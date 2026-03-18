Créditos hipotecarios: un anuncio de Jorge Macri recalienta la relación con La Libertad Avanza

El plan de créditos para la clase media anunciado por Jorge Macri desató un cruce con libertarios porteños y recalienta el clima político local.

El lanzamiento de una línea de créditos hipotecarios para la clase media en la Ciudad de Buenos Aires abrió un nuevo foco de tensión entre Jorge Macri y La Libertad Avanza . La iniciativa, presentada como un cambio de prioridades en la política habitacional, escaló rápidamente en una pelea política por la paternidad del proyecto.

En la víspera del congreso del PRO , que este jueves encabezará Mauricio Macri , donde se esperan definiciones políticas relevantes, se desató un insólito cruce entre la administración porteña y la dirigencia que responde a Karina Milei . El anuncio del jefe de Gobierno sobre la puesta en marcha de un programa de créditos hipotecarios volvió a recalentar la relación entre el macrismo y la tropa libertaria.

Tras cuestionar el esquema de urbanización de villas impulsado durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta , el alcalde porteño presentó una línea de préstamos canalizada a través del Banco Ciudad. El plan prevé créditos de hasta $100 millones para la compra de la primera vivienda, con tasa subsidiada del 7,5% más ajuste por UVA y financiamiento de hasta el 75% del valor del inmueble .

La herramienta estará orientada a unidades de hasta 80 metros cuadrados y, según adelantó el propio jefe de Gobierno, se financiaría con recursos vinculados a la concesión de los medios públicos porteños, una medida que ya había despertado controversias políticas.

El anuncio se inscribe en una secuencia política con la que el macrismo busca relanzar la gestión bajo la premisa de orden y seguridad, con la mira puesta en las elecciones de 2027. Apenas un día antes, Macri había ordenado operativos de saturación policial en estaciones y formaciones del subte. La iniciativa crediticia aparece así como un complemento social orientado a la clase media, un segmento clave en la disputa electoral que atraviesa la Ciudad.

Saldamos una deuda histórica con la clase media. Lanzamos nuevos créditos hipotecarios con los recursos que antes se usaban para regalar viviendas y locales en las villas. Esto también es ordenar. pic.twitter.com/efU6KFkCvq

La reacción de la Libertad Avanza

La medida detonó un cruce inmediato en redes sociales La Libertad Avanza y el oficialismo porteño. La titular del bloque libertario en la Legislatura y mano derecha de El Jefe, Pilar Ramírez, apuntó directamente contra el jefe de Gobierno y defendió una iniciativa presentada días atrás por su espacio.

“Parecida, casi un homenaje, pero nuestra propuesta es mejor: Cierren el IVC. Menos cajas para la política, mejores créditos, más libertad”, escribió Ramírez en Twitter, en referencia al proyecto impulsado por el legislador Nicolás Pakgojz.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nicolaspakgojz/status/2033533025099632774?s=20&partner=&hide_thread=false Eliminar el Instituto de Vivienda (IVC) y modificar la Carta Orgánica del Banco Ciudad



Estas son las dos propuestas que presentamos desde @LLA_CABA para facilitar el acceso al crédito en la Ciudad de Buenos Aires.



Menos burocracia y más oportunidades para que los porteños… pic.twitter.com/P2IgOfc0pK — Nicolas Pakgojz (@nicolaspakgojz) March 16, 2026

A diferencia del esquema planteado por el PRO, LLA propone eliminar el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) y modificar la Carta Orgánica del Banco Ciudad para facilitar el acceso al crédito hipotecario. La iniciativa apunta a reducir la intervención estatal, desburocratizar los mecanismos de financiamiento y promover instrumentos como las hipotecas divisibles, en un contexto atravesado además por versiones sobre cambios en la conducción del banco público.

La primera respuesta del oficialismo llegó a través de César “Tuta” Torres, coordinador de la Unidad de Relaciones Federales y Vinculación Interjurisdiccional de la Ciudad y uno de los dirigentes de mayor confianza del jefe de Gobierno. El funcionario cruzó a Pakgojz al señalar: “La diferencia es simple: unos anuncian ‘ir a fondo’… otros resuelven problemas concretos”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cesartorresok/status/2034270304755683501?s=20&partner=&hide_thread=false La diferencia es simple:

unos anuncian “ir a fondo”…

otros resuelven problemas concretos. https://t.co/Qlhxn5FZ96 — César Angel Torres (@cesartorresok) March 18, 2026

Disputa por la agenda social

El episodio expone una pulseada más profunda por la agenda social en la Ciudad. Mientras el macrismo busca recuperar centralidad política tras el retroceso electoral del año pasado, los libertarios intentan consolidarse como segunda fuerza. En ese marco, el foco en la clase media aparece como un terreno estratégico en la construcción de poder rumbo al próximo turno electoral.

Así, el PRO apuesta a un esquema de subsidio estatal a la tasa y participación activa del Banco Ciudad y del IVC en la política habitacional; y La Libertad Avanza impulsa reformas orientadas a reducir el peso de los organismos públicos y a dinamizar el mercado inmobiliario mediante incentivos a la inversión privada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/horaciorlarreta/status/2033640852656902541&partner=&hide_thread=false Segunda Transformación de Buenos Aires



Buenos Aires tiene todo para convertirse en una gran Metrópolis. Pero para lograrlo hace falta una Segunda Transformación, que profundice lo que ya empezamos, que recupere este tiempo perdido y que se anime a ir más lejos. Es la decisión de… pic.twitter.com/SgQTTlLFTF — Larreta (@horaciorlarreta) March 16, 2026

A la disputa se sumó además el relanzamiento político de Horacio Rodríguez Larreta, que esta semana anunció la creación del espacio Metrópolis con una agenda centrada en la recuperación de la gestión porteña desde una perspectiva “humanista”, lo que agrega un nuevo actor a la competencia por la representación del electorado urbano.