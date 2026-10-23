Augusto Costa, el economista de Axel Kicillof para disputar poder en el peronismo porteño

Augusto Costa cierra este viernes junto a Axel Kicillof el congreso productivo que el Movimiento Derecho al Futuro organizó en la Ciudad de Buenos Aires. La convocatoria a empresarios, comerciantes y sindicatos forma parte del movimiento que viene desplegando el kicillofismo para reclamar un lugar en la mesa de decisiones del peronismo porteño en 2027.

El ministro de Producción bonaerense y ladero económico histórico del mandatario bonaerense es la cara visible de esa jugada; aunque por ahora evitan hablar de candidaturas, es el nombre potencial para la pulseada del PJ en la CABA .

La movida de doble jornada -jueves y viernes- fue armada por los equipos de Costa, con charlas y paneles con distintos ejes bajo la consigna “El futuro de la Ciudad se proyecta y se produce”. El cierre será una prueba de la convocatoria al resto de los sectores. En el axelismo lo dicen claro: la aspiración es que Costa se siente a la mesa para definir la estrategia hacia 2027 con “voz y voto”, como cada tribu.

La inversión en logística es fundamental para el desarrollo federal. Acompañé a @Kicillofok en la Cumbre Federal de Logística del @CFI_Argentina para debatir, junto a representantes de distintas provincias, cómo integrar la producción, los territorios y los centros de consumo.… pic.twitter.com/ZKIsMDh5mf

Costa es el principal referente de los equipos económicos de Kicillof y una figura clave en la mesa chica de toma de decisiones del gobernador.

Se formaron juntos en la militancia universitaria en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y desde entonces no se separaron. Desde Londres, donde hizo una maestría en la London School of Economics, Costa se encargó de la edición de De Smith a Keynes: siete lecciones de historia del pensamiento económico, el libro de Kicillof.

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En 2011, con Kicillof como viceministro de Economía, fue director nacional de Proyectos de Inversión. A fines de 2013, con su amigo ya como ministro, quedó al frente de la Secretaría de Comercio y coordinó los programas Precios Cuidados y Ahora 12.

Desde diciembre de 2019 conduce el Ministerio de Producción bonaerense y es uno de los rostros económicos del gobernador en la pelea con el modelo de Javier Milei. En sus intervenciones conviven dos líneas. Una es la crítica al RIGI, herramienta con la cual -dice- el Gobierno consolida una economía extractivista y primarizada, con el régimen provincial de inversiones estratégicas como alternativa. La otra es el guiño al empresariado: “Queremos que haya más empresas, más inversión y que los empresarios ganen plata”, repite.

Lo que dijo esta semana

En los últimos días, Costa volvió a mostrar esa línea. En una entrevista con El Cronista fue consultado sobre qué medidas económicas de las tomadas por Milei podrían tener continuidad en un gobierno de Kicillof y contestó: “La estabilidad y la lucha contra la inflación”, una frase que generó polémica en redes sociales.

En el axelismo salieron a defenderlo por las críticas que le cayeron: “Lo que dijo es que Milei no había logrado ninguna de las dos cosas que se había planteado como objetivos: ni la estabilidad ni bajar la inflación. Cuando nos tocó, nos ocupamos de la inflación. De hecho, en dos años de Axel como ministro tuvimos menos inflación que Toto Caputo”.

ESTO PASÓ AL AIRE:



En El Cronista, el Mtro. de Producción de Axel Kicillof le reconoció a Javier Milei la lucha contra la inflación y haber logrado “estabilidad y sustentabilidad en las cuentas públicas”. pic.twitter.com/sMRk89uiVC — si hay video hay clipeo (@PabloNavas92) October 21, 2026

En sus intervenciones, Costa vuelve siempre sobre el dato de que la mitad de la producción bonaerense depende de industria, comercio y construcción, los tres sectores más castigados por el esquema macroeconómico libertario.

Fuera de la gestión, Costa tiene otras camisetas. Es vicepresidente primero de Vélez Sarsfield desde noviembre de 2023. El 15 de noviembre el club votará y el espacio que orienta Costa va con Federico Balestrini como candidato a presidente.

De armador a protagonista

En la Ciudad, su despliegue fue gradual. En marzo lanzó “Kilómetro Cero”, su agrupación, con un acto sin Kicillof. Después acompañó al gobernador en el Teatro Picadero y en agosto encabezó la apertura del plenario del MDF en Agronomía, bajo la consigna Axel 2027, con 14 agrupaciones sumadas.

El mapa que encuentra no es sencillo. Recalde preside el PJ porteño en un esquema de acuerdo con tensiones, con Juan Manuel Olmos y con Víctor Santa María, referente del kirchnerismo y titular del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH). Con los dos primeros, cuentan en el axelismo, el vínculo está muy charlado desde hace años. Con el sector de Santa María, menos.

Un congreso con vidriera

El congreso reúne en dos jornadas 14 charlas y paneles en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y en el teatro Astros, con más de cien representantes de pymes y comercios, dirigentes sindicales y funcionarios bonaerenses. Después del mensaje de Kicillof, a las 17 cierran Leandro Santoro y Matías Lammens.

También estuvo Itaí Hagman, del sector de Juan Grabois y hasta figuras como la cocinera Narda Lepes. No hay referentes de La Cámpora en el programa. Mariano Recalde, presidente del Partido Justicialista (PJ) porteño, fue invitado, pero no confirmó asistencia.