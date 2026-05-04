Molesta con Patricia Bullrich, Karina Milei armó un grupo en Diputados para militar la eliminación de las PASO

Karina Milei en el palco del Senado, con Manuel Adorni y Diego Santilli. La jefa libertaria Patricia Bullrich no consigue los votos para eliminar las PASO.

Con excesiva custodia policial y sumo hermetismo, Karina Milei fue a Diputados y estuvo cuatro horas reunida con miembros del bloque oficialista. Se supo que les pidió militar por la reforma política, que contempla la eliminación de las elecciones Primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y está congelada en el Senado , porque Patricia Bullrich no tiene los votos garantizados para avanzar.

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Las reuniones se dieron en el despacho de Martín Menem , quien abandonó el salón repentinamente por la tarde para participar de una entrevista. La ausencia abrió múltiples especulaciones sobre cambios en el Gabinete, desechadas en el entorno del riojano. “Karina viene una vez al mes. Sólo que esta vez trascendió y se hacen especulaciones”, fue la única respuesta oficial.

Si bien es cierto que la visita se filtró desde la Casa Rosada , el estricto operativo de seguridad en el palacio impidió que pasara desapercibida. Se trabaron puertas de los pasillos y de a ratos se bloqueó la escalera principal.

La recorrida de Karina fue justo cuando se conocía un nuevo pago en efectivo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , que complica su situación judicial. Antes de ese episodio, la oposición no reunía los votos para echarlo. Algunos diputados evalúan volver a contar. Es el caso del socialista Esteban Paulon , que realizó otro pedido de interpelación este lunes.

La secretaria general de la Presidencia no ocultó su bronca por los tiempos de la negociación que maneja la jefa de La Libertad Avanza (LLA) en la cámara alta e instruyó a sus diputados a presionar a aliados para aprobar la reforma. Habrá un grupo destinado a esa tarea.

“Los votos en el Senado están. Y si no, hay que ir al recinto igual”, dijo a Letra P uno de los diputados libertarios que fue recibido por Karina.

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Los encuentros de Karina se dieron también en el despacho del jefe de la bancada, Gabriel Bornoroni, en el segundo piso del palacio. Entre los que vieron a la secretaria general se encuentran la diputada Celeste Ponce (Córdoba) y el diputado Sebastián Pareja (Buenos Aires).

Ambos recibieron instrucciones de cómo empezar la campaña electoral para los comicios locales y nacionales que se celebrarán el año próximo. La secretaria general es la presidenta de LLA y estará a cargo de las estrategias. Bornoroni -cuya presencia en la reunión no fue confirmada a Letra P- será el líder del grupo que tendrá la misión de presionar para que los aliados ayuden a eliminar las PASO.

El cordobés dirá que los mandatarios tienen que acortar el calendario de votación o serán cómplices de un despilfarro de dinero. Pronto se sumarán otros miembros de su bloque para ayudarlo.

Las tensiones electorales comenzarán a mezclarse con la rosca legislativa. Por caso, los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), tienen presencia en ambas cámaras para definir cómo será el nuevo cronograma electoral. La hermana del Presidente buscará que eliminen las PASO.

Bullrich, de viaje

La visita de Karina sorprendió porque los últimos proyectos del Gobierno fueron enviados al Senado, que justo este lunes no tuvo a Bullrich en su despacho. La exministra de Seguridad viajó a Santiago de Chile, donde se reunió con el alcalde, Mario Desbordes.

PatriciaChile Patricia Bullrich visitó Santiago de Chile donde criticó al gobierno de Jorge Macri y volvió a instalar la idea de una candidatura en la Ciudad de Buenos Aires.

Durante esta semana el Senado sólo tratará en comisión los pliegos de candidatos a jueces. La reforma política seguirá cajoneada, al igual que el proyecto que modifica la emergencia en Discapacidad.

Los diputados que estuvieron con Karina se mostraron confiados en que los votos en el Senado para la reforma política están. Pero en diálogo con Letra P, uno de ellos aseguró que Karina pidió ir al recinto a todo o nada.

Esta práctica, denominada en la jerga legislativa “Principio de revelación”, no es del agrado de Bullrich. Se negó a aplicarla cuando se trató la reforma laboral, al eliminar los artículos que no tenían consenso, como el que bajaba el impuesto a las ganancias a sociedades comerciales.

Con la reforma política, Bullrich tiene paciencia. Evalúa conceder un pedido de los aliados para que las PASO sean optativas. En la Casa Rosada no convence.

El proyecto no se tratará en las próximas semana. En lo inmediato, la jefa libertaria pretende que se aprueben la inviolabilidad de la propiedad privada y la reforma a la ley de salud mental. Su plan es sesionar a fin de mes con estos temas y los pliegos judiciales que se hayan dictaminado. No quiere incluir otros proyectos. Le falta consenso.