Senado bonaerense: Axel Kicillof se impuso a Máximo Kirchner en la pelea por las comisiones

Axel Kicillof logró imponerse sobre Máximo Kirchner en la disputa por el control de las comisiones en el Senado bonaerense: quedó oficializado el listado que firmó la presidenta del cuerpo, Verónica Magario , con los apellidos señalados para cada mesa de debate entre todas las vertientes que habitan en el peronismo. Sergio Massa logró otra de las sillas codiciadas.

Este lunes salió el decreto tras varios meses de negociaciones y desacuerdos en Unión por la Patria . La disputa incluyó las tres comisiones más grandes del cuerpo, que son Legislación General, Asuntos Constitucionales y Acuerdos (ACA) y Presupuesto e Impuestos. Se sumó a esa discusión una que será clave este año pero que quedó sin conformarse: la comisión de Reforma Política. El kirchnerismo abre un asterisco y avisa que los nombres propuestos deben votarse en cada comisión.

A pesar de eso, al cierre de esta nota no había fecha estipulada para sesionar, aunque la semana pasada se especuló con una posible convocatoria para el jueves 7 de mayo. Este año, el Senado sólo sesionó el 26 de febrero para constituir sus autoridades, trámite que había quedado postergado desde diciembre, también producto de la interna peronista; y el 24 de marzo, en la clásica sesión homenaje.

La resolución de las negociaciones empezó a tomar cuerpo el último jueves, ante versiones que indicaban que el decreto estaba listo para salir a pesar de no haber acuerdo entre el kicillofismo, el kirchnerismo y el massismo. El presidente del bloque UP, Sergio Berni , declaró en un programa de televisión que la responsabilidad de no sesionar era íntegramente de Magario. Hubo un intento para lanzar la conformación de las comisiones el viernes 1 de mayo, pero no prosperó y finalmente se decidió que eso ocurriera a comienzos de esta semana.

Cuando empezó a tomar volumen la idea de que el Frente Renovador, en nombre de Malena Galmarini, se quedaría con la comisión de ACA, hubo enojo en La Cámpora, que buscaba que esa silla fuera para Emmanuel González Santalla. Finalmente el kirchnerista presidirá la de Presupuesto e Impuestos. Galmarini también pretendía presidir Legislación General, pero en ese caso chocó con los intereses del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que finalmente logró ubicar allí a Germán Lago.

Malena Malena Galmarini

El problema irresuelto es el nombre que controlará Reforma Política, en un año en el que se supone se discutirán los términos electorales para el 2027. Hay proyectos para eliminar o modificar: las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la Boleta Única de Papel (BUP) y la iniciativa -en sobrevuelo- de modificar el tope a las reelecciones. La fuerza que presida esta comisión marcará el pulso de esas discusiones. Todas las tribus peronistas propusieron un apellido para ese lugar.

Malestar en el bloque peronista

Berni, como todos los presidentes de bloque, elevó la propuesta a la presidencia del Senado con los nombres que creía adecuados para cada comisión. El exministro -que presidirá la comisión de Seguridad- pidió la silla de ACA para el kirchnerismo y la de Legislación General para el Frente Renovador. No tuvo suerte en ninguna de las dos. “Magario manejó todo, a pesar de que no le corresponde”, lanzaron cerca suyo.

Berni Sergio Berni, presidente del bloque del peronismo.

La comisión de acuerdos no era un botín por el que peleara el MDF, que considera que los pliegos para ocupar cargos en la Justicia, acaso el tema más importante de ese cuerpo, los designa el gobernador. El massismo sí la quería, así como la de Reforma Política, aún vacante. El kirchnerismo, que quería la de ACA, había ganado las batallas anteriores por la vicepresidencia del cuerpo, con Mario Ishii, y la presidencia del bloque, con Berni.

Sesionar es la cuestión

El kirchnerismo advierte que lo que oficializó Magario no son las autoridades de las comisiones, sino los miembros de cada una. La presidencia, la vicepresidencia y la secretaría de cada espacio las votan los miembros de cada comisión en la primera reunión constitutiva. Esa aclaración hace suponer que todavía podría quedar algún capítulo más en esta disputa y que por eso aún no hay fecha de sesión establecida.

santalla.jpeg Emmanuel González Santalla.

El kicillofismo sí quería quedarse con Legislación General y lo logró. El oficialismo explicó que ya no había más margen para dilatar las negociaciones. Es probable que en las próximas horas salga una convocatoria para sesionar. En el ámbito legislativo admiten que durante el mundial de fútbol no habrá actividad y por eso buscarán acelerar algún debate en las semanas anteriores al 11 de junio, fecha en la que comienza el certamen. También reconocen allí que se perdió muchísimo tiempo discutiendo.

El peronismo tiene 24 bancas en la cámara alta repartidas entre todas sus tribus. En ese universo habitan 13 representantes del kirchnerismo, siete del MDF, tres del massismo y uno que responde a Juan Grabois. Ese número representa la mayoría del cuerpo y habilita a la fuerza a abrir el recinto o a no dar cuórum.