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CONGRESO | SENADO

Reforma del BCRA: el peronismo pide interpelar a Santiago Bausili por el oro que envió a Suiza

El PJ busca complicar el debate por el cambio de la carta orgánica, que arranca el jueves. El titular del organismo dijo que hubo una auditoría y la AGN lo desmintió.

Letra P | Mauricio Cantando
Por Mauricio Cantando
Santiago BasuilI, presidente del BCRA, en el Senado.&nbsp;

Santiago BasuilI, presidente del BCRA, en el Senado. 

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Letra P | Mauricio Cantando
Mauricio Cantando

El oficialismo quiere tratar el proyecto el jueves. Bausilli minimizó la operación durante su exposición en el plenario de comisiones del Senado. Dijo que el BCRA tiene depósitos de oro en el BIS de Suiza. Aseguró que fue revisada por la Auditoría General de la Nación (AGN). Sin embargo, el organismo que preside el peronista Juan Manuel Olmos negó haber terminado con el análisis.

“En relación a la trazabilidad de las reservas de oro del Estado Nacional colocadas en el extranjero, se informa que el BCRA ha cumplimentado con la entrega total de la información requerida por esta AGN para realizar dicha evaluación específica. Sin embargo, la información remitida por el BCRA se encuentra aún en proceso de análisis por la demora –más de un año-, incurrida por la autoridad monetaria en dar acceso a la misma”, sostiene el escrito que envió Olmos a la cámara alta.

El debate del BCRA

El interbloque del peronismo presentó un proyecto de interpelación a Bausilli, con 10 preguntas. Piden saber si se remitió oro a Suiza en 2024, los términos contractuales, si algún funcionario argentino fue notificado y si hubo reuniones de directorio del Banco Central para tomar una definición.

También quieren saber todos los estados contables de la entidad y la información que tiene la AGN. El pedido fue firmado por senadores de todas las tribus peronistas, como Alicia Kirchner (Santa Cruz), Pablo Bensusán (La Pampa); Martín Soria y Ana Marks (Río Negro); y el puntano Fernando Salino, quien tiene sello propio dentro del bloque.

El plan del peronismo, conducido por José Mayans y Di Tullio, es llevar este planteo a la reunión de labor parlamentaria que Patricia Bullrich liderará el próximo miércoles, para planificar la sesión que prevé convocar el jueves. La reforma de la carta orgánica del BCRA sería el primer tema. Además, el oficialismo busca convertir en ley Inocencia Fiscal II y aprobar pliegos judiciales.

La ley de Javier Milei

El proyecto para un nuevo Banco Central fue aprobado en Diputados el 26 de agosto. Se trató de la última muestra de generosidad de los aliados de La Libertad Avanza, antes de sumarse a la agenda de la oposición. La iniciativa determina en la carta orgánica del organismo que el objetivo único del organismo es sostener la moneda, tal como estaba escrito hasta la modificación de la ley en 2012.

Para cumplir esa meta, se prohíbe financiar a los gobiernos. Quedan vedados los adelantos transitorios al Tesoro y la emisión de letras intransferibles, dos prácticas habituales de la entidad financiera para cubrir baches ficales de los presidentes. Tampoco podrá enviar al Tesoro "ganancias" que surjan por la suba del precio del dólar o del oro o comprar bonos del Poder Ejecutivo en el mercado primario, aunque sí en el secundario.

La iniciativa mantiene el sistema de selección de miembros del directorio, con la propuesta de Milei y el acuerdo con el Senado, pero endurece los requisitos para la remoción. Deberá ser votada por dos terceras partes de cada cámara, aunque, en la práctica, alcanzaría con la mayoría simple, porque es el número necesario para cambiar una ley. Actualmente, un Gobierno puede echar a un director cuando quiera, previa consulta no vinculante a una comisión del Congreso armada para la ocasión.

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