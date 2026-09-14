Desgastado por su cercanía con Axel Kicillof, Baradel deja el Suteba y busca reemplazar a Yasky en la CTA

Axel Kicillof junto a Roberto Baradel, de Suteba, uno de los aliados sindicales con quien ahora pulsea por salarios

El dirigente gremial docente Roberto Baradel oficializó su candidatura a presidente de la CTA de los Trabajadores para las elecciones del próximo 3 de noviembre, en reemplazo del diputado nacional Hugo Yasky . La salida llega después de que dejara la conducción de SUTEBA , cuestionada por su cercanía con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof .

"Pondré todos mis esfuerzos en construir la más amplia unidad del movimiento obrero de la Argentina", planteó Baradel tras confirmar la nómina, que reúne a referentes de distintos sectores del sindicalismo. Como secretarios generales adjuntos figuran Edgardo Llano , titular de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), y Daniel Catalano , secretario general de ATE Capital. Enrique Rosito , de los Metrodelegados seguirá al frente de la Secretaría de Comunicación Nacional, y Virginia Bouvet asumirá la de Acción Social.

La salida de Yasky se conoció en abril, durante un plenario nacional de la central realizado en Santa Fe, donde el sindicalista anunció que no buscaría continuar al frente de la organización después de dos décadas de conducción. La justificó con la necesidad de un "recambio generacional" y, en esa misma ocasión, señaló a Baradel como el dirigente llamado a encabezar la nueva etapa.

La salida de SUTEBA ya se había concretado semanas antes. Baradel dejó la conducción del gremio docente más grande de la provincia de Buenos Aires, después de más de dos décadas al frente. En las elecciones del 13 de mayo, la nómina oficialista, encabezada por María Laura Torre -hasta entonces secretaria adjunta-, se impuso con el 76% de los votos por sobre las listas Multicolor y Azul y Blanca. Pero hubo derrotas en mano de listas opositoras, como la Multicolor del trostkismo, que cuestionan a Baradel y su conducción por no plantear una poítica confrontativa con el gobierno provincial.

La salida se dio en medio de un fuerte desgaste de la conducción docente, con la paritaria bonaerense por debajo de la inflación y el pedido de los gremios al gobierno provincial para que reabra la paritaria. En seis años de gestión de Kicillof, el frente de gremios docentes que integra SUTEBA hizo dos paros en Buenos Aires, uno de ellos, el de marzo de este año, presentado como una medida de fuerza contra Javier Milei.

Gremios estatales y judiciales piden al gobernador bonaerense que reabra las negociaciones salariales

La cercanía entre Baradel y Kicillof -de quien es además firmante del manifiesto de lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro- fue durante años blanco de críticas cruzadas: dirigentes del PRO lo acusaron reiteradamente de mantener con el gobernador "pactos espurios", mientras que la oposición de izquierda dentro del sindicato cuestionó a la conducción por su subordinación al gobierno provincial.

Al anunciar su salida, Baradel presentó la decisión como parte de una renovación planificada. "Los sindicatos son parte de una construcción colectiva y no patrimonio de los dirigentes", sostuvo, y agregó que "SUTEBA ha quedado en muy buenas manos". El dirigente no ocultó, además, su entusiasmo por una eventual candidatura presidencial de Kicillof rumbo a 2027.

La salida de Hugo Yasky

La candidatura a la CTA de los Trabajadores llega con el poder adquisitivo salarial deteriorado y la tensión sindical con el gobierno nacional en alza. La lista oficialista integra a dirigentes de distintos sectores estatales y de servicios, en un intento por proyectar unidad en la negociación con la gestión de Javier Milei.

LA UNIDAD DUELE, PERO VIENE MARCHANDO Kicillof presidente, Massa gobernador: el esquema win-win que asoma para 2027



El peronismo defiende con uñas y dientes las PASO, un instrumento que creó pero jamás usó en serio



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Las elecciones del 3 de noviembre pondrán fin a 20 años de conducción de Yasky al frente de la central y definirán si el sindicalismo docente bonaerense, con Baradel como bisagra entre ambas estructuras, consolida su peso en el plano nacional. La oposición de izquierda, agrupada en la lista Multicolor, ya adelantó que competirá por la conducción con un discurso crítico hacia la cercanía de la saliente con los gobiernos de turno.