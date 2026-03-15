El tesoro de Javier Milei: la juventud y la despolitización de la crisis

“No sos vos, es Javier Milei ”, dijo en la apertura de sesiones de la Legislatura bonaerense el gobernador Axel Kicillof . La frase dio indicios de que su equipo advirtió un fenómeno de época que indica que hay un sector de la población que padece la crisis económica y atraviesa problemas de empleo, pero no responsabiliza por eso al Presidente .

Los protagonistas de esa lectura son, en particular jóvenes , el sector del electorado que más empujó la llegada del libertario a la Casa Rosada y que todavía lo sostiene a pesar de los problemas . Eso indica la mayoría de los focus group, en los que los encuestados narran penurias económicas.

“Está pasando en algunos segmentos de gente más joven que se culpa a sí misma por su situación económica. Es muy común escuchar la idea de ‘yo me equivoqué’. Los más jóvenes están muy exigidos por el éxito , por hacer determinadas cosas y alcanzar objetivos”, explica Shila Vilker, directora de la consultora Trespuntozero.

Como otros analistas, Vilker detectó en las últimas mediciones una caída en la imagen de la gestión del Gobierno . El número empezó a bajar en noviembre, después de las elecciones de medio término, y se estacionó cerca de los 40 puntos , en el mismo nivel que tenía antes de los comicios, aunque con una diferencia clave, signada por el descenso de las expectativas positivas, que está en apenas 25%, y el aumento de la preocupación por el desempleo y los bajos salarios.

En paralelo a la crisis que desató en la administración libertaria el episodio que protagonizó Manuel Adorni , tras conocerse que subió a su esposa, Bettina Angeletti , al viaje oficial a Nueva York, esta semana circularon varios sondeos de opinión que encendieron alarmas en Balcarce 50, y ni siquiera habían llegado a contemplar el escándalo del jefe de Gabinete.

Entre los datos novedosos, llamó la atención el que forma parte del estudio que hizo la consultora Pulso Research, que indica que el 46,9% de la población responsabiliza al gobierno de Milei por la situación económica, mientras que el 41,6% todavía piensa que obedece a decisiones que tomó la gestión de Alberto Fernández.

Pulso research Por primera vez, los encuestados responsabilizan más por la crisis económica a Javier Milei que al peronismo.

La novedad radica en que esta es la primera vez en la serie, medida desde enero de 2024, en que el señalamiento por la responsabilidad de la situación negativa se dirige más hacia Milei que hacia el peronismo. Sin embargo, cuando se desglosa el número, aparece un dato que confirma lo que Vilker señalaba sobre la expresión de los jóvenes, más permeables al discurso individualista y la exaltación de la meritocracia.

Dentro del 46,9% de quienes responsabilizan a Milei por la crisis, se identifica que los jóvenes que tienen entre 16 y 29 años son el segmento que menos apunta hacia el Presidente. El número alcanza al 37,6%. El porcentaje va en aumento según la edad. Entre los 30 y los 49 años sube hasta 48,1% y llega hasta el 54,2% en los adultos mayores de 65.

WhatsApp Image 2026-03-13 at 16.58.53 Los jóvenes siguen siendo el principal sostén de Javier Milei.

“Se escucha mucho en los jóvenes que dicen 'me va mal porque yo hice algo mal’ o 'no supe’. Eso no pasa tanto en las personas más grandes, que tienen otro nivel de educación y pueden entender que hay una estructura macro que condiciona el desarrollo. Los más chicos están con la idea de culpabilización individual”, apunta Lara Goyburu, directora ejecutiva de la consultora Management & Fit.

La explicación de lo que pasa en los grupos focales abona el clima de época, signado por la proliferación de influencers que enseñan a monetizar las redes sociales, indican cómo hacer para llegar a una mayor audiencia y ensalzan la capacidad individual de progreso. Es la era de los “cryptobros” tecnológicos que llaman “fracasados” a quienes no se convierten en millonarios, se burlan de los trabajadores sacrificados y de los que no llegan a fin de mes, y de los “coach” que brindan mensajes de autosuperación y generan una despolitización del conflicto.

“Hay mucho de eso en las redes, el mensaje de 'acá no trabaja el que no quiere, es tu responsabilidad'”, indica Goyburu. Como el resto de las consultoras, M&F también registró en la última medición números negativos para el Gobierno, aunque no tanto en la imagen del Presidente, que se mantiene en 46,4% positiva. Sin embargo, el estudio muestra una evaporación del clima triunfalista que se instaló después de las elecciones de octubre. El aumento de precios y de tarifas se consolidan como el principal problema de los encuestados y la situación actual del país se califica como positiva por apenas el 27,3% y como negativa por el 49,2%.

M&F

Otro dato que revela el estudio, ya más preocupante hacia futuro, es que el 36,4% de los encuestados sostiene que la situación “no va a mejorar nunca”. El número empezó a crecer el año pasado y se mantiene por encima de los 30 puntos desde octubre.

