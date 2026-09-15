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Horacio Rosatti tomó juramento a los nuevos jueces federales de Córdoba con la política en primera fila

Mancini y Cortés Olmedo asumieron como camaristas y cubrieron vacantes abiertas desde hacía cinco años. Julián López, Juez y Bornoroni, entre los invitados.

Por Letra P | Periodismo Político
Horacio Rosatti participó de la asunción de Mancini y Cortés Olmedo en la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba

Horacio Rosatti participó de la asunción de Mancini y Cortés Olmedo en la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba

Con la presencia del presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, juraron este martes María Soledad Mancini y Facundo Cortés Olmedo como nuevos integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.

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Letra P | Luis Zegarra
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La ceremonia terminó de completar la renovación de un tribunal que arrastraba vacantes desde hacía cinco años. Mancini se incorporó a la Sala A y Cortés Olmedo, a la Sala B.

Como contó Letra P, la llegada de los dos magistrados se produce además en un momento de tensión en la Cámara Federal. Fiscales federales pidieron indagar a la presidenta del cuerpo, Graciela Montesi, y al vicepresidente, Abel Sánchez Torres, en investigaciones por presuntos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

Como presidenta del tribunal, Montesi fue la encargada de tomar juramento a los nuevos camaristas. En el estrado estuvieron también Sánchez Torres y los jueces Eduardo Ávalos y Liliana Navarro.

Quiénes son los nuevos camaristas

Mancini es abogada egresada de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y especialista en derecho penal. Hizo toda su carrera dentro de la Justicia Federal, a la que ingresó como empleada en 1996. Luego se desempeñó como secretaria penal en los juzgados federales N°3 y N°2.

Cortés Olmedo también se recibió de abogado en la UNC y se especializó en derecho tributario. Desarrolló parte de su carrera en la actividad privada, desde su estudio jurídico, y ocupó distintos cargos en la función pública provincial.

Horacio Rosatti y Facundo Cort&eacute;s Olmedo, nuevo camarista federal

Horacio Rosatti y Facundo Cortés Olmedo, nuevo camarista federal

Los nombramientos habían sido oficializados por el presidente Javier Milei mediante los decretos correspondientes, después de que ambos pliegos consiguieran el aval del Senado.

Horacio Rosatti y la política de Córdoba

Además de Rosatti, participó de la ceremonia el exministro de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda. Por el Gobierno de Córdoba asistió el ministro de Justicia, Julián López, junto a los integrantes del Tribunal Superior de Justicia Sebastián López Peña, Luis Rubio y Marta Cáceres de Bollatti, y el fiscal General de la Provincia, Carlos Lescano.

La política nacional también tuvo representación. Estuvieron los consejeros de la Magistratura Luis Juez, Gonzalo Roca, Diego Barroetaveña y Álvaro González. También participó el jefe del bloque de Diputados de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni.

Después de entonar el Himno Nacional y de la lectura de los decretos de designación, las autoridades repasaron los mensajes enviados para saludar a los nuevos camaristas. Entre ellos estuvo el del vicepresidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz.

La ceremonia terminó sin discursos y dejó formalmente constituida la nueva integración de la Cámara Federal de Córdoba.

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