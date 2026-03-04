Encuesta: tres influencers de Javier Milei concentran el 99% de la interacción libertaria en Córdoba

La consultora política de Carlos Sicchar estudió, entre el 1 de junio de 2025 y el 6 de febrero de 2026, 27 cuentas de 15 influencers políticos vinculados a Córdoba , la mayoría perfiles que responden a Javier Milei y a Martín Llaryora . Publicaron 2.873 posteos en Instagram y TikTok que lograron un total de 6.932.091 interacciones entre likes y comentarios.

La encuesta confirma la ventaja digital del bloque afín al Presidente en el ecosistema cordobés. Instagram concentra el mayor volumen de publicaciones y engagement, con predominio libertario. En TikTok la competencia es más pareja en cantidad de posteos, pero los picos de alcance y likes también quedan del lado nacional.

El dato central, sostiene el responsable del estudio, no pasa por el volumen. Más bien se trata de un fenómeno de concentración.

En el eje Milei, el top tres explica el 93,6% de la interacción en Instagram y el 99,3% en TikTok. Los tres perfiles que concentran ese impacto son conocidos.

El primero se trata de Stefano López , alias “Alfajor Tatín”, que jugó por afuera de La Libertad Avanza como candidato a diputado en las elecciones de octubre de 2025. Siguen Germán Benítez y Bianca Camargo , jóvenes que integran el semillero joven del presidente del partido violeta en la provincia, Gabriel Bornoroni .

Según el informe, el ecosistema libertario cordobés está “altamente centralizado y dependiente de un núcleo muy reducido de actores”. Sin esos tres perfiles, el volumen de interacción del bloque cae casi en su totalidad. En la lógica de funcionamiento impera la verticalidad, en lugar de la dispersión.

Coordinación y picos en las redes de Córdoba

El estudio también analiza la red de copublicación. El 92% de los posteos conjuntos corresponde a influencers afines al mileísmo.

INFLUENCERS EN CORDOBA La encuesta de Sicchar en el universo de los influencers de la política de Córdoba

Las colaboraciones no se concentran en los actores principales, sino en cuentas intermitentes o de baja incidencia que, coordinadas, amplifican picos específicos. Es un esquema de activación táctica: pocos estructuran la intensidad y otros acompañan en momentos clave.

La “asimetría estructural” que señala Sicchar no sólo es de volumen, sino de organización.

El contraste con la tropa digital de Martín Llaryora

En el eje cercano al gobernador Llaryora la concentración es menor: el top tres reúne el 80,8% de la interacción en Instagram. Allí se encuentran Nahuel Escobar, Rodrigo Cabral y Ornella Finchel. El 71,7% es TikTok con los citados Escobar y Finchel y Matute Bessone.

La estructura es más distribuida, con más actores con incidencia, pero menor monopolio de conversación.

escobar finchel influencers de llaryora Nahuel Escobar y Ornella Finchel, los influencers de Martín Llaryora para cantarle las 40 a Javier Milei

Como anticipó Letra P, el oficialismo provincial expandió su presencia online y profesionalizó equipos, pero esa ampliación de base todavía no se traduce en un núcleo con capacidad de concentrar casi toda la activación. Más cuentas no implican más impacto, según revela el estudio.

Poder concentrado en las redes de Córdoba

El informe no deja margen para lecturas románticas sobre “ola digital”. El mileísmo cordobés domina la conversación en el período analizado, pero lo hace con una estructura extremadamente focalizada al punto que tres cuentas explican casi todo.

Esto tiene dos consecuencias directas. La primera, es una capacidad de instalar temas con velocidad y volumen. La segunda, es la dependencia de un núcleo mínimo.

En redes, esa fórmula puede ser suficiente para ordenar la agenda. En política, la concentración extrema siempre es una apuesta.