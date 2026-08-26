Peronismo 2027: el PJ debate un programa económico para enfrentar a Javier Milei

La Escuela Justicialista Néstor Kirchner reunió en la sede del Partido Justicialista (PJ) a Santiago Fraschina , Teresa García , Mercedes D’Alessandro , Guillermo Michel y Jorge Capitanich para discutir el programa que el peronismo debería ofrecer en 2027 frente al modelo económico del presidente Javier Milei .

La actividad, denominada “El neoliberalismo financiero de Milei y la salida justicialista”, marcó el cierre del curso “Modelo Económico Justicialista”. El eje de las intervenciones pasó por la necesidad de que el espacio opositor defina primero un proyecto de gobierno antes de ordenar la discusión por las candidaturas.

Fraschina sostuvo que una propuesta justicialista debe apuntar a una industrialización que no recaiga sobre los trabajadores y que permita recuperar la participación de los salarios en el producto bruto interno. Además, planteó que el debate programático debe comenzar antes de la campaña para generar expectativas electorales y contar con una hoja de ruta ante un eventual regreso al poder.

Teresa García reforzó esa posición y advirtió que el principal desafío no pasa por resolver nombres propios sino por definir qué hará el espacio si vuelve al Gobierno. “Nuestra gente no se va a bancar otra decepción. No podemos equivocarnos en la próxima”, afirmó durante el encuentro.

La agenda también incluyó cuestiones que exceden la discusión económica tradicional. Mercedes D’Alessandro reclamó que el espacio incorpore las demandas ambientales y de soberanía que movilizan a sectores juveniles. Mencionó entre esos temas la protección de los glaciares y los debates vinculados con las leyes de tierras y de fuego.

Para la economista, esas discusiones deberían formar parte tanto de la estrategia electoral como de una redefinición más amplia de la inserción internacional de la Argentina. Su planteo apuntó a ampliar la plataforma política y conectar el proyecto opositor con nuevas preocupaciones sociales.

Las críticas al modelo de Milei, el RIGI y el FMI

Guillermo Michel concentró su exposición en los efectos que, a su criterio, tendría una continuidad de Milei en la Casa Rosada. Afirmó que un segundo mandato podría consolidar un esquema económico y social con menor peso de la industria, pérdida del poder adquisitivo y un debilitamiento estructural de la clase media.

El exfuncionario también cuestionó los beneficios concedidos a las empresas a través del RIGI. Señaló que el régimen contempla ventajas impositivas, devolución de IVA, menores obligaciones para liquidar divisas y exenciones sobre derechos de exportación, y sostuvo que ese costo fiscal debería compararse con partidas destinadas a políticas sociales, entre ellas los ingresos de los jubilados.

Sobre el vínculo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Michel coincidió con el planteo impulsado por Máximo Kirchner acerca del volumen del préstamo otorgado a la Argentina. Según expuso, una parte sustancial del financiamiento habría excedido los parámetros que correspondían al país por su capacidad de repago.

Jorge Capitanich pidió estabilidad y crecimiento para una salida justicialista

Jorge Capitanich, por su parte, cuestionó los procesos de endeudamiento y propuso ordenar una futura política económica alrededor de cuatro objetivos: crecimiento sostenido, pleno empleo, estabilidad monetaria y equilibrio del sector externo. El exgobernador de Chaco también reclamó que el espacio adopte una posición clara frente a la inflación.

“Un gobierno peronista no pacta con la inflación. Tenemos que tener estabilidad monetaria”, afirmó Capitanich, quien planteó que una alternativa de poder deberá combinar la recuperación de la actividad con una estrategia que preserve el valor de la moneda y evite nuevas crisis externas.

El cierre volvió sobre la discusión política que atravesó toda la jornada. García insistió en que la prioridad del peronismo debe ser construir un programa capaz de explicar qué rumbo pretende darle al país a partir de 2027. La definición de candidaturas, sostuvo, deberá quedar subordinada a ese debate.