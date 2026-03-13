Efecto Adorni-gate: Javier Milei viajó a España solo con Pablo Quirno

La comitiva oficial en el vuelo que los regresó a la Argentina.

El domingo se cumplirán 826 días desde su asunción y Javier Milei regresará al país después de su cuarta visita a España desde que es presidente: con 48 horas en Madrid, habrá cumplido 115 días en el exterior , casi el 14% de lo que va de su mandato. Después del escándalo desatado por el viaje de la esposa de Manuel Adorni a Nueva York, esta vez el mandatario fue acompañado por el canciller Pablo Quirno . Su hermana, Karina Milei , estaba en la hoja de vuelo, pero no abordó el avión.

El cálculo pertenece al politólogo Pablo Salinas , que realizó un pormenorizado ranking de todas las misiones oficiales del mandatario argentino, que encabeza Estados Unidos como principal destino en 16 ocasiones , y que incluye las visitas -como la de este fin de semana- en las que no mantiene bilaterales. Con una relación inexistente entre la administración libertaria y el presidente español Pedro Sánchez , Milei nunca fue recibido en el Palacio de la Moncloa ni se interesó en que lo invitaran.

Más allá de buscar una señal de austeridad luego del traspié "moral" que significó la presencia de Bettina Angeletti en el avión presidencial ARG01, al tratarse de una agenda más partidaria que institucional, el Presidente viajó con una comitiva reducida, según informaron fuentes de la Casa Rosada a Letra P . El ministro de Relaciones Exteriores es es el única integrante del gabinete que regresó al país y volvió a subirse a una aeronave para acompañar a Milei. Si bien es habitué en este tipo de giras, confirmaron desde la Casa Rosada, esta vez la secretaria general de Presidencia no fue parte de la delegación.

Esto no significa que Milei y Quirno estén solos: como todo viaje presidencial, alrededor se motoriza un aparato que incluye personal de Ceremonial y Casa Militar , entre otros funcionarios de segundas y terceras líneas afectados al operativo. La comitiva fue vista por la prensa que esperaba al mandatario argentino en el hotel Hyatt Regency Hesperia Madrid , donde se alojará durante una noche. Según Booking, la habitación doble más barata para este viernes cuesta cerca de 300 dólares y la suite presidencial, 5600 dólares.

Mientras Adorni continúa con su agenda en Nueva York , acompañado de su esposa (este viernes recibió a David Rosen , inversionista del sector inmobiliario y presidente del American Jewish Congress), Milei aterrizó en Madrid, sin ninguna actividad para la jornada, según la agenda que informó Presidencia.

1 Adorni, el cónsul general argentino en Nueva York, Gerardo Díaz Bartolomé, y David Rosen.

Un día de actividades para Javier Milei

La agenda presidencial arrancará a las 10, hora argentina, cuando Milei reciba al diputado y titular del partido VOX, Santiago Abascal. En mayo de 2024, el dirigente de ultraderecha invitó el mandatario argentino al Festival Viva 24, en lo que fue su primera visita a España.

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VLLC! https://t.co/riIg8gMLIH — Javier Milei (@JMilei) March 9, 2026 Javier Milei

Una hora más tarde, verá al economista Jesús Huerta de Soto, uno de sus ídolos y referente de la Escuela Austríaca de Economía, a quien le entregó el premio Honoris Causa en la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (Eseade), cuando visitó la Argentina.

A las 16.15 será el turno del evento que, según la visión de la Casa Rosada, justifica la escapada de Milei a España: su disertación en el “Madrid Economic Forum 2026”, un foro liberal que reúne a empresarios y políticos conservadores, organizado por Víctor Domínguez, más conocido como “Wall Street Wolverine”, un influencer español ligado a las criptomonedas.

Más tarde, y como última actividad, Milei recibirá un premio conmemorativo en honor al economista Ludwig von Mises por parte del Doctor Philipp Bagus.

A las 19 subirá al avión que lo depositará en la Argentina el domingo a las 9.30 de la mañana.