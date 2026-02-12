Encuesta: siete de cada diez personas están de acuerdo con bajar la edad de imputabilidad

Encuesta: siete de cada diez personas está de acuerdo con bajar la edad de imputabilidad

Una encuesta reveló que siete de cada diez personas están de acuerdo con el proyecto que busca reducir la edad de imputabilidad penal juvenil y que este jueves comenzó a tratarse en la Cámara de Diputados. Según el último relevamiento de Giacobbe & Asociados, el 63,6% respalda la propuesta de reducirla a 13 años, mientras que un 9,5% apoya bajarla a 14.

El estudio, realizado entre el 27 de enero y el 2 de febrero sobre 2.500 casos, señala que en conjunto el respaldo de la opinión pública a la iniciativa oficialista suma el 73,1%. En contra posición, el 20,1% de las personas encuestadas respondieron que prefieren mantener el piso de imputabilidad en 16 años. Esa postura coincide con la que tiene el kirchnerismo en el Congreso.

La ley penal juvenil, con amplio respaldo en la opinión pública El tema se instaló con fuerza en la agenda pública en medio del debate político por una eventual reforma penal juvenil. En ese contexto, el sondeo refleja una tendencia social hacia posiciones más duras frente al delito cometido por menores, aunque también evidencia que una parte relevante de la población prefiere sostener el esquema actual.

La encuesta fue realizada mediante cuestionarios estructurados a dispositivos móviles y presenta un margen de error de +/- 2%, con una muestra ajustada por género, edad, nivel educativo, ingresos y regiones del país, según la ficha técnica difundida por la consultora. El resultado agrega presión sobre el debate legislativo que se viene discutiendo en el Congreso, donde distintos sectores políticos impulsan cambios en la legislación vigente.

El diputado Yeza defendió el proyecto: "Nos toca hacernos cargo de la Argentina real, no de lo que nos gustaría que fuera" pic.twitter.com/YW8BVm17f0 — LETRA P (@Letra_P) February 12, 2026 El proyecto que se discute en Diputados Como explicó Letra P, el dictamen que se trata en la cámara baja es el mismo consensuado el año pasado, con modificaciones al proyecto enviado por Patricia Bullrich en agosto de 2024. La edad punible que establece la iniciativa es de 14 y no de 13 (actualmente es de 16).

El proyecto también contempla una pena máxima de 15 años de prisión para los tipos delictivos más graves, como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestro; mientras que en la iniciativa dictaminada el año pasado esta barrera era de 20 años. Los datos completos de la encuesta GIACOBBE & ASOCIADOS - Informe Público (Enero) (2)

