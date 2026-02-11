ES EL BOLSILLO

Encuesta: crece la preocupación por los salarios bajos en medio del debate por la reforma laboral

Los ingresos insuficientes figuran entre las principales inquietudes. Inseguridad e inflación, en el podio. El estancamiento económico. Los datos de Proyección.

Letra P | Susana Maidana
Por Susana Maidana
Encuesta: crece la preocupación por los salarios bajos en medio del debate por la reforma laboral

Encuesta: crece la preocupación por los salarios bajos en medio del debate por la reforma laboral

Notas Relacionadas
Javier Milei
Trabajo e ingresos

Qué son los "salarios dinámicos" que impulsa Milei en su reforma laboral

Según el relevamiento, elaborado entre el 1 y 7 de febrero en base a 1.464 casos en todo el país, el 43,9% de las personas consultadas señaló a los bajos ingresos como una de sus mayores preocupaciones actuales. El tema aparece apenas por detrás de la inseguridad (46,5%) y la inflación (34,8%), que en el último mes volvió a acelerarse, pese a la estrategia inútil del ministro Toto Caputo para sostener el relato de la desinflación. La cifra refleja el peso creciente del deterioro del poder adquisitivo.

Reforma laboral con apoyo dividido

El debate sobre el paquete de reformas estructurales —que incluye cambios laborales, tributarios y penales— se da en paralelo a este malestar económico. La encuesta muestra que el 45,4% se manifiesta de acuerdo con las reformas, mientras que el 33% expresa desacuerdo y un porcentaje significativo declara no tener una posición definida.

Los datos reflejan un escenario social complejo: mientras una parte de la sociedad respalda cambios estructurales que impulsa el gobierno libertario, persiste una preocupación concreta por los ingresos y la estabilidad laboral, factores directamente vinculados a la discusión sobre el mercado de trabajo. De hecho, la CGT se manifestaba este miércoles frente al Congreso para rechazar el proyecto que, según entiende la central obrera, profundiza la precariedad laboral y eliminar derechos individuales y colectivos.

WhatsApp Image 2026-02-11 at 13.08.05 (1)

Estancamiento económico y dificultades cotidianas

El relevamiento también señala que el Índice de Perspectiva Económica (IPE) se ubica en una zona de estancamiento, aunque más cerca de la estabilidad que del pesimismo. Además, muchos hogares debieron recurrir a endeudamiento o financiamiento para cubrir gastos corrientes, lo que evidencia tensiones financieras en la economía doméstica.

EL sondeo también mostró que el 70,7% afirma que su realidad se mantuvo igual de mal o empeoró en el último año, con un 44,8% que señala un deterioro directo. En contraste, el 29,3% percibe mejoras o estabilidad positiva, evidenciando un clima económico complejo y con predominio de evaluaciones desfavorables.

Captura de pantalla_11-2-2026_163250_

Un debate atravesado por la realidad social

El crecimiento de la preocupación por los ingresos y el empleo instala un telón de fondo social para el tratamiento de la reforma laboral. Mientras el oficialismo defiende los cambios como parte de un paquete orientado a modernizar el mercado de trabajo y promover inversiones, sectores sindicales y la oposición advierten sobre el posible impacto en derechos laborales y niveles de ingresos, en un contexto social atravesado por la preocupación económica.

Con la discusión política en marcha, los números de la encuesta sugieren que el impacto real en el bolsillo y las condiciones laborales será uno de los factores clave para moldear el humor social en los próximos meses. Mientras tanto, el presidente Javier Milei sigue el debate parlamentario desde la Quinta de Olivos y envía a su mesa política al Congreso para garantizar los acuerdos con los bloques aliados.

Temas
Notas Relacionadas
Patricia Bullrich, durante el anuncio de la reforma laboral. 
LEY BULLRICH

Reforma laboral XS: ¿qué ganan y qué pierden el Gobierno, los gobernadores y los ceos?

El proyecto tuvo 28 modificaciones. Cajas de gobernadores y gremios, a salvo. Grandes empresas suman renta, pero las pymes tendrán prioridad.
Javier Milei se encuentra en la residencia de Olivos.
LEY BULLRICH

Reforma laboral: Milei sigue la sesión desde Olivos, a la espera de celebrar por la noche

El Presidente sigue el minuto a minuto de la sesión en la que se trata su reforma laboral. Su mesa política está repartida entre el Senado y la Casa Rosada.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Morón: la guerra Lucas Ghi – Martín Sabbatella con réplica en el PJ bonaerense
LA PELEA INSOSTENIBLE

Morón: la guerra entre Ghi y Sabbatella se traslada al PJ bonaerense

Por  Macarena Ramírez
Martín Maquieyra saltó del Congreso a YPF: el dirigente del PRO de La Pampa refuerza puentes con La Libertad Avanza. FOTO: www.radiokermes.com
LA INTERNA AMARILLA

La Pampa: La Libertad Avanza coló a Maquieyra en YPF y le echa nafta al fuego amigo en el PRO

Por  Juan Pablo Gavazza
Luis Juez pone la mira en la ciudad de Córdoba
SE ACABÓ EL FERNET

Juez detonó su relación con De Loredo y se vuelca al armado libertario en la ciudad de Córdoba

Por  Yanina Passero
El juego a dos puntas de La Libertad Avanza en el motín policial que conmociona a Santa Fe
MARTES CALIENTE

El juego a dos puntas de La Libertad Avanza en el motín policial que conmociona a Santa Fe

Por  Gustavo Castro