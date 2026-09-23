Gustavo Bordet 2027: fin del ostracismo, apuesta a Concordia, candidatura en suspenso y una voz en el teléfono.

Gustavo Bordet dejó atrás el bajo perfil que mantuvo durante los primeros años de gestión de Javier Milei . El exgobernador se propuso ser el arquitecto de la unidad del PJ de Concordia , la ciudad que gobernó durante ocho años y aportar al reordenamiento que persigue el peronismo de Entre Ríos de cara a 2027.

En su estrategia, el dirigente confía en que el justicialismo puede recuperar la segunda ciudad más importante de la provincia, cuyo gobierno perdió en 2023 a manos de Juntos después de cuatro décadas. Para eso, apuesta a la recomposición de la oposición, que empezó a mostrar tímidos gestos de acercamiento entre buena parte de la dirigencia local.

El diputado termina su mandato el año que viene en el Congreso e imagina su futuro político en territorio entrerriano. Apuesta a sumar en la lista que el peronismo diseñe para las elecciones provinciales. En ese sentido, algunas voces de la dirigencia sugieren que podría ser el próximo candidato a senador departamental por Concordia, su zona de influencia, o bien encabezar la nómina para la cámara baja provincial.

Tras haber sido ocho años intendente y luego otros ocho años gobernador, Bordet conserva una alta consideración en el electorado de la provincia , según algunas mediciones. Eso lo posiciona en un lugar reconocido por la militancia y sus pares en la dirigencia, aunque varias voces le reprochan su rol en el armado provincial de 2023, que dejó afuera de la fórmula por la gobernación a Concordia.

Desde que llegó al Congreso , en diciembre de 2023, el legislador se sumó a la estrategia legislativa del PJ. Es vicepresidente de la Comisión de Finanzas y encabeza el trabajo sobre proyectos vinculados a endeudamiento familiar, un tema que el peronismo instaló en la agenda nacional.

Desde ese lugar, confía en la cohesión del PJ en el parlamento y cree que esa cohesión es síntoma de una unidad superior que se puede proyectar al peronismo de todo el país. En ese sentido, vio con buenos ojos la foto de unidad que dejó el homenaje a José Manuel de la Sota. Analiza que esa imagen era impensada meses atrás y que ahora es un mensaje que puede tomar fuerza.

El armado del peronismo 2027

Aunque Rogelio Frigerio no confirmó su candidatura a la reelección, Bordet sabe que disputar el poder provincial frente a un gobernador en funciones es una batalla difícil. Aún así, cree que el agotamiento que podría sufrir el modelo de Milei podría arrastrar al mandatario de Juntos, que apoyó desde el primer día la gestión libertaria.

En ese escenario, ve una puerta abierta para el regreso del peronismo tanto a la Casa Rosada como a la Casa Gris. Confía que una victoria en Concordia podría ser determinante para traccionar la victoria provincial. Para esa proyección local en su tierra, mira encuestas que le muestran una caída en la valoración de la gestión del intendente Francisco Azcué.

Bordet durante una reunión con vecinos de Concordia en septiembre de este año.

Con la meta de recuperar el poder local y provincial, el exintendente recorre los barrios de su ciudad, se reúne con familias y participa de los actos que distintos sectores de la militancia ya están organizando. La vuelta a la intendencia no es un objetivo que esté en sus aspiraciones políticas y está convencido de que su lugar no está en la fórmula local, sino en la conducción del entramado que posibilite la recuperación del Ejecutivo.

Con ese objetivo, se reunió con todos los dirigentes que manifestaron sus aspiraciones y pidió una alianza amplia en el peronismo local. Esa generosidad, según entiende el diputado, debería incluir competir solo por la intendencia y poner el resto del esquema a disposición de todos los sectores que terminen confluyendo en un consenso.

Sergio Massa o Axel Kicillof

Bordet es amigo de Sergio Massa. Con el excandidato presidencial comparte, además de espacio político, club de fútbol. El vínculo a través del Club Atlético Tigre es constante y preexistente. Aunque cultiva esa cercanía personal y política con el tigrense, el entrerriano no excluye de su círculo de relaciones a Axel Kicillof, con quien mantuvo un diálogo extenso hace pocas semanas.

Según supo Letra P, el gobernador bonaerense llamó al diputado para compartir su plan presidencial y convocarlo a acompañar su proyecto. El entrerriano respondió que por el momento prefería no sumarse a ningún armado nacional.

En la Cámara de Diputados el exgobernador es vicepresidente de la Comisión de Finanzas.

Aunque elija no tomar posición respecto de la candidatura presidencial del peronismo en 2027, Bordet cree saludable la postulación de Kicillof y rescata cualidades que considera valiosas para recuperar el poder, como la experiencia de haber gestionado la provincia más populosa de la Argentina.

La causa judicial

Mientras piensa en 2027, el exgobernador es investigado en una causa por presunto enriquecimiento ilícito durante el período 2007-2023. En su entorno aseguran que la investigación carece de pruebas y que hay animosidad política en el desarrollo de la investigación.

La causa tramita bajo el Legajo N° 2240/24, a partir de una denuncia presentada por el empresario apícola concordiense Héctor D’Ambrós.

Gustavo Bordet y Sergio Massa.

En mayo de 2026, la Justicia realizó operativos de constatación de bienes en Concordia, tanto en domicilios vinculados a Bordet como a su esposa, Mariel Ávila, quienes entregaron voluntariamente dispositivos y claves de acceso. También se allanaron propiedades de allegados y empresarios señalados como presuntos testaferros, en el marco de una investigación que busca reconstruir la trazabilidad patrimonial del período analizado.

En septiembre, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia rechazó un pedido de recusación contra el fiscal José Arias, ratificando su continuidad al frente del expediente. Con esa resolución, la causa mantiene su curso y avanza hacia una etapa de análisis documental y verificación de bienes.