La recaudación volvió a caer y Toto Caputo tiene que redoblar el ajuste para blindar el superávit

La caída en la recaudación obliga a Toto Caputo a buscar más ajuste para sostener el superávit

La recaudación de abril creció en términos nominales pero quedó por debajo de la inflación , lo que implicó una nueva caída real de los ingresos. En este contexto, el ministro Toto Caputo enfrenta mayor presión para profundizar el ajuste del gasto y sostener el superávit fiscal, en un esquema que consultoras consideran difícil de sostener.

Se trata de la novena caída real consecutiva de los ingresos tributarios, y muestra la parálisis de la actividad que el Círculo Rojo empresarial comenzó reclamarle al titular del Palacio de Hacienda. “La recaudación empieza a crecer”, se defendió Caputo.

Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal ( IARAF ), la recaudación tributaria nacional total habría descendido un -6,7% real interanual durante el primer cuatrimestre de 2026. Al excluir la recaudación por tributos vinculados al comercio exterior, la baja habría sido del -5,3%.

Los datos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) mostraron que en abril los recursos tributarios alcanzaron $17.400.833 millones, con una suba interanual de 27,2%. Sin embargo, ese incremento se ubica por debajo de la inflación , lo que implica una caída en términos reales.

Entre los principales tributos, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) recaudó $ 6.049.934 millones con una variación de 28,3%, mientras que Ganancias sumó $ 3.136.961 millones (+28,0%). También se destacó el impuesto a los débitos y créditos, con $ 1.426.170 millones y un alza de 35,1%.

En contraste, los derechos de exportación registraron una caída interanual de -13,3%, con ingresos por $ 574.547 millones, lo que refleja el impacto de menores precios o volúmenes en el comercio exterior.

IVA y Ganancias profundizan la tendencia a la baja real

Según el IARAF, el deterioro de la recaudación confirma que los impuestos ligados al consumo y la actividad siguen mostrando signos de fatiga. La recaudación conjunta de IVA y Ganancias —que representa cerca del 94% de la masa coparticipable— cayó 2,9% en términos reales interanuales en abril.

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El informe detalla que el IVA mostró una baja real de 3,3%, al reflejar el enfriamiento del mercado interno; mientras que Ganancias retrocedió 2,4%. De este modo, ambos tributos encadenan cuatro meses consecutivos de caída real.

El impacto también se trasladó a las provincias: las transferencias automáticas crecieron 28% nominal, pero registraron una baja real del 3,2%, lo que evidencia la debilidad de los ingresos fiscales.

El superávit se sostiene con más ajuste

Ante la pérdida de poder de fuego de la recaudación, el Gobierno opta por blindar el resultado fiscal mediante una profundización del ajuste. Según Epyca Consultores, "la recaudación crece 25% interanual frente a una inflación de 32,6%; como los ingresos caen en términos reales, el superávit se sostiene mediante recursos extraordinarios y postergación de pagos”.

En ese contexto, el ministro de Economía avanzó con nuevas medidas de ajuste según recopiló Epyca: recortes del 2% en gastos corrientes y del 20% en gastos de capital en todos los ministerios, lo que genera un círculo vicioso en el que la menor actividad económica erosiona los ingresos, forzando al Gobierno a aplicar nuevos recortes para evitar que el superávit financiero se desvanezca en el corto plazo.

Salarios públicos: acumulan una caída del 37% respecto a 2023.

Seguridad Social: el gasto en PAMI y previsión cayó un 41,6% real en el primer trimestre.

Provincias: las transferencias se desplomaron un 50,9%, mientras que la coparticipación federal cayó un 3,2% real en abril, según IARAF.

Educación: los docentes universitarios registran una pérdida salarial del 33,7% frente a noviembre de 2023.

El informe señala que el superávit “es real en un sentido contable y artificial en un sentido económico”, ya que depende de la compresión del gasto en un escenario de ingresos en retroceso.

Un modelo que exige más motosierra

El esquema fiscal plantea una dinámica que se retroalimenta. Epyca advierte que “el ajuste genera las condiciones que hacen necesario más ajuste”, ya que la caída del gasto impacta sobre la actividad económica, reduce la recaudación y obliga a nuevas rondas de recorte.

El problema central del modelo de Caputo y Javier Milei es su carácter procíclico. Como señala el informe, "el ajuste genera las condiciones que hacen necesario más ajuste".

Al contraer el gasto, se deprime la actividad económica y el consumo, lo que reduce -evalúa el estudio- la base imponible y vuelve a desplomar la recaudación. Para blindar el superávit en este nuevo escalón más bajo, el Gobierno se ve obligado a "redoblar la motosierra", cerrando un círculo que debilita la sostenibilidad social y económica del modelo a largo plazo.

milei-motosierra.jpg Javier Milei presiona nuevamente el ajuste social para sostener el ancla fiscal

En esa línea, la consultora LCG también alerta sobre los límites del esquema: “Surgen dudas de cómo se podrán acomodar las cuentas de persistir una recaudación atenuada, dado que ya casi no quedan márgenes para ajustes”.

El informe agrega que tanto la recaudación como el gasto crecen varios puntos por debajo de la inflación, en un contexto en el que ya se redujeron subsidios y la obra pública se encuentra prácticamente paralizada.

El ancla fiscal, bajo presión

El superávit se consolidó como el eje central de la política económica. Según Epyca, “el equilibrio fiscal es el eje ordenador de la gestión de Javier Milei” y se convirtió en “el ancla simbólica de la gestión”.

Sin embargo, el informe advierte sobre los riesgos de sostenerlo exclusivamente mediante recortes: “Si el superávit depende de comprimir la actividad durante un período excesivamente largo, puede ser tan peligroso como el déficit que pretende corregir”.