Acusado por violencia de género, tambalea Asaad en Neuquén: Figueroa le soltó la mano y el PJ analiza echarlo

Tras ser denunciado por violencia de género , el intendente de Vista Alegre , José Carlos “Turco” Asaad, afronta un escenario de alta tensión institucional. Un grupo de concejales presentó una nota para iniciar el trámite que podría derivar en su suspensión o remoción. El gobernador de Neuquén , Rolando Figueroa , dijo que, si se comprueba, “tiene que renunciar”.

En paralelo, la conducción del peronismo provincial evalúa su separación de la presidencia del partido. Asaad ganó las últimas elecciones internas de 2023 con el sello de Comunidad y representa a un sector afín a Figueroa dentro del PJ . Tanto el gobernador como el partido parecen haberle soltado la mano.

La denuncia penal fue impulsada por la expareja del jefe comunal a raíz de un hecho ocurrido el domingo 20 de septiembre, alrededor de las 17, cuando ella ingresó a la vivienda que compartían en Vista Alegre. Tras sufrir una agresión, la víctima realizó la presentación en la comisaría 49 y fue al hospital de Centenario para la constatación de las heridas. El Poder Judicial dispuso una medida cautelar de prohibición de acercamiento y la fiscalía de Neuquén inició una investigación por lesiones leves. La víctima trabaja en el área Mujeres y Diversidad de la provincia.

Figueroa fue consultado públicamente por el tema durante el acto por los 1.000 días de gestión . “Primero no hay que hablar sobre acontecimientos o sobre cuestiones hipotéticas, pero la verdad que si eso es tal cual como pareciera que es yo creo que Asaad tiene que renunciar”, contestó.

El gobernador aseguró que “el Estado provincial se puso al servicio de la víctima y estuvimos acompañándola desde el primer día”.

El proceso político de remoción en el Concejo Deliberante

Enzo Durán, Cecilia Martínez, Enzo Durán, Antonio Osés y Marisel Muñoz, concejales de Vista Alegre presentaron una nota en la que plantearon “la remoción y/o suspensión de la máxima autoridad municipal”. “Entendemos que existe inhabilidad moral para seguir ejerciendo la función pública, lo que se encuentra fundamentado en toda la normativa y jurisprudencia vigente a nivel municipal, provincial y nacional”, afirmaron.

“Hoy nos toca defender el derecho de las mujeres para que nunca más sean violentadas. No podemos hacer oídos sordos y mirar hacia otro lado”, afirmaron.

Como se trata de un municipio que no tiene Carta Orgánica, la ley que se aplica es la 53 del régimen municipal. En el artículo 161 establece que “cuando se impute al intendente la comisión de un delito su suspensión preventiva procederá de pleno derecho cuando el juez competente califique en autos la existencia de semiplena-prueba de responsabilidad. Producida sentencia firme condenatoria, la destitución del intendente procederá de pleno derecho. La absolución y el sobreseimiento definitivo restituirá automáticamente al intendente la totalidad de sus facultades”. Hasta el cierre de esta nota no se había producido ninguna formulación de cargos.

El jefe comunal negó lo sucedido a través de un posteo en sus redes sociales. “Lo que se está diciendo no refleja lo que ocurrió y voy a demostrarlo donde corresponde: ante la Justicia”, escribió y remarcó que no iba “a responder acusaciones con acusaciones. Voy a responder con pruebas”.

La situación dentro del peronismo neuquino

El Consejo Provincial del Partido Justicialista es el órgano que debe definir la situación de Asaad. Está constituido por 19 integrantes que se reunirán el próximo jueves para determinar si lo suspenden preventivamente como autoridad o si directamente lo expulsan.

La vicepresidenta del PJ, Anahí Váldez, emitió un comunicado junto a otros representantes del peronismo en el que expresó el “acompañamiento y solidaridad con la denunciante” y en el que le pidió a Asaad que presente su renuncia al cargo.

“La violencia contra las mujeres constituye una problemática que atraviesa a toda nuestra sociedad y frente a la cual no puede haber indiferencia. Como espacio político que históricamente ha defendido la ampliación de derechos y la lucha contra todas las formas de violencia y discriminación, entendemos que debemos actuar con coherencia también cuando una denuncia involucra a una autoridad de nuestro propio partido”, manifestó.