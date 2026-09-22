.La hoja de ruta de Axel Kicillof tras el lanzamiento: provincias, agenda global y pulseada en la Legislatura

Luego del virtual lanzamiento en el plenario federal de Avellaneda , Axel Kicillof ya tiene trazada la hoja de ruta para el último trimestre de año con el objetivo de llegar lo más fortalecido posible a 2027, cuando comenzará la discusión de fondo con el resto del peronismo para definir una estrategia electoral.

El acto del pasado fin de semana fue el corolario de un trabajo de construcción de un espacio propio dentro del peronismo, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que le permitirá sentarse a la mesa con Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa desde un lugar de fortaleza.

Con las cartas sobre la mesa, durante los próximos meses buscará robustecer ese posicionamiento con más recorridas por las provincias -podrían ser hasta ocho-, con otros viajes al exterior y con la foto junto al Papa León XIV en Buenos Aires, con un discurso del Sumo Pontífice más afín a su posicionamiento ideológico que al de Javier Milei .

Pero también deberá enfrentar la tensión interna en la Legislatura bonaerense. Si bien Kicillof pretende dejar las definiciones electorales para marzo, antes de que termine el año hará un esfuerzo por lograr voltear la ley que pone un tope a las reelecciones de los intendentes y tendrá que tener cintura para afrontar las negociaciones que llegarán en diciembre por el presupuesto y la ley fiscal e impositiva, que traerán consigo otras discusiones como las vacantes de la Suprema Corte bonaerense.

El gobernador ya tiene una lista de provincias a las que visitará los próximos meses, aunque todavía no están definidas las fechas. Tres que no están gobernadas por el peronismo, están más avanzadas y acordadas que el resto: Chubut, Jujuy y Entre Ríos.

En el caso de Chubut, Kicillof ya había visitado esa provincia en mayo de 2024 cuando fue a entregar ambulancias y firmar convenios con el gobernador del PRO, Ignacio Torres. Semanas atrás estuvo con actividades en esa provincia Daniel Gollán. Una de las figuras más activas en el kicillofismo de esa provincia es el intendente de Dolavon, Dante Bowen, un aspirante a competir por la gobernación.

A fines de agosto hubo una reunión con intendentes, legisladores y dirigentes de Jujuy en Buenos Aires, y al día siguiente Andrés Larroque dio una entrevista en una radio de esa provincia donde ratificó la visita del bonaerense luego de la invitación que recibió por parte de la dirigencia provincial. Respecto de Entre Ríos, a principios de agosto desembarcó Carlos Bianco en la provincia, para encabezar el foro “Entre Ríos tiene futuro. Axel es la esperanza”, que reunió a más de 300 personas.

El resto de las provincias que tiene en agenda visitar también están en conversaciones avanzadas, pero cada una tiene sus particularidades que llevan a medir mejor los tiempos. Se trata de Mendoza, San Juan, Río Negro, Neuquén y Catamarca.

La agenda internacional y el Papa León XIV

Centrales en la agenda del gobernador, pese a que no son actividades netamente electorales pero sí importantes en la construcción de su candidatura, son los viajes internacionales y la visita de León XIV a la Argentina y puntualmente a la provincia de Buenos Aires.

Kicillof se encuentra al mismo tiempo que Milei en Nueva York, Estados Unidos, pero con una agenda que busca acentuar un perfil de confrontación con quien podría ser su rival en 2027. Mientras el Presidente fue a hablar a la reunión de la ONU, el bonaerense viajó invitado por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. Milei se reúne con sectores de la derecha internacional, el gobernador con el progresismo.

Antes de fin de año Kicillof todavía tiene latente la posibilidad de viajar a China. De concretarse, sumará otro escenario para mostrarse presidenciable y opuesto a Milei. Ese viaje se definirá en los próximos días, ya que está analizando las posibilidades de concretarlo en los días previos a la llegada del Papa a la Argentina.

La visita de León XIV le dará otra vidriera importante, ya que lo recibirá en Buenos Aires para dos actividades: la visita al Cottolengo de Don Orione, un centro para personas con discapacidad, en Almirante Brown, y misa multitudinaria en Luján.

El paquete legislativo

Fuera de lo que está en sus propias manos, el gobernador deberá lidiar en los próximos meses con las diferencias internas en la Legislatura bonaerense para lograr los objetivos que tiene, como las reelecciones indefinidas de los intendentes. En el palacio de calle siete, no tiene más opción que negociar con propios en medio de fuertes embestidas de figuras claves con asiento en ambas cámaras legislativas, como los senadores Sergio Berni (presidente de bloque), Mario Ishii (vicepresidente), Emmanuel Santalla o sus pares en diputados, Facundo Tignanelli (presidente de bloque) y Mayra Mendoza, entre otros.

No obstante, Kicillof va a insistir antes de fin de año con la vuelta de las reelecciones. Se trata de un reclamo de muchos jefes comunales que forman parte del MDF py es, también, un insumo importante para su propia carrera presidencial, si es que como todo lo indica, la elección el próximo año es concurrente.

El resto de las tribus peronistas buscará llevar al gobernador a una negociación más amplia, algo que Kicillof intentará evitar. Pero en diciembre el espacio deberá sentarse a negociar el presupuesto y la ley fiscal impositiva que cada año toma la forma de una negociación mucho más amplia tanto con los propios como con la oposición. En ese marco, difícilmente pueda esquivar la discusión por los cuatro cargos vacantes de la Suprema Corte bonaerense.