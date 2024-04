Libertario Rodrigo de Loredo, ¡renuncie!

"Su gobierno va a contar con las herramientas necesarias para que lleve adelante el plan de gobierno que el pueblo votó", dijo el 3 de febrero Rodrigo de Loredo , refiriéndose al presidente Javier Milei , antes de votar a favor, en general, de la ley ómnibus original. "Este bloque da su número para que este gobierno tenga las herramientas (que necesita) para que la sociedad vea la luz al final del túnel", replicó este martes, con fe libertaria, el jefe de la bancada radical de la Cámara de Diputados . ¿A quiénes representan el cordobés y su tropa boinablanca? Acaso no lo tengan claro.

Lo dijo el autor de esta nota en un artículo muy similar a este publicado aquella mañana de verano: no es tarea de la UCR, en el Congreso, representar los intereses del electorado oficialista, que para eso está, justamente, el oficialismo, que tiene a su disposición los decretos y otros actos administrativos para cumplir las expectativas de quienes lo votaron para gobernar. Es tarea del radicalismo representar los intereses de su electorado para garantizar que las leyes, como instrumentos que trascienden la voluntad de un gobierno, reflejen toda la complejidad de la voluntad popular expresada no en el ballotage del 19 de noviembre, que ganó Milei, sino en la primera vuelta electoral, que La Libertad Avanza no ganó, y en anteriores turnos electorales.