Alfredo Cornejo busca unir a la UCR en las dos cámaras para controlar el cuórum

Alfredo Cornejo está decidido a ser un actor protagónico en la UCR desde el 10 de diciembre. Para lograrlo, el gobernador de Mendoza planea armar bloques en ambas cámaras del Congreso, con figuras con origen radical y hacerlo valer en cada negociación con Javier Milei . Como parte de la negociación, se pondrá en juego también la presidencia del Comité Nacional.

El mendocino ya se puso manos a la obra. En el Senado tiene en carpeta un bloque de 10 miembros, que incluye los nueve de la actual bancada y a la vicegobernadora de Chaco, Silvana Schneider , quien ganó su banca desde la lista de La Libertad Avanza (LLA). El desafío de Cornejo es sostener a tres senadores identificados con gobernadores que se sumaron a Provincias Unidas (PU) antes de los comicios. Son Eduardo Vischi y Mercedes Valenzuela (Corrientes); y Eduardo Galaretto (Santa Fe).

También había coqueteado con PU el senador pampeano Daniel Kroneberger , aunque luego de los malos resultados de los gobernadores de ese espacio decidió quedarse en la UCR. El bloque radical lo completan el catamarqueño Flavio Fama , el bonaerense Maximiliano Abad (ambos críticos de Milei) y la santafesina Carolina Losada , más cercana al Presidente.

Los correntinos son los únicos que hasta ahora no confirman si se mantienen en la UCR y Cornejo tiene una oferta: que el gobernador saliente, Eduardo Valdés , sea el presidente del Comité Nacional y de esa manera eche por tierra a PU. En su entorno aclaran que podría pedir un interbloque entre ambas fuerzas.

En el Senado, una decena de votos radicales sería decisiva, porque LLA y el PRO sumarían 25 votos y necesitan doce para el cuórum, una mayoría imposible de alcanzar para el oficialismo sin tocar la puerta de un radical, a no ser que logre romper el peronismo. En Diputados la historia es similar: el oficialismo reúne 110 votos aliados al PRO y necesita 19 para el cuórum, un número alcanzable con aliados sueltos y partidos provinciales.

Aunque la cuenta tiene tres radicales que ingresaron en listas violetas y Cornejo quiere en un bloque aparte: Guillermo Agüero (Chaco), Pamela Verasay (Mendoza) y Andrés Laumann (Entre Ríos). Intenta sumar a los radicales con mandato vigente, Karina Banfi (Buenos Aires), Gerardo Cipollini (Chaco) y el mendocino Lisandro Nieri. Verasay es la elegida de gobernador para ser la jefa de la UCR en Diputados.

El desafío de Cornejo es agregar al jujeño Jorge Rizotti (su gobernador está en PU), quien integra el bloque Democracia Para Siempre (DPS). El exsenador no espera incorporar a Mariela Coletta, quien irá a PU con Martín Lousteau; pero sí al jefe, Pablo Juliano, sin destino definido.

Corrientes es el otro desafío que tiene Cornejo en Diputados, porque asumirá su banca Diógenes González, quien ganó las recientes elecciones y empezó a ser tironeado para integrar alguno de los bloques del medio. Verasay se contactó con él y le pidió que siga siendo radical.

Valdés deshoja la margarita, porque no sabe si Cornejo se animará a tener posturas críticas contra Milei, después de haber obtenido 60 puntos en la provincia en la lista violeta. Otro dato del mundo radical es que si se apodera del partido el gobernador podrá diferenciarse de su rival interno, Luis Petri.

Los tiempos de los bloques

Los nuevos bloques deben definirse antes del 10 de diciembre y según la cantidad de integrantes, cada fuerza entrará en el reparto de vocalías en comisiones y de autoridades en las cámaras. La UCR tiene la vicepresidencia primera del Senado (Losada) y las dos prosecretarías en el Senado (la administrativa, con Lucas Clark; y la parlamentaria, con Dolores Martínez).

En Diputados conserva la vicepresidencia tercera (Julio Cobos). Si logra los terceros bloques de cada cámara, podría retener los cargos, aunque para eso deberá pelear cuerpo a cuerpo con Provincias Unidas en Diputados, que hasta este miércoles contaba con cerca de 20 miembros.

El posicionamiento del radicalismo será el debate más arduo de Cornejo para sostener el partido unido. Su coartada es que las discusiones que se vienen (reforma tributaria y laboral), fueron respaldadas por el partido durante el período de Mauricio Macri. La agenda futura será otro cantar. Para eso, Cornejo quiere al radicalismo unido para que Milei necesite convocarlo a la Casa Rosada antes de planear un acuerdo legislativo. Es su desafío.