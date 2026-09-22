Discapacidad: el bloque LLA desautoriza a Javier Milei y negocia sostener beneficios que borra el Presupuesto

Para evitar una nueva derrota en el recinto, el bloque de Diputados de La Libertad Avanza empezó a negociar con los aliados la posibilidad de sostener la mayoría de los beneficios de la ley de emergencia en Discapacidad. Javier Milei quedó desautorizado, porque en el Presupuesto 2027 sumó un capítulo con ajustes a este sector, que será descartado.

Como anticipó Letra P , la presión social que surgió por esa decisión, que derivó en la renuncia del secretario de Discapacidad, Alejandro Vilches , obligó al Gobierno a ceder en casi todo. Sólo mantiene la decisión del Presidente de borrar la declaración de emergencia, lo que para Unión por la Patria es una trampa para reducir la judicialización.

El borrador, al que accedió este medio, fue presentado por Martín Menem a los jefes de bloques dialoguistas. El titular de la cámara baja intentará consensuar una versión final para convertirlo en dictamen durante el plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto, citado para este miércoles a las 12.

La propuesta oficial sostiene el actual sistema de pensiones, tal como funciona desde hace tres décadas, aunque no explicita la indexación por IPC que rige desde la sanción de la emergencia. Para los aliados, es una condición esencial para llegar a un acuerdo. Las pensiones se sostienen y sin incompatibilidad con el empleo. Sólo habrá restricciones mayores al momento del otorgamiento.

UP y el resto de la oposición dura sigue siendo aprobar la prórroga por un año de la ley de emergencia. El oficialismo busca firmas para tener el despacho de mayoría. El PRO y la UCR anunciaron que acompañan. Lo anunciaron en un comunicado conjunto la sanjuanina Nancy Picon y el santacruceño José Garrido .

El desempate está en manos de Argentina Federal, el bloque que comparte Salta y Misiones. Provincias Unidas no tuvo representantes en la mesa. "¿Por qué creerles después del Presupuesto 2027 que enviaron? La emergencia debe ser prorrogada", sostuvo Pablo Juliano, que integra esa bancada.

Las presiones de La Libertad Avanza

Los dictámenes que sean firmados este miércoles se debatirán en una sesión el miércoles 7 de octubre, junto a los proyectos sobre endeudamiento familiar. Menem había iniciado la negociación con aliados hace un mes, cuando la oposición dura logró una mayoría para emplazar a las comisiones y abrir estos debates. En su entorno confían en que no volverá a perder votaciones.

El primer debate sobre la continuidad de la emergencia fue tenso. Unas horas antes, había arribado el proyecto de Presupuesto 2027, con el capítulo VI dedicado a eliminar el sistema de discapacidad. La propuesta de Milei es eliminar el nomenclador. Así se denomina al listado de valores universales que rigen hace tres décadas para garantizar las prestaciones. También, según la ley de leyes, se prohíben pensiones a quienes tengan un empleo.

Este fragmento fue rechazado por oficialistas y aliados. Con ese panorama, Menem fue este martes fue a la Casa Rosada y anunció que no tomaría en cuenta estos artículos. Como anticipó Letra P, el riojano informó que cedería lo necesario si lograba el compromiso de no dejar explícita la declaración de emergencia. En el oficialismo entienden que es una definición jurídica que permite a sectores afectados sumar herramientas para reclamar por incumplimientos en la justicia.

Hasta el despacho de Menem llegaron Gabriel Bornoroni, Nicolas Mayoraz, Silvana Giudici, Giselle Castelnuovo, Laura Rodríguez Machado (La Libertad Avanza). Karina Banfi (Fuerza del Cambio), Oscar Zago (Mid), Javier Sánchez Wrba y Antonela Giampieri (PRO), Pamela Verasay (UCR), Fernanda Avila (Elijo Catamarca), Nancy Picón Martínez (San Juan), Oscar Herrera Ahuad y Bernardo Biella (Argentina Federal), Karina Maureira (La neuquinidad).

Las propuestas

Por problemas en sus vuelos, no participaron del encuentro de aliados Gladys Medina (Independencia) y José Luis Garrido (Por Santa Cruz). Tampoco estuvo presente el bloque Provincias Unidas, el árbitro de las votaciones.

El borrador de dictamen es la antítesis del capítulo VI del presupuesto. Ratifica la continuidad de la ley 24.901 y sus modificatorias, propone una coordinación federal y aclara que debe aplicarse en todo el territorio.

El artículo cuarto ratifica la vigencia del sistema de prestaciones, pero explicita que debería actualizarse cada mes con la misma variante que se aplica para subir jubilaciones, que desde abril de 2024 es por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Fuentes del oficialismo confirmaron a Letra P que no está confirmado si mantendrán la indexación mensual y no descartan pedir que sea por bimestre. Los aliados rechazaron esa opción. Será uno de los debates más calientes.

El sistema de pensiones que propone el Gobierno sostiene las mismas condiciones que la emergencia: necesidad de mantener un Certificado Único de Discapacidad (CUD) y ganar menos de dos salarios mínimos. El ingreso seguirá igual: 70% de las jubilaciones mínimas.

Se agregan algunas restricciones, como los requisitos “socioeconómicos” que debe reunir el Poder Ejecutivo. Es un recurso que le permitirá no otorgar pensiones a personas con buen standard de vida, aunque sin ingresos registrados.

Los otros cambios

Por presión de los aliados, el borrador del oficialismo contempla una asignación presupuestaria específica para cumplir con recursos destinados a discapacidad. “Los gastos serán afrontados por las partidas específicas del Presupuesto”, señala uno de los artículos y agrega que, en ningún caso, pueden ser inferiores en términos reales al año anterior.

Para Unión por la Patria, este compromiso es una trampa. “Al no haber emergencia, no se pueden judicializar las demoras en las partidas. Lo único que quieren es evitar eso”, dijo una fuente del peronismo a Letra P.

El borrador del oficialismo sostiene beneficios que figuran derogados en el Presupuesto 2027, como mantener el programa Incluir Salud parar los pensionados o los programas de empleo para personas con discapacidad.

El proyecto se completa con un compromiso de pago a los prestadores por la compensación vigente en la emergencia, con la aclaración de que la deuda no caduca en diciembre.

Además, se propone publicar los valores vigentes del nomenclador y de las pensiones otorgadas, “en formatos abiertos y accesibles”. El debate seguirá el miércoles.