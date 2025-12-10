LA CANCHA PARA 2027 | CABA

La nueva Legislatura porteña: un PRO disminuido, el PJ como primera minoría y la llave libertaria

Con 20 bancas, el peronismo se proyecta como la fuerza principal, con La Libertad Avanza detrás. El macrismo deberá afinar las negociaciones para aprobar leyes.

Letra P | Francisco Basualdo
Por Francisco Basualdo
La Legislatura porteña renovó la mitad de sus integrantes en un mapa político inédito en el que por primera vez el PRO quedó en tercer lugar, detrás del peronismo y La Libertad Avanza.

La Legislatura porteña renovó la mitad de sus integrantes en un mapa político inédito. Tras el recambio, Fuerza por Buenos Aires, el nombre de ocasión del peronismo, será la primera minoría, seguido por La Libertad Avanza. El oficialismo del alcalde Jorge Macri, bajo la marca Vamos por Más, se resigna a ser tercera fuerza.

La Legislatura es el principal ámbito institucional de la Ciudad de Buenos Aires que proyecta el cambio de época que se vive en el distrito. El PRO, como tercera fuerza, quedó detrás del peronismo y de la tropa libertaria, lo que hace que vuelva al recinto un modelo de negociación estratégica: mayorías variables, debate permanentes y acuerdos puntuales que le ponen fin a la era de mayorías automáticas. El poder se construye sesión a sesión, con votos contados uno por uno.

La cuenta fina de cuántas bancas tendrá cada bloque, explica la compleja dinámica que se viene. Con 20 bancas acumuladas, Fuerza por Buenos Aires puede bloquear iniciativas si el oficialismo no abre la negociación. Con 13 diputados, la bancada libertaria se convierte en llave para construir cualquier mayoría posible, mientras que el oficialismo, con apenas 11 escaños, ya no puede valerse por sí solo alcanza por sí solo.

Aún sumando a Confianza y Desarrollo, Ciudadanos Unidos, Republicanos Unidos y Transformación, la familia política que supo integrar Juntos por el Cambio, araña los 25 votos, lejos de los 31 necesarios para aprobar leyes. Por eso, cada sesión exigirá sumar apoyos libertarios o peronistas, con acuerdos ad hoc, tema por tema. Macri está obligado a negociar cada iniciativa para conseguir mayoría en un recinto donde no hay automatismos.

Los nombres del peronismo

Fuerza por Buenos Aires, que además se quedó con la vicepresidencia segunda de la Legislatura, reúne a Graciana Peñafort, Alejandro Grillo, Matías Barroetaveña, María Bielli, Andrés La Blunda, Claudio Ferreño, Matías Lammens, Claudia Neira -jefa del bloque- Delfina Velázquez, Victoria Freire, Leandro Santoro, Claudia Negri, Federico Mochi, Mariana González, Juan Pablo Modarelli, Noemí Geminiani, Alejandro “Pitu” Salvatierra, Bárbara Rossen, Francisco Caporiccio y Berenice Lía Iañez.

La bancada será la voz más numerosa en el recinto y ya prepara una agenda propia sobre servicios públicos, urbanismo, tarifas y seguridad para presionar por la aplicación de política redistributivas.

La Libertad Avanza en la Ciudad

La Libertad Avanza quedó como segunda minoría lo que le valió desplazar al progresismo de la tercera vicepresidencia de la cámara. Con Pilar Ramírez como jefa, el bloque se compone por Silvia Imas, Solana Pelayo, Nicolás Pakgojz, Diego Vartabedian, Juan Ignacio Fernández, Marcelo Ernst, Andrea Freguia, Juan Pablo Arenaza, Lucía Montenegro, Leonardo Seifert, Rebeca Fleitas y Marina Kienast.

El bloque que responde a Karina Milei se convirtió en actor central: sus 13 votos serán decisivos para cualquier proyecto que impulse el Ejecutivo o las primeras minorías.

Un oficialismo reducido

El PRO, reunido en Vamos por Más, perdió centralidad y por primera vez desde su llegada al poder porteño, será la tercera minoría. Esa realidad contrasta con los nombres de los pesos pesados que integran el bloque que ya definió a Silvia Lospennato como su presidenta. Waldo Wolf, Laura Alonso, Matías López, Darío Nieto y Facundo Del Gaiso, le dan volumen a la bancada que también integran Sergio Hernán Siciliano, Ignacio José Parera, Patricia Inés Glize, Gimena Villafruela y Rocío Figueroa.

Con 11 votos, al oficialismo no le alcanzan para asegurar gobernabilidad sin acuerdos externos que seguramente buscará con Pablo Donati, del monobloque Republicanos Unidos, alineado con Ricardo López Murphy, y Eugenio Casielles, de Transformación. En contraste, Vanina Biasi y Andrea Datri por la izquierda, representando al Partido Obrero y al PTS, respectivamente, son bancadas minoritarias descartadas de cualquier acuerdo con el PRO.

La UCR cambia de piel

El recambio de mayo dejó también un hecho histórico: por primera vez en décadas, el radicalismo porteño no incorporó un solo legislador. Las siglas de la UCR desaparecieron del recinto, bajo la marca Ciudadanos Unidos, un intento de reconfiguración que busca asociarse simbólicamente a Provincias Unidas, la fuerza por la que compitió en la Ciudad el actual diputado nacional Martín Losteau. La bancada está integrada por Aldana Belén Crucitta, Francisco Loupias, Guillermo Suárez, María Fernanda Mollard y Manuela Thourte, que presidirá el bloque.

La vuelta de Larreta

La novedad que altera el tablero es el regreso de Horacio Rodríguez Larreta. El exjefe de Gobierno, que condujo la Ciudad durante ocho años, vuelve al recinto como parte de Confianza y Desarrollo, junto a Edgardo Alifraco, Mónica Rey, Sebastián Nagata, Graciela Ocaña, Guadalupe Tagliaferri y Emmanuel Ferrario. Con siete bancas, el espacio aparece como pieza bisagra y recupera un lugar de articulación que el larretismo tuvo en etapas previas.

Temas
