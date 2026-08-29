Jorge Brito no confirma su candidatura, pero mueve fichas en Córdoba: quién arma y qué busca

Jorge Brito no ha definido si intentará convertirse en el próximo presidente de la Nación. Su indeterminación, pasible de ser interpretada bajo cuidada ambigüedad, impacienta a quienes lo consideran un candidato con los atributos necesarios para el momento político del país. Entre ellos su consultor de cabecera, Jaime Durán Barba .

Con la misma cautela, el exitoso empresario mantiene una cuidada tarea de armado de una estructura en las principales regiones de la Argentina . Para ello confía en dirigentes de probada experticia, como Emilio Monzó , Nicolás Massot y Diego Bossio , entre otros.

La exploración incluye a Córdoba , terreno en el cual confía en los oficios de algunas terminales que apuntalaron el proyecto presidencial de Horacio Rodríguez Larreta hace ya tres años.

En el camino, el vicepresidente del Banco Macro y vicepresidente de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), no voltea su rostro a los furtivos gestos que le prodigan representantes de distintos sectores del peronismo .

El legislador Oscar Agost Carreño es la persona encargada de sondear la factibilidad de una construcción en la provincia que Javier Milei sigue considerando como su vergel.

El exdiputado del bloque Encuentro Federal, expresidente del PRO en Córdoba, enfrentado hoy al sector que se alinea detrás de Mauricio Macri, sigue coordenadas que Monzó y Massot marcan desde Buenos Aires.

El hoy legislador provincial, que encabezara la avanzada larretista en momentos en que el exjefe de gobierno porteño parecía encaminarse a la presidencia, conoce los intríngulis formales que supone la proyección de un armado desde otra jurisdicción. Al fin y al cabo, lo que también realizara el partido amarillo, del que no reniega, la pasada década.

Nicolás Massot y Oscar Agost Carreño arman para Jorge Brito

Aún con ese camino en el retrovisor, Agost Carreño no recorre el territorio con afán de reclutamiento. Sí ausculta calificados vínculos para consolidar un andamiaje jurídico que será necesario en caso que el expresidente de River se decida a dar el salto.

Lógicamente, no lo acompañan sus exsocios de aquella experiencia, integrados al proyecto del gobernador Martín Llaryora, otrora conocido como Partido Cordobés: Darío Capitani (titular de la Agencia Córdoba Turismo), Gabriel Frizza (ministro de Cooperativas y Mutuales) y Héctor Baldassi.

La experiencia de Córdoba

La identificación de buena parte del electorado cordobés con modelos de centroderecha, entre el conservadurismo de partidos tradicionales y un libertarismo aún en formación, podría augurar buenos rindes para un candidato que profundice un camino de moderación.

Para ello le resultará indispensable evitar tensiones con el peronismo cordobés, que definirá apoyos nacionales en función de la estrategia que elija para retener el gobierno provincial. Hasta el momento sólo han trascendido diálogos informales, sin mayor profundidad, entre allegados del multimillonario empresario y vicarios del cordobesismo. Comparten, sí, un concepto que volverá a sonar en un año: es imprescindible volver a ser un país normal.

Horacio Rodríguez Larreta y Emilio Monzó.

Tampoco se reconocen contactos con los sectores que se alinean con el PJ nacional. Mientras el kirchnerismo vernáculo aguarda definiciones desde San José 1111, kicillofistas y massistas mediterráneos desmienten cualquier tipo de contacto con los embajadores de Brito.

Tampoco aparecen nexos con dirigentes que, rechazados del espinel libertario, siguen con atención el trayecto de otras figuras percibidas como outsiders. Muchas de ellas, portadoras de sellos que facilitarían formalidades de rigor.

El enigma Jorge Brito

Siguiendo consejos provistos por el consultor ecuatoriano, los cerebros detrás del bancario respetan un par de consignas básicas.

Una de ellas es no alejarse del todo de un peronismo aún en reconfiguración. Una rápida lectura muestra a un importante sector en la búsqueda de opciones no kirchneristas.

La segunda es no apurar armados territoriales. Considerados indispensables para los adeptos a los modos tradicionales, la experiencia de La Libertad Avanza es un antecedente ineludible. “Milei ganó en Córdoba sin más que un par de visitas. Formó el partido después de ser electo”, evocan analistas políticos.

La restante es no sobreestimar la necesidad de una estructura partidaria. Aunque sea mejor contar con dirigentes de trayectoria reconocida, la principal cualidad a explotar para Brito es precisamente la ausencia de máculas en la gestión pública. “No hay que hacer rejuntes. Una cosa es tener gente calificada para resolver cuestiones formales, otra cosa es salir a buscar políticos sin laburo. Esto es precisamente lo que la gente no quiere ya”, amplían voces consultadas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jorge Brito (@jorgebrito_ok)

Sin necesidad de aclaraciones, la explicación ofrece una barrera a posibles intentos de montar la experiencia sobre los restos de un macrismo cordobés que no termina de volver a coligarse.

Tampoco resuenan con agrado las analogías con el expresidente. Aunque haya similitudes innegables (titulares de los clubes más poderosos de Argentina, hijos de notables empresarios, herederos de fortunas), los emisarios del salteño remarcan que a éste no lo mueve un impulso de superación. “Es joven, vive en un barrio abierto, multiplicó lo que le dejó su padre. Si se mete en política es porque realmente quiere, no le debe nada a nadie”, explican.

De cualquier manera, la propia indefinición de Brito sigue siendo el principal condicionante para cualquier análisis. La ausencia de tal certeza desalienta la aproximación de potenciales interesados en el incipiente armado. Fuera de su Salta natal sólo se reconocen pilotes en Buenos Aires, mayormente exfuncionarios que responden a los mencionados Monzó y Bossio.