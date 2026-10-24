Axel Kicillof en la Ciudad: quiénes fueron y de qué habló el peronismo porteño en el desembarco del MDF

El gobernador bonaerense Axel Kicillof desembarcó esta semana en plan presidenciable en la ciudad de Buenos Aires . Lo hizo a caballo de su Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que aún cuenta con escasa inserción a nivel territorial y dirigencial en el terruño de los primos Macri. Por esa razón, las presencias y ausencias en la movida fueron el dato más comentado en la rosca porteña.

Kicillof se mostró en el bastión del PRO con un discurso en el teatro Astros, apenas unas horas después de la segunda cumbre con Máximo Kirchner , Sergio Massa y los gobernadores peronistas. Su aparición en el escenario porteño ocurrió este viernes durante la segunda jornada de un congreso destinado al sector productivo en el que confluyeron distintas corrientes del partido y se empezó a esbozar un plan económico rumbo a las elecciones del próximo año.

Del evento -organizado por Agustín Costa , ministro de Producción bonaerense y uno de los principales armadores del MDF en la capital - participaron militantes que responden al liderazgo del gobernador, pero también figuras alineadas con Juan Manuel Olmos , titular de la auditoría General de la Nación (AGN), y el diputado Juan Grabois . No hubo figuras de La Cámpora , que se mantuvo al margen pese a los recientes guiños de Kicillof a la agrupación que se referencia en Cristina Fernández de Kirchner (CFK).

Axel Kicillof encabezó la apertura del segundo día del Congreso Productivo de la Ciudad en el Teatro Astros, donde remarcó la importancia de poner en marcha una agenda de desarrollo que priorice al entramado productivo porteño y su articulación con universidades, la ciencia y la… pic.twitter.com/FDENwwEjXd

El congreso, que desde hace ya varios años se lleva a cabo en la provincia, busca ofrecer un espacio de discusión entre la política, el empresariado, universidades y sindicatos antes que oficiar como actividad partidaria. Sin embargo, el encuentro de este jueves y viernes en la ciudad de Buenos Aires funcionó como un nuevo mojón en la carrera presidencial de Kicillof , quien volvió a rivalizar con el modelo de La Libertad Avanza (LLA) y aseguró que el proyecto oficialista ya está agotado.

El gobernador se refirió a la coyuntura económica como una "verdadera catástrofe" y volvió a reclamar por la caída de los salarios, la pérdida de puestos de trabajo y el crecimiento de la informalidad.

Axel Kicillof desembarcó en la ciudad con críticas a Milei en el Congreso Productivo organizado por Augusto Costa

"El gobierno de Javier Milei está agotado y no admite matices ni sustitutos: no alcanza con cambiar a quienes conducen conducen ese programa, necesitamos transformar de raíz el rumbo económico de nuestro país", sostuvo Kicillof. En paralelo, Patricia Bullrich difundía un sugestivo video con el que volvía a coquetear con una candidatura y la posibilidad de ser un "plan B" a nivel nacional.

En este contexto, el gobernador aseguró que, cualquier proyecto de ciudad debe insertarse en una propuesta nacional más amplia porque "la ciudad es la capital de todos los argentinos y debe pensarse como parte de un país federal". "No hay forma de pensar un proyecto de desarrollo para la ciudad de Buenos Aires sin una política nacional que acompañe la producción, el trabajo y el bienestar de nuestro pueblo", continuó el mandatario bonaerense.

La legisladora porteña Berenice Iañez y el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, en el congreso del MDF

Lo escuchaban en su mayoría militantes y dirigentes que ya se encolumnan detrás de sus aspiraciones presidenciales, como la legisladora porteña Berenice Iañez -que hace unos meses lanzó una mordaz crítica a Cristina Fernández de Kirchner al asegurar que "jode un poco las pelotas"- y su excompañera de bancada Victoria Montenegro. También estuvieron presentes los dirigentes sociales Jonatan Thea (Movimiento Evita) y Daniel "Chiqui" Menéndez (Barrios de Pie); el consultor de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Fernando Bercovich; y el exdiputado Juan Carlos Junio.

En tanto, Hugo Yasky, diputado y secretario general de la CTA, y Agustín Lecchi, de Sipreba, engrosaron la representación sindical en el evento, que no contó con presencia de la CGT. A ellos se sumaron también el exministro de Trabajo Carlos Tomada y el ex jefe de Gabinete de CFK Juan Manuel Abal Medina.

La participación del PJ porteño

Al igual que Abal Medina, distintas figuras del peronismo de la ciudad participaron del congreso. Entre ellos, el diputado Itai Hagman, cercano a Grabois; el presidente del Consejo Económico y Social de la ciudad (CESBA), Manuel Socías, y los legisladores porteños Leandro Santoro y Matías Lammens. Estos tres últimos orbitan en el sector de Olmos.

