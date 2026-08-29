Gerardo Merino es el nuevo presidente de la UCR de Chubut: ganó de visitante con casi dos tercios de los votos.

Con el apoyo de 40 de los 65 delegados que participaron del plenario en Esquel , Gerardo Merino quedó consagrado como el nuevo presidente de la UCR de Chubut . Tras una campaña en la que recorrió comités a lo largo de toda la provinica, el intendente de Trelew terminó festejando en la tarde del sábado y sucederá al vicegobernador Gustavo Menna .

"Tenemos un camino claro: unir al radicalismo de toda la provincia y darle lugar a cada localidad. Recorrer Chubut, fortalecer los comités, sumar nuevos afiliados y escuchar a quienes todos los días trabajan por el partido desde cada rincón", dijo el flamate titular del radicalismo chubutense tras consagrarse jugando de visitante.

La elección pareció complicarse en las últimas semanas cuando los delegados más afines al espacio que enfrentó a Merino logró sacar el plenario de Trelew y mudarlo a Esquel, tierra de Sergio Guajardo , el candidato que juntó 25 adhesiones en el encuentro del sábado.

Como lo hizo a lo largo de toda la campaña, Merino pidió fortalecer la unidad y "dar vuelta la página". "Ya se discutió ya se hizo el plenario y ahora hay que salir a fortalecer al radicalismo", dijo el intendente de Trelew que reconoció no tener diferencias con su rival en el plenario. "Son cuestiones internas, nunca hablé mal ni de Sergio ni de ningún otro correligionario, son discusiones que se resuleven en la elección. El que gana tiene que administrar el partido y construir todos juntos", aseguró Merino.

"Necesitamos continuar recorriendo la provincia y reabrir los comités que hace mucho tiempo que están cerrados. Hay un partido que está vivo, que gobierna y que tiene vocación de poder para transformar realidades", dijo el flamante presidente del comité de esa provincia de la Patagonia en la que el radicalismo supo hacerse fuerte durante las décadas que le continuaron al regreso democrático de 1983.

Merino también hizo hincapié en la participación (votaron 65 de los 66 delegados) y remarcó la importancia de incorporar a más jóvenes a la estructura partidaria y otorgarles un rol activo en las decisiones. “Queremos más jóvenes participando, la Juventud Radical tiene que estar donde se toman las decisiones, con voz y voto, aportando sus ideas y siendo protagonista de lo que viene”, afirmó.

Leonel Chiarella en Chubut

Como parte de una gira que ya lo llevó a recorrer 16 provincias, hasta Chubut llegó este sábado el presidente del Comité Nacional, Leonel Chiarella, que participó del Congreso en el que también Agustina Barletta fue elegida presidenta de la Juventud Radical.

El presidente del Comité Nacional, Leonel Chiarella, participó del Congreso de la UCR en Chubut.

Durante el encuentro, el titular nacional del partido destacó la presencia de delegados de todos los distritos de Chubut y sostuvo que el radicalismo debía conservar un rol central en la vida política provincial. “Hoy somos gobierno en la provincia”, afirmó, y llamó a “seguir construyendo este partido centenario y nunca perder protagonismo”.

En ese marco, Leonel Chiarella reivindicó las gestiones de dirigentes radicales y sostuvo que la identidad partidaria estaba vinculada con la capacidad de producir cambios. “Ser radical es generar transformaciones como lo hacen nuestros gobernadores, nuestros quinientos intendentes o nuestros vicegobernadores y ministros en gobiernos como el de Chubut”, expresó.

Ignacio Torres, el otro ganador

Desde afuera del partido, este sábado celebró también el gobernador Ignacio Torres, principal socio de la UCR en Chubut. "Tenemos que seguir acompañando al gobernador. El trabajo que hemos venido haciendo en muy importante y esa construcción debe seguir", dijo Merino ratificandola alianza a partir de la cual también buscará su reelección en Trelew.

El partido es una parte activo de la alianza Despierta Chubut y aporta desde sus filas al dos de los más importantes ministros del gabinete provincial: Victoriano Eraso Parodi es ministro de Gobierno y José Luis Punta, ministro de Educación. Gustavo Menna, el presidente saliente del Comité provincial es el vicegobernador a cargo de la presidencia de la Legislatura.

Gerardo Merino en el Congreso del sábado.

Además, el partido mantiene presencia en subsecretarías, direcciones generales y conducciones de organismos descentralizados.

El partido conserva tres intendencias clave con jefes comunales afiliados formalmente: Trelew, con Merino; Rawson, con Damián Biss; y Rada Tilly, con Mariel Peralta. Si se suman las comunas rurales con autoridades radicales identificables, el partido suma al menos siete gobiernos locales. Sus principales bastiones continúan siendo Rawson y Trelew y, dentro de sus objetivos políticos para 2027, aparece el de recuperar las intendencias que alguna vez fueron su base de poder territorial.