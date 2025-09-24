Encuesta: Ricardo López Murphy crece en intención de voto y busca al votante desencantado del PRO

El abogado y primer candidato de La Libertad Avanza , Alejandro Fargosi , aparece en primer lugar con el 25,5% , pero sin lograr una ventaja decisiva sobre el resto. La presencia de un 21,4% de personas indecisas revela un alto grado de volatilidad que podría redefinir la elección en las próximas semanas. El postulante Itaí Hagman , de Fuerza Patria, ocupa el segundo lugar con 15,7% y Myriam Bregman ( Frente de Izquierda y los Trabajadores) completa el podio con 12,3% de intención de voto.

El primer candidato a renovar su banca en Diputados por el sello Potencia se ubica en cuarto lugar, superando al actual senador radical Martín Lousteau (7,8%). Los números del Bulldog podrían crecer si capitalizan el voto moderado y los desencantados con las opciones principales.

El relevamiento, que se realizó entre el 3 y 11 de septiembre y abarcó a 1.180 casos efectivos de mayores de 16 años, evidencia una dinámica particular: la irrupción de la boleta única de papel, que obliga al electorado a elegir de manera diferenciada entre las categorías de senadores y diputados, sin la tradicional opción de lista completa.

En este nuevo esquema, se detectan cruces llamativos: votantes que combinan a Patricia Bullrich como senadora con López Murphy como diputado, o a Mariano Recalde con Myriam Bregman, entre otras combinaciones.

En los últimos días, el economista fue víctima de los troll libertarios en las redes sociales. "Ladran Sancho, señal que cabalgamos. Vamos que venimos", escribió López Murphy para denunciar un hostigamiento digital.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rlopezmurphy/status/1970168877532193145&partner=&hide_thread=false De repente aparecieron un montón de cuentas como esta, todas vinculadas al gobierno nacional, pegándome.

Tengo dos cosas para decirles:



A) En 2003 la Argentina tuvo una oportunidad gigante. Menem, ese apellido que tanto daño nos hizo (y que hoy quieren reivindicar olvidándose de… https://t.co/7HtuneeGR6 — Ricardo López Murphy (@rlopezmurphy) September 22, 2025

Ricardo López Murphy, a la caza del voto del PRO

Rumbo al 26-O, el economista liberal busca captar al votante desencantado del PRO y de Juntos por el Cambio, espacio que atraviesa un proceso de dispersión tras los reacomodamientos internos y la alianza con La Libertad Avanza. López Murphy, con un discurso enfocado en la austeridad fiscal y la transparencia institucional, intenta mostrarse como una alternativa para quienes rechazan tanto el oficialismo como el rumbo tomado por la oposición tradicional.

A poco más de un mes de los comicios, el desafío para López Murphy será consolidar este crecimiento y transformarlo en votos efectivos el día de la elección. Su apuesta: interpelar a los sectores de clase media urbana que alguna vez fueron el corazón del PRO porteño, pero hoy miran con recelo el rumbo de la política argentina.

De hecho, la semana pasada el diputado se solidarizó con su par del PRO Silvia Lospennato, quien fue increpada la vista de todos en el recinto de Diputados por algunos de sus compañeros de bloque como Cristian Ritondo, Alejandro Finocchiaro y Fernando Iglesias por haber rechazado los vetos de Javier Milei.

El guiño de Nacho Torres a Ricardo López Murphy

El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, se reunió con el candidato a diputado nacional por Potencia para expresar su respaldo y remarcar diferencias con algunas líneas de su propio frente.

El encuentro -que trascendió a través de una imagen compartida por López Murphy en redes sociales- tuvo como eje central el llamado a una “renovación política” frente al dilema de votar entre “algo malo o algo peor”, frase que el economista pronunció y luego difundió como bandera del nuevo vínculo con Torres. “Gracias Ignacio Torres. En Chubut y en la Ciudad, en octubre, hay futuro”, publicó el Bulldog.