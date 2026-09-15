Carlos Presti prometió dar vuelta la crisis de FADEA, pero esquivó el cara a cara con los trabajadores

Carlos Presti junto a Oscar López y Guillermo Ballesteros en FADEA, antes de la visita de León XIV a Córdoba

El ministro de Defensa de la Nación Carlos Presti recorrió la Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín (FADEA) en Córdoba antes de la visita del papa León XIV . La visita del funcionario de Javier Milei dejó contrapuntos y sabor a poco al personal que reclama mejoras laborales desde hace meses.

En el comunicado difundido tras su desembarco de este lunes por la tarde en la planta apostada en el predio que recibirá al Santo Pontífice en noviembre , desplegó un mensaje endulzado y emotivo: “Mi compromiso es con el capital humano de la fábrica”, juró el teniente general. Y fue por más: “Los que le dan vida a FADEA son ustedes, los trabajadores. Por lo tanto, mi compromiso es para con ustedes”.

Una imagen, una frase para la foto corporativa y una realidad muy distinta puertas adentro.

El dato político clave de la jornada se dio en contraste con el escenario real: la visita de Presti se organizó fuera del horario laboral, garantizando pasillos vacíos. Lejos del diálogo que le propone la Iglesia al Presidente .

El encuentro, concretado en el microcine de la empresa, con recorrido por la planta incluido, fue con jefaturas de distintas áreas (inspección, motores, programas, compras, aviones, capacitación, entre otros) y con la conducción directiva encabezada por el presidente de la firma, Oscar López , y el vicepresidente Guillermo Ballesteros .

De la planta operativa y la representación gremial, ni las sombras.

La reacción del gremio de FADEA

Desde la representación gremial en la fábrica no tardaron en poner al descubierto la escenografía armada por la cartera de Defensa. Señalaron a Letra P que la maniobra buscó evitar cualquier tipo de intercambio directo o reclamo sobre el estado de la planta.

"Los únicos que le podemos preguntar por cosas ciertas al ministro, para que no sea un monólogo, somos nosotros: sobre los aviones parados, los contratos que no ingresan, la recomposición salarial y el futuro de la empresa", deslizaron tras el encuentro.

Carlos Presti recorriendo FAdeA con directivos.

Según confiaron desde el área gremial, a las jefaturas presentes se les habría sugerido evitar preguntas incómodas, impidiendo un diagnóstico real sobre los proyectos paralizados.

La estrategia de Defensa fue evitar el cara a cara con la plantilla real de operarios en un contexto donde el parate productivo y las deudas contractuales ahogan las proyecciones de la primera fábrica de aviones de América Latina, fundada en 1927.

Javier Milei, al descubierto con la visita de León XIV

La apresurada visita de Presti a Córdoba no se da en un vacío político. Ocurre mientras el escenario local sobre FADEA suma un actor de peso doctrinal y político: el arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi.

Ángel Rossi, el heredero político de Jorge Bergoglio

Tal como reveló este medio, el prelado jesuita viene empujando una agenda social de contención frente al ajuste en Córdoba y busca llevar la mirada del flamante Papa León XIV hacia la crisis de la fábrica estatal. La eventual intervención o mención de la Santa Sede -a través del obispo Rossi- ubica a FADEA en el centro de un escenario sensible que obliga a la Casa Rosada y a la gestión de Milei a mirar de cerca un conflicto que pretendían licuar en la distancia.

Frente a la presión de la Iglesia y la preocupación del entramado productivo cordobés, Presti intentó mostrar iniciativa y presencia territorial asegurando que busca "redoblar esfuerzos para sacar la empresa adelante".

Sin embargo, la puesta en escena sin trabajadores presentes dejó al descubierto las grietas de un relato oficial que choca de frente con la realidad de la perla de la industria nacional.