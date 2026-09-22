Olivosgate: Agudiez, la funcionaria de Karina Milei desplazada, multiplicó por 98 su patrimonio en dos años

María Belén Agudiez , exfuncionaria de confianza de Karina Milei y cuñada de Osvaldo Sosa , el exadministrador de la Quinta de Olivos echado la semana pasada, ingresó al Estado con un patrimonio de 43 mil pesos y, dos años más tarde, declaró atesorar $ 4,5 millones. Es un incremento del 9766%.

La renuncia de Agudiez fue confirmada este lunes en el Boletín Oficial por el decreto 1055/2026. En enero de 2024, había sido nombrada subsecretaria de Planificación General, dependiente de la Secretaría General. Según pudo saber Letra P , la ahora exfuncionaria conoció a Karina Milei en 2021, cuando trabajaba con Ramiro Marra y Eugenio Casielles , dos desterrados por El Jefe de La Libertad Avanza (LLA). Durante la campaña electoral 2023, se volvió una persona de confianza de la hermana de Javier Milei .

En su primera declaración jurada, presentada ante la Oficina Anticorrupción (OA), Agudiez anotó la titularidad de cuatro cajas de ahorro en pesos con un total de $ 8861 y $ 35 mil en efectivo.

Para el balance anual, en el que consignó sus bienes para fines de 2024, el primero en la gestión pública, su patrimonio era de $ 2.486.946. Declaró una caja de ahorro más (dos de ellas vacías) con poco dinero: $ 17.238. Pero, además, Agudiez consignó una cuenta de pago PSP (no bancaria) con $ 244.544.

La declaración jurada de Agudiez, la exfuncionaria de Karina Milei, al ingresar al Estado.

También apuntó $ 7936 en el fondo común de inversión SBS Gestión Renta Fija. Igual, la mayor parte de sus fondos los declaró en efectivo: $2.100.000.

En el cierre de 2025, Agudiez consignó las mismas cinco cuentas bancarias en pesos (ahora tres de ellas sin depósitos), con $ 9537, pero sumó una caja de ahorro en dólares (con $ 34.443). Mientras que en la cuenta de pago PSP ahora tenía $ 510.084 invertidos, otra vez en efectivo atesoraba el grueso de sus ahorros: $ 3.500.000.

Extracto de la declaración jurada 2025 de Agudiez.

En SBS Gestión Renta Fija declaró tener $ 32.677 y amplió su porfolio accionario con SBS Latam ($ 14.514) y Mercado Fondo ( $ 25.203), un fondo de inversión administrado por Mercado Pago Asset Management.

En el apartado de ingresos (por trabajo, alquileres y otras rentas), la exfuncionaria apuntó haber recibido $ 37.624.161 en el año y 35.999.482 de gastos personales.

Según información del Ministerio de Desregulación aportada a Chequeado por un pedido de acceso a la información, entre 2023 y diciembre de 2025 cada subsecretario cobró mensualmente $ 2.981.513 en bruto. Descongelados los sueldos del gabinete (con la excepción del Presidente), a partir de mayo de este año pasaron a ser $ 6.369.634.

Letra P intentó contactar a la exfuncionaria, pero no obtuvo respuesta.

La denuncia de Marcela Pagano

La semana pasada, el Gobierno reveló la razia del personal civil en la residencia presidencial, cuyas tareas serán realizadas ahora por la Casa Rosada: 12 personas fueron desplazadas, incluyendo a quien era el administrador de la Quinta de Olivos, Osvaldo Sosa. El exfuncionario está casado con Analía Agudiez, hermana de la exempleada de confianza de Karina Milei.

La Casa Rosada argumentó la militarización de Olivos en base a cuestiones de seguridad, mientras que por lo bajo admitía que hubo "filtraciones" de información. Sin embargo, la diputada Marcela Pagano amplió este lunes una denuncia por la existencia de un supuesto mecanismo aceitado de desvío de compras públicas en favor de una empresa familiar relacionada con Agudiez.

Los números no cierran. En Olivos se consume 4 veces más dulce de leche y 3 veces más mostaza que en la Rosada, según las compras de @KarinaMileiOk . Extraño ya que por la Rosada circulan 50 veces más personas que en la Residencia presidencial… (abro hilo) — Marcela Pagano (@Marcelampagano) September 21, 2026

Según la legisladora exlibertaria, la Secretaría General licitó la compra de “29 toneladas de carne vacuna y embutidos con enfoque prioritario en cortes premium para seis meses” para la Casa Rosada y la residencia presidencial, que en realidad terminaban abasteciendo a “Pancitos Caseros”, un emprendimiento privado de catering operado por Analía Agudiez y Sosa.

Como contó Letra P, actualmente está bajo estudio el proceso 23-0016-LPU26, por el cual la Secretaría General de la Presidencia busca adquirir para la cocina de Olivos y Balcarce 50, entre otras cosas, 50 kilos de entraña, 80 kilos de lomo, 60 kilos de asado, 1200 kilos de paleta y 2100 kilos de roast beef. Los oferentes que se presentaron piden entre 300 y 500 millones de pesos.