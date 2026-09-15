Empate técnico entre Axel Kicillof y Javier Milei: indecisos, la clave para romper la paridad

La carrera hacia 2027 arrancó con un escenario de máxima paridad: una encuesta nacional muestra un empate técnico entre Javier Milei y Axel Kicillof si las elecciones fueran hoy y la clave para romper ese equilibrio serán las personas que aún no definieron su voto.

El relevamiento del Laboratorio de Observación de la Opinión Pública (LOOP), realizado entre el 3 y el 9 de septiembre sobre 1004 casos en todo el país, ubica a La Libertad Avanza (LLA) con 24% de intención de voto y al peronismo con 23%, una diferencia de apenas un punto que se ubica dentro del margen de error del estudio.

Pero el dato más relevante no está en la distancia entre ambos espacios, sino en el volumen de electores que todavía no eligieron ninguna opción. El 20% de las personas consultadas dijeron que aún no saben a quién votarían en los comicios. Es decir, uno de cada cinco votantes todavía no definió su preferencia. En tanto, un 6% respondió que votaría en blanco, un 5% se inclinaría por la izquierda y un 3% optaría por el PRO .

Con ese nivel de indefinición (26%), ninguno de los dos principales espacios consolida una ventaja clara a poco más de un año de los comicios presidenciales. Es decir, tanto el Presidente -que irá en busca de su reelección- como el gobernador bonaerense -que quiere ocupar el sillón de Rivadavia- deberán trabajar para consolidar su base electoral y conquistar nuevos votos del centro.

El estudio también analiza el comportamiento actual de los votantes que eligieron a las opciones mayoritarias en 2023 y dejó como resultado un fuerte contraste entre peronistas y libertarios: el peronismo conserva el 66% de fidelidad entre quienes votaron a Sergio Massa , mientras que LLA retiene el 57% de su tropa de primera vuelta.

Además, un dato activa la alarma en la Casa Rosada entre quienes votaron a la excandidata presidencial del PRO, Patricia Bullrich, en la primera vuelta de 2023: solo el 39% de ese electorado sigue dentro de LLA, mientras que el resto se dispersa entre otros espacios, la indefinición o, incluso, el voto en blanco. Como contó Letra P, la ahora senadora libertaria -que hace los deberes para convertirse en la candidata a vice del Presidente en 2027, se convirtió desde hace tiempo en una piedra en el zapato para el Gobierno ya que en varias oportunidades marcó sus diferencias con los hermanos Milei.

Al segmentar la aprobación del gobierno libertario por el voto presidencial de 2023, se observa que el apoyo a Milei entre el votante bullrichista viene descendiendo de manera sostenida desde fines de ese mismo año y hoy se ubica en 56%. Ese electorado fue decisivo en el ballotage.

Axel Kicillof, el principal referente del peronismo

Si bien el sondeo pregunta por espacios políticos y no por nombres propios, los números fortalecen la posición de Kicillof como principal figura de la oposición de cara a la discusión presidencial: tiene 30% de imagen positiva contra 61% de negativa. De esta manera, el gobernador bonaerense aparece entre los dirigentes nacionales con mayor valoración positiva y se ubica apenas por debajo de Bullrich (34%) y Milei (33%).

Debajo del podio se ubican la expresidenta Cristina Kirchner y la diputada de izquierda Myriam Bregman, ambas con el 29% de imagen positiva. Por su parte, la vicepresidenta Victoria Villarruel cosecha el 28% de percepción positiva. Todos los dirigentes evaluados (oficialistas y opositores) tienen un nivel de rechazo más alto que de respaldo.

Como contó Macarena Ramírez en Letra P, Kicillof tendrá este sábado su gran acto nacional en la Universidad Tecnológica Nacional, en Avellaneda, donde espera reunir a 40 mil militantes y dirigentes de todo el país. La dinámica será muy similar a la que tuvo el acto realizado en mayo de 2024 en Florencio Varela, donde fue el bautismo del kicillofismo.