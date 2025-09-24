ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Encuesta: Ricardo López Murphy crece en intención de voto y busca al votante desencantado del PRO

El diputado quiere renovar su banca y apuesta al electorado amarillo. El Bulldog, víctima de trolls libertarios. El gesto a Lospennato y el guiño de Torres.

Por Letra P | Periodismo Político
Encuesta: Ricardo López Murphy crece en intención de voto y busca al votante desencantado del PRO

Encuesta: Ricardo López Murphy crece en intención de voto y busca al votante desencantado del PRO

Notas Relacionadas
Sin alianza en la Ciudad, Ricardo López Murphy apela a la memoria emotiva del macrismo para tentar al sector macrista que no apoya el acuerdo con LLA. 
BULLDOG AMARILLO

López Murphy apuesta a la identidad PRO para pescar desencantados del pacto con LLA

Por  Francisco Basualdo

El abogado y primer candidato de La Libertad Avanza, Alejandro Fargosi, aparece en primer lugar con el 25,5%, pero sin lograr una ventaja decisiva sobre el resto. La presencia de un 21,4% de personas indecisas revela un alto grado de volatilidad que podría redefinir la elección en las próximas semanas. El postulante Itaí Hagman, de Fuerza Patria, ocupa el segundo lugar con 15,7% y Myriam Bregman (Frente de Izquierda y los Trabajadores) completa el podio con 12,3% de intención de voto.

El primer candidato a renovar su banca en Diputados por el sello Potencia se ubica en cuarto lugar, superando al actual senador radical Martín Lousteau (7,8%). Los números del Bulldog podrían crecer si capitalizan el voto moderado y los desencantados con las opciones principales.

Captura de pantalla_24-9-2025_125234_

La Boleta Única Papel y el ataque de trolls libertarios

El relevamiento, que se realizó entre el 3 y 11 de septiembre y abarcó a 1.180 casos efectivos de mayores de 16 años, evidencia una dinámica particular: la irrupción de la boleta única de papel, que obliga al electorado a elegir de manera diferenciada entre las categorías de senadores y diputados, sin la tradicional opción de lista completa.

En este nuevo esquema, se detectan cruces llamativos: votantes que combinan a Patricia Bullrich como senadora con López Murphy como diputado, o a Mariano Recalde con Myriam Bregman, entre otras combinaciones.

En los últimos días, el economista fue víctima de los troll libertarios en las redes sociales. "Ladran Sancho, señal que cabalgamos. Vamos que venimos", escribió López Murphy para denunciar un hostigamiento digital.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rlopezmurphy/status/1970168877532193145&partner=&hide_thread=false

Ricardo López Murphy, a la caza del voto del PRO

Rumbo al 26-O, el economista liberal busca captar al votante desencantado del PRO y de Juntos por el Cambio, espacio que atraviesa un proceso de dispersión tras los reacomodamientos internos y la alianza con La Libertad Avanza. López Murphy, con un discurso enfocado en la austeridad fiscal y la transparencia institucional, intenta mostrarse como una alternativa para quienes rechazan tanto el oficialismo como el rumbo tomado por la oposición tradicional.

A poco más de un mes de los comicios, el desafío para López Murphy será consolidar este crecimiento y transformarlo en votos efectivos el día de la elección. Su apuesta: interpelar a los sectores de clase media urbana que alguna vez fueron el corazón del PRO porteño, pero hoy miran con recelo el rumbo de la política argentina.

De hecho, la semana pasada el diputado se solidarizó con su par del PRO Silvia Lospennato, quien fue increpada la vista de todos en el recinto de Diputados por algunos de sus compañeros de bloque como Cristian Ritondo, Alejandro Finocchiaro y Fernando Iglesias por haber rechazado los vetos de Javier Milei.

El guiño de Nacho Torres a Ricardo López Murphy

El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, se reunió con el candidato a diputado nacional por Potencia para expresar su respaldo y remarcar diferencias con algunas líneas de su propio frente.

El encuentro -que trascendió a través de una imagen compartida por López Murphy en redes sociales- tuvo como eje central el llamado a una “renovación política” frente al dilema de votar entre “algo malo o algo peor”, frase que el economista pronunció y luego difundió como bandera del nuevo vínculo con Torres. “Gracias Ignacio Torres. En Chubut y en la Ciudad, en octubre, hay futuro”, publicó el Bulldog.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rlopezmurphy/status/1970588507006771248&partner=&hide_thread=false
Temas
Notas Relacionadas
Leopoldo Sahore, un funcionario de Cancillería y candidato a diputado nacional en las lista porteña de Ricardo López Murphy, hace campaña definiendo al núcleo presidencial como un entorno con nombre y prontuario.
CASTA PROPIA

Un diplomático y candidato a diputado de López Murphy critica al gobierno desde Cancillería

En contra de lo que establece la Ley de Servicio Exterior, Leopoldo Sahores, cuestiona en los medios la transparencia del núcleo de poder de Javier Milei.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, mantiene y profundiza su definición de fortalecer su figura anclándola al territorio porteño.
CIUDAD AMARILLA

Volver a los orígenes: Jorge Macri retoma una estrategia histórica del PRO

El jefe de Gobierno porteño relanza las reuniones barriales y busca reposicionarse con un estilo de gestión basado en el diálogo directo con los vecinos.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Buenos Aires: Fuerza Patria sale con toda la artillería a explicar la Boleta Única Papel
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Fuerza Patria sale a la calle a explicarle al electorado bonaerense cómo se vota con Boleta Única Papel

Por  Macarena Ramírez
El goberador de La Pampa Sergio Ziliotto, en su visita a la exposición rural: dijo que Milei y Caputo no tienen plan.
SIN DÓLARES NO HAY MAÑANA

La Pampa: Ziliotto cruzó a Milei y Caputo por las retenciones y desnudó la grieta del campo

Por  Juan Pablo Gavazza
Agustín Pellegrini, candidato libertario en Santa Fe, junto a Karina Milei.
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

El candidato libertario en Santa Fe, fiel a Karina Milei: "Pongo el cuerpo entero en el fuego por ella"

Por  Ramiro Porchietti
Rodríguez busca sumar músculo político para LLA desde Tierra del Fuego. 
ELECCIONES | 26 DE NOVIEMBRE

Tierra del Fuego: Miguel Rodríguez, del taller de muebles a la apuesta libertaria

Por  Laura Funes