Reforma laboral: el trabajo privado formal se derrumbó en 22 provincias en la era Milei

Mientras discute la reforma laboral, el trabajo privado formal también se derrumbó en la era Milei

El empleo privado registrado mejoró en apenas dos provincias en los últimos dos años, según datos los datos que la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación publicó horas antes del debate por la reforma laboral . Desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada sólo se sumaron puestos registrados en Neuquén y Río Negro .

A pesar de tratarse de datos inmediatamente posteriores al triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de 2025, los números de noviembre están lejos de ser alentadores para el gobierno nacional. En términos comparativos, el sector privado experimentaba entonces seis meses de caída continuada y contaba 86.131 empleos privados formales menos en todo el país entre junio y noviembre.

Entre noviembre de 2024 y el mismo mes de 2025, el empleo sólo creció en San Juan , Santiago del Estero y Neuquén .

Los datos más actualizados respecto del empleo formal en el país se dieron a conocer horas antes de la discusión por la reforma laboral en el Senado, la herramienta con la que el gobierno nacional propone dar una batalla contra el desempleo y la informalidad laboral, uno de los principales flancos por donde comienza a atacar la oposición.

En concreto, no sólo es el peor indicador al respecto en la era Milei, sino que se trata del dato de empleo registrado más bajo desde junio 2022. La comparativa con noviembre 2023, el último mes que Alberto Fernández gobernó de punta a punta, es una pesadilla para el libertario: una caída del 3 por ciento y 192.328 empleos menos.

Fueron la pesca (15,8%), el agro (2,8%) y el comercio (0,5%) los únicos tres rubros que crecieron en ese lapso de tiempo. Todos los otros fueron a la baja, siendo la construcción la más golpeada, con una caída del 15% que se explica principalmente por la política de obra pública cero que decidió llevar adelante la gestión libertaria.

La Patagonia en los extremos

Entre octubre y noviembre, el empleo privado registrado se contrajo en 19 provincias, sólo mejoró en cuatro, y se mantuvo estable en Santa Fe. Misiones, Santiago del Estero, Chubut y Río Negro lo hicieron en -0,1% mensual, mientras que Tierra del Fuego y Formosa fueron las más perjudicadas con variaciones negativas superiores al 1%.

En el interanual, el margen de crecimiento es aún menor. El empleo privado creció en San Juan un 2,9%, en Santiago del Estero un 2,6% y en Neuquén un 0,8%. Entre Ríos y Río Negro no presentaron variaciones y las otras 19 cayeron.

La más golpeada entre noviembre 2024 y el mismo mes de 2025 fue Santa Cruz, que experimentó un descenso de 10,8%, seguida de lejos por su vecina Chubut (6,4%), La Rioja (5,1%), y Tierra del Fuego (5%).

La comparación con la gestión Alberto Fernández

El punto de comparación con 2023 es uno de los más destacados que se desprenden de un informe publicado por Politikon Chaco. El dato indica el cambio de matriz y el desarrollo en la región de Vaca Muerta, que se destaca entre el resto.

Entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, el empleo privado formal sólo creció en Neuquén (3,5%) y Río Negro (0,6%). En la provincia de Figueroa había en noviembre 5.048 empleos privados nuevos, mientras que la que gobierna su vecino Alberto Weretilneck, se habían sumado 610. El trabajo privado se derrumbó en todo los demás distritos.

Empleo privado registrado Politikon Chaco Noviembre 2025 - comparativa con 2023

En términos absolutos, en la provincia de Buenos Aires había 68.703 trabajadores menos, en la Ciudad 34.006, en Santa fe 12.393 y en Córdoba 11.968.

Por su densidad poblacional, el impacto se sentía más en Santa Cruz, que contaba 9.821 empleos registrados menos, que representaban una caída de 16,2%. En La Rioja el descenso fue del 13,7%, en Formosa del 11%, en Tierra del Fuego del 10,8% y en Catamarca del 10,6%.