Su participación se dio de manera autónoma, lejos de configurar una postal de unidad o mostrar signos de alineamiento colectivo detrás de la propuesta de Kicillof. A diferencia de Grabois, que ya salió a respaldar públicamente la candidatura de Kicillof, los alfiles del titular de la AGN se muestran más cautos.

Leandro Santoro, Augusto Costa y Matías Lammens cerraron la segunda jornada del congreso y pidieron formar consensos amplios para la ciudad

Consultado por Letra P, uno de los referentes que asistió al evento aseguró que aún no es tiempo de hablar de candidaturas y que la discusión sobre armados electorales podría quedar relegada a marzo, en sintonía con las recientes declaraciones de Jorge Macri respecto de las negociaciones rumbo a 2027.

Sin embargo, en el evento, se planteó la necesidad de generar consensos amplios que permitan sentar las bases de un proyecto lo suficientemente competitivo como para disputar una elección con Milei a nivel nacional y con lo que, prevén, será una alianza entre LLA y el PRO en la capital. "No queda otra que llegar a acuerdos básicos, más después de lo que va a dejar este gobierno", sostuvo Costa durante el cierre del Congreso.

La ciudad de Buenos Aires es la capital de todos los argentinos y debe pensarse de forma estratégica, como parte de un país federal que tiene recursos naturales y una gran capacidad industrial, científica y tecnológica. Lo que hace falta es una alternativa que entienda que el… pic.twitter.com/upM1pbv1HT — Axel Kicillof (@Kicillofok) October 23, 2026

El ministro bonaerense aseguró que el MDF trabaja para ofrecer una "lógica abierta y pluralista" para debatir el mejor modelo de ciudad para 2027 y pidió, luego de deslizar que a veces es difícil llevar adelante una discusión interna en el PJ, que todos los actores se comprometan con ese desafío. "El que no está a la altura de las circunstancias le está haciendo un daño a la ciudad", concluyó. ¿Mensaje para La Cámpora?

La agrupación que sigue el liderazgo de CFK no participó de ninguna de las dos jornadas, en las que se evitó agitar de forma directa la interna del partido. Según indicaron fuentes del MDF a Letra P, Mariano Recalde, senador y referente de esta corriente en la ciudad, había sido invitado a compartir el último panel junto a Santoro y Lammens, pero rechazó la propuesta por tener otros compromisos.

Una agenda para enfrentar a Milei

Al igual que Costa, Lammens y Santoro, convocados en su carácter de últimos aspirantes peronistas a la Jefatura de Gobierno, volvieron sobre la importancia de acordar una agenda opositora que permita combatir el avance de LLA tanto en los comicios nacionales como en la capital. Bajo esta lógica, Santoro convocó a construir una "contracultura productiva" porque "si toca ser gobierno, la paciencia va a ser corta y el margen de error va a ser muy chico".

Ese consenso -desarrolló Santoro- debería construirse sobre una base tripartita. Por un lado, subrayó la necesidad de volver a la planificación económica. "Por más que le digan el soviético a Kicillof, no hay ninguna economía desarrollada que haya crecido sin planificación estatal", argumentó.

Tanto él como Lammens consideran que, en los casi 20 años de gestión amarilla en la ciudad, no se desarrolló un plan productivo, lo que quedó evidenciado en el "fracaso" de iniciativas como la política de distritos que apostaba a concentrar y fomentar en determinados barrios la expansión de un rubro específico.

Leandro Santoro y Matías Lammens denunciaron que la ciudad no tiene una política productiva

Por otro lado, se refirió a la importancia de revisar algunos conceptos adoptados por LLA para darle una impronta peronista. Pidió que el partido empiece a trabajar en una reforma del Estado y una desregulación que -lejos de los lineamientos libertarios de mayor motosierra- esté orientada "no a quitarle intervenciones [y competencias], sino a hacerlo más eficiente para que sea percibido como una solución". A su vez, pidió salir del anacronismo y no buscar seducir solo a los empresarios nacionales, sino también a aquellos jóvenes con otras aspiraciones profesionales más orientadas al trabajo independiente.

A ello, sumó un tercer componente. "La gestión tiene que ser parte también de nuestro vocabulario político", dijo. Aunque en el MDF afirman que tienen las figuras más capacitadas en esta materia, el mensaje también recordó al exalcaldeporteño Horacio Rodríguez Larreta, quien hizo de la gestión su insignia partidaria.

El dato no es menor considerando que Olmos mantiene un diálogo fluido con el equipo del exalcalde, quien no descartó un acercamiento al peronismo, pese a que suele repetir que tiene dos límites claros: La Cámpora y Kicillof. Una frontera que el factor Milei podría terminar derribando.