Encuesta: crece la preocupación por los salarios bajos en medio del debate por la reforma laboral

Una encuesta nacional reveló que, mientras avanza el debate parlamentario de la reforma laboral impulsada por el Gobierno , la preocupación por los ingresos personales y familiares se consolida como uno de los principales problemas para la sociedad. El estudio de la consultora Proyección ubica a los bajos salarios entre las inquietudes más mencionadas por la ciudadanía.

Según el relevamiento, elaborado entre el 1 y 7 de febrero en base a 1.464 casos en todo el país, el 43,9% de las personas consultadas señaló a los bajos ingresos como una de sus mayores preocupaciones actuales. El tema aparece apenas por detrás de la inseguridad ( 46,5% ) y la inflación ( 34,8% ), que en el último mes volvió a acelerarse , pese a la estrategia inútil del ministro Toto Caputo para sostener el relato de la desinflación. La cifra refleja el peso creciente del deterioro del poder adquisitivo.

El debate sobre el paquete de reformas estructurales —que incluye cambios laborales, tributarios y penales— se da en paralelo a este malestar económico. La encuesta muestra que el 45,4% se manifiesta de acuerdo con las reformas, mientras que el 33% expresa desacuerdo y un porcentaje significativo declara no tener una posición definida.

Los datos reflejan un escenario social complejo: mientras una parte de la sociedad respalda cambios estructurales que impulsa el gobierno libertario, persiste una preocupación concreta por los ingresos y la estabilidad laboral , factores directamente vinculados a la discusión sobre el mercado de trabajo. De hecho, la CGT se manifestaba este miércoles frente al Congreso para rechazar el proyecto que, según entiende la central obrera, profundiza la precariedad laboral y eliminar derechos individuales y colectivos.

El relevamiento también señala que el Índice de Perspectiva Económica (IPE) se ubica en una zona de estancamiento, aunque más cerca de la estabilidad que del pesimismo. Además, muchos hogares debieron recurrir a endeudamiento o financiamiento para cubrir gastos corrientes, lo que evidencia tensiones financieras en la economía doméstica.

EL sondeo también mostró que el 70,7% afirma que su realidad se mantuvo igual de mal o empeoró en el último año, con un 44,8% que señala un deterioro directo. En contraste, el 29,3% percibe mejoras o estabilidad positiva, evidenciando un clima económico complejo y con predominio de evaluaciones desfavorables.

Un debate atravesado por la realidad social

El crecimiento de la preocupación por los ingresos y el empleo instala un telón de fondo social para el tratamiento de la reforma laboral. Mientras el oficialismo defiende los cambios como parte de un paquete orientado a modernizar el mercado de trabajo y promover inversiones, sectores sindicales y la oposición advierten sobre el posible impacto en derechos laborales y niveles de ingresos, en un contexto social atravesado por la preocupación económica.

Con la discusión política en marcha, los números de la encuesta sugieren que el impacto real en el bolsillo y las condiciones laborales será uno de los factores clave para moldear el humor social en los próximos meses. Mientras tanto, el presidente Javier Milei sigue el debate parlamentario desde la Quinta de Olivos y envía a su mesa política al Congreso para garantizar los acuerdos con los bloques aliados.