Elecciones 2027, una radiografía

En este contexto, tanto el Gobierno como los equipos de campaña de la oposición trabajan con los datos que indican cómo estará compuesto el electorado para 2027. Los números muestran que el 40% de los votantes tendrá en las próximas elecciones entre 16 y 34 años, mientras que la mitad del padrón será menor de 40 años.

Este dato genera expectativa positiva para LLA, toda vez que Milei tiene en los jóvenes su principal base de sustentación, y un desafío para el peronismo opositor. En la batalla cultural inversa trabaja Kicillof: busca la forma de llegar a ese electorado que se muestra desencantado, pero todavía no apunta contra el Presidente.

“Es muy difícil hablar de lo colectivo en un proceso individualista, pero hay que ponerle un nombre a lo que pasa. No es que vos te estés esforzando poco. No es que vos, empresario, sos un prebendario o un chorro. No es cierto que con todos los gobiernos tenés que laburar igual. Hay un malestar que se empieza a ver en la sociedad. Se abrió una hendija y hay que explicar que se relaciona con las decisiones que toma Milei”, dicen en el equipo bonaerense.

Kicillof activó esta semana el modo presidenciable. Este viernes, probó el termómetro en Córdoba, territorio antikichnerista por antonomasia, con una entrevista en el streaming del diario La Voz. Le habló al sector productivo y hasta citó al presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, quien dijo en las últimas horas que “en el campo hay un montón de Fates”, en referencia a la crisis que atraviesan sectores como el avícola y el porcino.

El próximo martes, el gobernador presentará el Centro de Estudios del Movimiento Derecho al Futuro, con la idea de empezar a trabajar en diferentes ejes temáticos para “solidificar la estructura desde abajo hacia arriba” , mientras algunos de sus referentes empezarán a desembarcar en las provincias. Esta semana, los ministros Carlos Bianco, Cristina Álvarez Rodríguez, Walter Correa, Andrés Larroque y Javier Alonso recibieron a referentes territoriales en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, ubicada en la calle Callao. Del encuentro surgió que los exintendentes Julio Pereyra y Alberto Descalzo viajarán a Corrientes para dar el puntapié inicial del armado kicillofista. Lo mismo hará el ministro Alonso en Carlos Paz, Córdoba, donde desembarcará de la mano del exsenador Carlos Caserio, referente del peronismo en la zona.

Embed - KICILLOF: MILEI es un MUY MAL ECONOMISTA, no hace falta DESTRUIR EL BOLSILLO para BAJAR LA INFLACIÓN

En paralelo, esta semana otros dirigentes del peronismo se mostraron juntos y dispuestos a avanzar en un armado. En Expoagro estuvieron los diputados Miguel Ángel Pichetto y Guillermo Michel, la diputada VictoriaTolosa Paz, el senador Marcelo Lewandowski y el legislador provincial Diego Nanni, que antes pasaron juntos por la planta siderúrgica Sidersa. En el kicillofismo confían en que todo terminará confluyendo en un mismo proyecto en 2027.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MiguelPichetto/status/2032201275362709954&partner=&hide_thread=false Junto a los diputados Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) y Guillermo Michel (@MichelGuilleOK), recorrimos la nueva planta de SIDERSA S.A. (@Sidersa).

Estar acá significa un hecho de fuerte simbología: respaldar la industria nacional. Acompañar el esfuerzo de empresarios… pic.twitter.com/v110VXBive — Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) March 12, 2026

El empleo, factor clave

Los últimos datos procesados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) muestran el cambio de modelo al que apunta el gobierno de Milei. Según publicó el economista Luis Campos, en lo que va del gobierno libertario, perdieron su trabajo 288.815 asalariados formales. Eso, apenas se compensó con un fuerte aumento del monotributo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/luiscampos76/status/2032534552216809793?s=20&partner=&hide_thread=false 1. Muy feos los datos de empleo registrado de diciembre, nada que sorprenda a esta altura. En lo que va del gobierno de Javier Milei 288.815 asalariados perdieron su trabajo. Apenas se compensa con un fuerte aumento del monotributo. Hilo con los últimos datos del SIPA pic.twitter.com/ewHfSZLVgq — Luis Campos (@luiscampos76) March 13, 2026

En el oficialismo, sin embargo, no ven un escenario de catástrofe, sino una modificación en el mercado laboral, con destrucción de empleos formales en algunos sectores que, creen serán compensados por nuevos puestos de trabajo vinculados a la economía que crece de la mano de la minería, el agro y las exportaciones petroleras.

Esos nuevos empleos no necesariamente serán en relación de dependencia. “Al final, la gente termina priorizando lo que le entra en el bolsillo”, apunta un vocero libertario que entiende que “con el modelo estabilizado” – y el ingreso de dólares de una cosecha récord - se empezarán a generar nuevas ofertas de trabajo, aunque que podrían ser monotributistas y autónomos.

El modelo, dicen en el Gobierno, calza bien entre los más jóvenes, que miran con buenos ojos la libertad de esas categorías, a pesar de que tienen desventajas, como la ausencia en la cobertura de salud o la falta de aportes jubilatorios, algo que para la juventud parece muy lejano en el tiempo.