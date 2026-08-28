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CANDIDATO EN CONSTRUCCIÓN

Axel Kicillof arma un acto nacional en Avellaneda: del escenario K del "luche y vuelve" al MDF federal

Será el 19 de septiembre en la UTN, el lugar donde en 2023 La Cámpora pidió por la postulación de CFK. Larroque y Bianco, los organizadores. Quieren juntar 40 mil asistentes.

Letra P | Macarena Ramírez
Por Macarena Ramírez
Axel Kicillof tendrá su gran acto nacional en Avellaneda

Axel Kicillof tendrá su gran acto nacional en Avellaneda

Axel Kicillof tendrá el sábado 19 de septiembre su gran acto nacional en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), en Avellaneda, donde esperan reunir a 40 mil militantes y dirigentes de todo el país. Será el movimiento federal más nítido en la construcción de su candidatura presidencial.

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Macarena Ramírez

El predio universitario elegido tiene carga simbólica. Fue el lugar del último acto que el peronismo hizo en marzo de 2023 con un escenario político muy diferente al actual. Bajo la consigna “Luche y Vuelve”, la misma que utilizó el peronismo en los ´70 para vencer la proscripción del expresidente Juan Domingo Perón, el kirchnerismo pedía la candidatura presidencial de Cristina Fernández de Kirchner. Lo que siguió es historia conocida.

Axel Kicillof federal

Formalmente, el acto será el lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) a nivel federal. Llegará después de que, en la provincia de Buenos Aires, se hayan realizado los plenarios en todas las secciones del interior y de que se hayan lanzado todos los MDF sectoriales: Ciencia y Universidades, Salud, Mujeres y Diversidades, Educación y Juventudes, que se realizó el sábado pasado en San Martín.

El plenario lo organizan Andrés Larroque y Carlos Bianco, coordinadores de los armados de Kicillof en el plano nacional y bonaerense respectivamente, en conjunto con el resto de los integrantes de la mesa política del gobernador.

La dinámica será muy similar a la que tuvo el acto realizado en mayo de 2024 en Florencio Varela que fue el bautismo del kicillofismo, y el que se realizó en el mismo mes pero de 2025 en el camping de UPCN en Los Hornos, La Plata, donde se lanzó formalmente el MDF. Desde las 11, en la UTN de Avellaneda, la militancia y la dirigencia discutirán diferentes temáticas en comisiones y luego habrá un cierre a cargo del gobernador.

Un paso más

Con esta cita, Kicillof avanzará un casillero más en el armado de una alternativa dentro del peronismo para enfrentar a Javier Milei en las elecciones presidenciales de 2027. La estrategia ya está trazada, y pese a la reunión en el Hotel Emperador con Sergio Massa y Máximo Kirchner el gobernador de Buenos Aires seguirá con su plan para llegar lo mejor posicionado posible al momento de la discusión electoral.

El mandatario busca que los tiempos no se adelanten, lo que le permitirá -según calculan en su entorno-, seguir creciendo y ampliando su estructura política a nivel nacional, que viene construyendo a partir del trabajo de una docena de dirigentes del MDF que recorren las provincias y generan las condiciones para los desembarcos que viene realizando el gobernador fuera de Buenos Aires. Este año ya estuvo en Tierra del Fuego, Córdoba, Corrientes y Chaco. La agenda se seguirá ampliando y el lunes Kicillof podría estar presente en La Pampa junto al gobernador Sergio Ziliotto.

Mismo lugar, mismo formato, otra realidad política

La elección del lugar, la UTN en Avellaneda, rememora el acto que se realizó allí en marzo de 2023, una suerte de parteaguas de la interna del peronismo. La entonces “mesa de Ensenada” que integraban el gobernador, Jorge Ferraresi, Mario Secco y Larroque, entre otros, organizó el encuentro, de las mismas características que el que se hará este 19 de septiembre, pero bajo la consigna “Luche y Vuelve”, para pedir por la candidatura presidencial de CFK.

En torno a esa consigna giró todo el encuentro, en medio de la frustración por el gobierno fallido de Alberto Fernández. Pero Máximo Kirchner cambió el eje en su discurso sobre el escenario, y planteó que la expresidenta tenía que ser quien marque la estrategia electoral. No quería a su madre candidata, sino a Kicillof. Ese día también lo cruzó al gobernador al hablar. El posicionamiento político era el opuesto al actual, pero las tensiones son las mismas.

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