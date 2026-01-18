León XIV, Venezuela y la diplomacia vaticana que intentó anticiparse a Donald Trump

Antes de la irrupción militar de Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro , el Vaticano ensayó una salida negociada. La diplomacia del papa León XIV apostó por una transición sin armas en Venezuela , anticipando un nuevo modelo de intervención política de la Iglesia frente a un conflicto regional de máxima tensión.

En la previa al operativo lanzado por la Casa Blanca el 3 de enero -que culminó con la captura del mandatario chavista y su esposa-, el Vaticano desplegó una ofensiva diplomática silenciosa para evitar una salida sangrienta en Caracas. La propuesta central fue un salvoconducto hacia Rusia, negociado por el secretario de Estado vaticano, cardenal Pietro Parolin , en diálogo directo con el embajador estadounidense ante la Santa Sede, Brian Burch .

“Lo que se le propuso fue que se marchara y pudiera disfrutar de su dinero”, reveló una fuente citada por The Washington Post. La alternativa -rechazada por Donald Trump - habría evitado un saldo de al menos un centenar de muertos en la capital venezolana. Para León XIV, la prioridad -transcendió- era preservar vidas y abrir una transición política con anclaje jurídico y respaldo internacional.

Parolin, quien fue nuncio en Venezuela, confirmó este sábado la versión periodística y puntualizó: "Siempre apoyamos una solución pacífica, pero también nosotros nos hemos encontrado ante un hecho consumado, ante una situación de hecho". El número dos del Vaticano también afirmó que ahora "es necesaria una democratización del país".

Trump optó por otro camino . Decidido a rediseñar el tablero regional, avanzó sin aval de la líder opositora Corina Machado y confió el poder interino a Delcy Rodríguez , figura central del chavismo. La jugada consolidó una transición bajo tutela estadounidense, con eje en el petróleo y los minerales estratégicos, y con la lucha contra el narcotráfico como mascarón de proa.

Embed - El PAPA León vuelve a pronunciarse sobre VENEZUELA: “Que se RESPETE la voluntad del PUEBLO”

La opción papal: paz sin armas, paz con derecho

Desde el inicio de la intervención, León XIV reforzó su posición pública. En el Ángelus posterior al operativo, pidió “detener la espiral de violencia” y reclamó respeto por la voluntad popular. Días después, ante el consistorio de cardenales, alertó sobre la normalización de la “diplomacia de la fuerza” como método de resolución de conflictos.

León xiv bandera venezuela León XIV pidió garantizar la soberanía de Venezuela Vatican Media

El 9 de enero, ante más de 400 embajadores acreditados ante la Santa Sede, el pontífice estadounidense-peruano fue más explícito. “La paz se busca actualmente por la fuerza de las armas como condición para afirmar el propio dominio. Y esto amenaza gravemente el Estado de derecho”, advirtió. Propuso un multilateralismo “real”, anclado en la legalidad internacional y no en relaciones de poder asimétricas.

En ese marco, Venezuela ocupó un lugar central. “Renuevo mi llamamiento para que se respete la voluntad del pueblo venezolano”, sostuvo, y pidió reconstruir el país “en justicia, verdad, libertad y fraternidad”. La referencia no fue retórica: fue una impugnación directa a la salida armada promovida desde Washington.

Corina Machado, entre Roma y Washington

Mientras el Vaticano tejía canales de mediación, Machado desplegó su propia diplomacia. Tras salir de Venezuela en diciembre, luego de casi un año en la clandestinidad con apoyo logístico estadounidense, fue recibida en audiencia privada por León XIV en Roma.

“Le pedí interceder por todos los venezolanos que permanecen secuestrados y desaparecidos”, declaró entonces la opositora, que defendió la legitimidad del presidente electo Edmundo González Urrutia. El gesto papal se inscribió en una secuencia más amplia: la canonización de los dos primeros santos venezolanos y encuentros paralelos con referentes de la Plataforma Unitaria Democrática.

papa león xiv corina machado venezuela El papa León XIV recibe en audiencia a Corina Machado Vatican Media

En Washington, el vínculo con Trump mostró otra tonalidad. Este jueves, Machado le entregó al presidente estadounidense su medalla del Premio Nobel de la Paz durante un almuerzo privado en la Casa Blanca. “Se lo merece. Fue un momento muy emotivo”, dijo luego en Fox News. Trump calificó el gesto como “maravilloso”, aunque evitó difundir imágenes del encuentro.

El republicano, que aspiraba al Nobel el año pasado, elogió a Machado como “una mujer extraordinaria”, pero volvió a marcar distancia política. Su prioridad es el control de los recursos energéticos venezolanos y la seguridad regional, una agenda en la que la lideresa opositora tiene escaso margen de influencia.

Captura de pantalla 2026-01-16 a la(s) 12.36.32p. m.

Trump, en cambio, mantuvo una “larga” conversación telefónica con Delcy Rodríguez sobre petróleo, minerales, comercio y seguridad, y la definió como una persona “formidable”. La presidenta interina presentó luego un proyecto de reforma petrolera para atraer inversiones al sector clave del país.

León XIV vs. Trump: dos diplomacias en tensión

El contrapunto quedó expuesto. Mientras Trump celebraba acuerdos energéticos y consolidaba una transición controlada, León XIV advertía sobre la tentación de “dominar mediante la lógica de la fuerza”. No es una diferencia menor: expresa dos concepciones opuestas del orden internacional y del papel de la religión en la política global.

Como viene contando Letra P, Robert Prevost es heredero directo de Jorge Bergoglio, aunque con un giro conceptual. Si el papa Francisco habló de una “guerra mundial a pedacitos”, León XIV instaló la idea de una “paz desarmada y desarmante”, con menos denuncia explícita pero mayor estructuración diplomática.

papa león xiv León XIV, Venezuela y la diplomacia vaticana Vatican Media

Sus gestos -la audiencia a Machado, los mensajes sobre Venezuela, el discurso ante el cuerpo diplomático- configuran una matriz que combina profecía y mediación, sin abdicar del rol político de la Iglesia.

De Bergoglio a Prevost: diplomacia como resistencia

La comparación es inevitable. Francisco tensionó la escena global desde la denuncia moral: habló de genocidio en Gaza y calificó de inmorales ciertos ataques militares. León XIV eligió una moderación léxica que no implica neutralidad, sino anticipación estratégica.

Apoyado en una lectura agustiniana de la política, advirtió que “la ciudad terrena absolutiza el poder y expulsa a Dios”. Frente a eso, propuso una ética compartida, límites a los liderazgos mesiánicos y una cultura del encuentro como antídoto frente al colapso del derecho internacional.

La diplomacia vaticana no fue espectadora del caso venezolano. Actuó antes, habló después y sostiene su posición en el nuevo escenario post-intervención. No fue equidistancia. Fue una apuesta por evitar la guerra cuando todavía parecía posible.