencerlos de que eso es libertad, pero se están dando cuenta de que lo que les prometieron no fue así, ya todos estamos bajando a la realidad del día a día”, sostiene.

LA FUERZA DE LA JUVENTUD



Tuvimos un gran encuentro provincial de juventudes en Crespo.



Es nuestro deber y compromiso escuchar a nuestros jóvenes, trabajar para generar condiciones que les permitan vivir, desarrollarse y disfrutar de nuestra provincia.



Gracias por el… pic.twitter.com/hYRtcGMyCj — Guillermo Michel (@MichelGuilleOK) September 21, 2025

Para Michel, el diagnóstico del apoyo joven a Milei fue correcto para otra etapa, pero no funciona en esta. “Hoy el voto de La Libertad Avanza se consolidó como el voto del PRO, perdieron el voto joven, sobre todo en las mujeres, por la agresión, la burla, la violencia”, dijo.

Ambos coinciden en que en la sociedad empiezan a aparecer signos de un freno también en términos de la batalla cultural. Aseguran que a la juventud los defraudó las denuncias de corrupción y el escándalo de las coimas en discapacidad, que salpicaron a Karina Milei. “Eso los decepcionó sobremanera. Nosotros no lo subimos a la campaña, pero vemos que pegó muy fuerte en la aceptación que tenía la gente. De ahí a que vayan todos a votar al peronismo, es otra cosa, no lo sé, pero hace dos años fueron la mayoría a votarlo con las dos manos y hoy por lo menos lo están pensando antes”, apuntó Bahl.