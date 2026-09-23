Los gobernadores del Norte, furiosos con Patricia Bullrich porque quiere voltear la ley de Zonas Frías

Los gobernadores del Norte Grande levantaron temperatura contra Patricia Bullrich por la ley de Zonas Frías . Los mandatarios provinciales aliados a la Casa Rosada aseguran que la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado busca frenar la aprobación del proyecto, lo que generó fuerte malestar en las provincias involucradas.

TEMPORADA DE ROSCA Los gobernadores dialoguistas se mostraron en bloque y ofrendaron su apoyo para suspender las PASO

Los jefes provinciales, incluidos algunos norteños que no están tan cerca del Gobierno, recibieron a través de sus senadores las versiones de que Bullrich empezó a trabar la sanción de la norma enfocada en la Patagonia, pero que desencadenará una resolución con beneficios en la tarifa eléctrica para las zonas cálidas del norte, tal como informó este medio.

Por ese motivo, la discusión no se agota en los beneficios tarifarios para regiones frías y amenaza con desbordar a otros distritos, ya que también puede incidir en los reclamos energéticos del norte del país.

Como contó este medio, los gobernadores del Norte Grande se comprometieron a prestar sus votos en el Senado para aprobar el nuevo régimen de zonas frías. A cambio, el Gobierno se avino a destrabar el subsidio en las tarifas eléctricas para las zonas cálidas.

La Casa Rosada logró el apoyo de los dialoguistas del Norte Grande para aprobar la iniciativa de zonas frías, pero a cambio se comprometió sacar por resolución el subsidio tarifario a las zonas cálidas.

A pesar de que los gobernadores primero tendrán que prestar los votos para modificar el régimen de zonas frías y no tienen garantías de que el Gobierno firme la resolución a cambio luego, en la negociación hay confianza. Es que los mandatarios entienden que primero el Ministerio de Economía debe calcular cuánto ahorrará para saber cuántos recursos tendrá para invertir en zonas cálidas.

Sin embargo, los movimiento de Bullrich en torno a la ley de zonas frías pusieron en tensión la confianza lograda y los mandatarios norteños pusieron el grito en el cielo.

La pulseada en el Senado y el reclamo por zonas cálidas

Este jueves 24 de septiembre está previsto que el Senado trate la ley de Zonas Frías y la reforma del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El proyecto tarifario ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, por lo que la atención política quedó concentrada en la votación de la cámara alta.

El respaldo a la iniciativa sumó en las últimas semanas a los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut) y Alberto Weretilneck (Río Negro). Ese apoyo había reforzado el interés de los mandatarios norteños por sostener el proyecto en la cámara alta y evitar que cualquier movimiento político alterara el cronograma previsto para su tratamiento. Bullrich ahora metió ruido en esa sintonía.