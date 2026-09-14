Rosario: una foto enojó a Chiqui Tapia y empuja a Newell's a no denunciar a la gestión del expresidente Astore

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ), Claudio Chiqui Tapia e Ignacio Boero , titular de Newell’s Old Boys de Rosario , le buscan una salida al laberinto de intereses en el que quedó atrapada la institución rojinegra por el solo hecho de pretender denunciar a la comisión directiva anterior, presidida por Ignacio Astore .

El pasado 14 mayo el contador Guillermo Azum , a cargo de la auditoría que encargó la comisión directiva que preside Boero , expuso ante los socios la grave situación económica de la entidad. Una foto de Tapia junto a Astore proyectada de fondo tuvo un efecto colateral inesperado en el club donde se formó Lionel Messi .

Astore presidió Newell’s entre junio 2021 y diciembre 2025 y dejó una deuda superior a los 35 millones de dólares . Nada de eso tiene que ver con la construcción de la nueva bandeja superior de la tribuna norte , bautizada Lionel Messi, que tuvo un costo de algo más dos millones de dólares.

Asamblea finalizada Con la presentación del informe preliminar de la auditoría contable, el unánime rechazo a la gestión de la anterior Comisión Directiva y el voto afirmativo para reformular el balance 2024–2025; finalizó un nuevo acto democrático en el Parque.… pic.twitter.com/OFdTNZr6u8

Si bien el número del rojo es significativo, lo escandaloso, de acuerdo a la exposición de Azum, es cómo se llegó a esa deuda, con retiro de fondos sin justificar y pagos inexplicables, como más de 400 millones de pesos en concepto de “flete” a una conocida distribuidora de la ciudad. Ese pago se realizó días antes del partido con Huracán, el año pasado, en Parque Patricios, donde la Lepra salvó su continuidad en la máxima categoría.

En su exposición, el contador Azum era respaldado por imágenes con gráficos y fotos que se proyectaban en una pantalla detrás suyo. En un momento del informe, aseguró que no hay registrado ingreso alguno a la tesorería del club por el partido amistoso que el primer equipo rojinegro jugó ante el Inter de Miami , en Estados Unidos , con la presencia del ídolo de la Selección en febrero de 2024. En ese preciso instante de la asamblea, detrás del contador se visualizó una foto de Astore junto a Tapia que se sacó previo al partido en el estadio norteamericano.

Astore, segundo de izquierda a derecha, junto a Alejandro Domínguez, titular de Conmebol, y Chiqui Tapia en Miami.

Cuando Tapia supo de lo ocurrido en la asamblea, llamó de inmediato a Boero y le recriminó lo sucedido. El presidente de la AFA estaba por entonces en Estados Unidos, a pocos días del inicio del Mundial. ¿Cómo me vas a dejar pegado a Astore con esa foto?, le reclamó el mandamás de la AFA al nuevo presidente leproso.

Tapia rompió relaciones con Astore el día de la despedida de Maxi Rodríguez en junio de 2023. El estadio silbó al dirigente de AFA cuando fue presentado y esa reacción de los hinchas para el dueño de la pelota a nivel nacional tuvo directa responsabilidad en el entonces presidente del club rojinegro.

El costo de la denuncia

En la AFA hay una máxima que instaló Julio Grondona y se conserva con total salud: la Justicia no debe meterse en los clubes. Un asesor de Tapia, consciente de los resultados de la auditoría, fue explícito ante los directivos leprosos: “Si se presenta la denuncia contra Astore, va a escalar y se les va a ir de las manos". "Se va a instalar la Justicia en el club, eso en la FIFA es un problema grave. No hay denuncia”, advirtieron.

A más de tres meses de finalizada la auditoría y constatadas irregularidades de todo tipo, la agrupación opositora Fuerza Leprosa reclama la presentación de la denuncia contra la anterior Comisión Directiva. “¿Y ahora qué hacemos?”, es la pregunta, a tono existencial, que cada día se hacen los dirigentes rojinegros.

JUICIO A LOS RESPONSABLES DEL SAQUEO



Castigo a quienes cometieron las atrocidades que socavan la salud de nuestro amado Newell's. pic.twitter.com/m7sBWZ0zVo — Julián Gonzalez (@GonzalezJuli78) August 15, 2026

A lo hechos, denunciar a Astore será despertar el encono de Tapia. Newell’s está en una situación deportiva y económica muy frágil para dar la batalla contra el mando del fútbol argentino. Pero hay tiempo. La directiva rojinegra tiene tres años para hacer la denuncia penal por administración fraudulenta contra Astore. Es una carta que Boero podrá jugar en cada negociación que deba hacer en Buenos Aires. Entre tanto, se posterga las explicaciones al socio hasta mejor momento.