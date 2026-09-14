Tras dos meses de inactividad, el Senado bonaerense vuelve a sesionar con la interpelación de Alonso en agenda

El Senado bonaerense volverá a sesionar este martes después de dos meses, con una agenda que dejará afuera algunos de los proyectos de mayor relevancia política. La cámara alta retomará su actividad con iniciativas que avanzaron en las comisiones, aunque no se descarta alguna incorporación de último momento, si bien esa posibilidad requiere el acuerdo de los dos tercios.

Será la tercera sesión ordinaria del año, después de las realizadas en junio y julio, y comenzará a las 16. Fuerza Patria incluirá el proyecto de la senadora Fernanda Raverta para que la provincia de Buenos Aires recupere las tierras del predio turístico de Chapadmalal , ubicado en General Pueyrredón .

La iniciativa busca contrarrestar la decisión del Gobierno de privatizar el complejo. El texto propone que la provincia recupere el dominio de los inmuebles que integran la unidad turística y asuma su administración. También establece que los predios y edificios formen parte del patrimonio histórico y social bonaerense.

El proyecto impulsado por Raverta plantea, además, que el complejo quede destinado exclusivamente al turismo social , tal como ocurrió hasta que el Gobierno de Javier Milei promovió su privatización. La propuesta será uno de los principales temas que llevará el peronismo a la sesión.

Por su parte, La Libertad Avanza llevará expedientes como el que propone prohibir la utilización de celulares en las cárceles. El bloque también impulsará la interpelación al ministro de Seguridad, Javier Alonso , iniciativa que promovió la semana pasada y que tiene un texto espejo en la cámara baja.

El espacio libertario buscará además fijar una postura sobre la inseguridad en la provincia y expresar su malestar por la decisión de la jueza que suspendió la ley penal juvenil bonaerense. En esa línea, el senador del PRO Guillermo Montenegro pidió el enjuiciamiento de la magistrada, iniciativa que acompañará su bancada.

Al cierre de esta nota, la conformación definitiva del orden del día todavía no estaba terminada. Fuentes consultadas por Letra P describieron una sesión de carácter ordinario, con ingreso y salida de expedientes, y sin proyectos de alto impacto político por parte del oficialismo.

Guillermo Montenegro, PRO.

Los proyectos que quedan fuera de la sesión

Como contó Letra P, quedarán al margen de esta jornada iniciativas de mayor calibre político, entre ellas la reelección indefinida de intendentes y los proyectos para el sistema sanitario que impulsa el gobernador Axel Kicillof. También permanecerán fuera del temario las propuestas de emergencia alimentaria y sanitaria presentadas por el senador kirchnerista Mario Ishii, quien ya había protagonizado un cruce con Kicillof durante la primera sesión del año, cuando acusó al mandatario de ordenar que no se abordara el tema y lo invitó a recorrer el conurbano.

El conflicto sumó un nuevo capítulo en la comisión de Salud. Después del freno a las iniciativas sanitarias del Ejecutivo, Ishii volvió a marcar diferencias con el gobernador el pasado jueves, a través de un fuerte comunicado del municipio de José C. Paz, con cuestionamientos a Kicillof por el asesinato de un joven en ese distrito.

Mario Ishii, bloque de Fuerza Patria en el Senado bonaerense.

El proyecto de reelecciones indefinidas fue presentado por la senadora Ayelén Durán, del MDF, en 2025. El expediente permanece en la comisión de Legislación General, presidida por el senador kicillofista Germán Lago, pero no reúne los acuerdos necesarios para obtener dictamen.

A ese escenario se suma la intención de la senadora del Frente Renovador, Malena Galmarini, de trasladar esa discusión a la comisión de Reforma Política, que ella misma preside. La dirigente massista también tiene en la cámara una iniciativa para declarar la emergencia en salud mental en la provincia de Buenos Aires.

La sesión de este martes se desarrollará en un contexto de fuerte tensión interna dentro del bloque peronista, con diferencias entre el kirchnerismo, que cuestiona algunas decisiones del Gobierno provincial, el massismo, que busca controlar los proyectos de reforma electoral, y el MDF, que impulsa sus propias iniciativas mientras enfrenta dificultades internas.

La agenda tendrá como eje solo proyectos que lograron avanzar en las comisiones, mientras las iniciativas de mayor peso político deberán esperar una nueva oportunidad. La posibilidad de incorporar expedientes de último momento dependerá de los acuerdos que puedan alcanzarse en la reunión de labor parlamentaria.