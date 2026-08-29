El semáforo del PRO en el acuerdo con LLA en Buenos Aires

Los primeros acercamientos entre el PRO y La Libertad Avanza empiezan a mostrar algunas señales en torno a la alianza electoral que ambas fuerzas quieren reeditar para correr al peronismo de la Gobernación de Buenos Aires en 2027. Uno de los principales puntos de las negociaciones será la definición de las candidaturas a las intendencias, un punto en el que habrá que tener en cuenta varios factores.

El primero de ellos, un semáforo que el PRO tratará de imponer como condición, con señales de color que se dividen de acuerdo con tres categorías: los distritos que gobierna (verde), aquellos donde aspira a gobernar (amarillo) y en los que cree tener pocas chances de hacerlo (rojo). Según cada caso, podría haber una definición distinta que, de cualquier modo, tomarán las cúpulas de la conducción provincial.

En las intendencias que gobierna el PRO, el acuerdo podría respetar la jefatura amarilla, algo que desea el macrismo, pero que los libertarios también entienden como una parte de la estrategia: sería inútil dividir aguas y abrirle paso al peronismo en un municipio que está ordenado. Acaso el mayor punto de negociación pasará por donde ambos espacios forman parte de la oposición.

El jueves pasado se produjo la segunda reunión entre miembros de ambas fuerzas para lograr un entendimiento que lleve a esa alianza a empujar con más potencia la posible reelección de Javier Milei . No obstante, también se miran con detenimiento los dos distritos de mayor relevancia política y electoral: CABA y Buenos Aires .

Para la Ciudad, ya lanzó el operativo reelección Jorge Macri , una jugada para marcar el territorio y neutralizar cualquier tipo de acción que Mauricio Macri -con quien está distanciado- quiera imponer. El expresidente tiene la obsesión de no entregar a LLA el bastión que el PRO gobierna desde 2007, pero deberá lograr una oferta sólida y sin fisuras para negociar con Karina Milei , que amaga con meter un mojón violeta (en 2025 lo hizo con Manuel Adorni y el PRO cayó por primera vez en la historia en la capital).

En la provincia, que concentra el 38% del padrón electoral nacional, la perspectiva es otra. Todos los caminos conducen a la candidatura a gobernador del jefe de Gabinete Diego Santilli. Por nombre, conocimiento en la opinión pública y el currículum en el que se anota dos victorias contra el peronismo, parece difícil que LLA ensaye otro apellido. No obstante, la discusión fina será por las candidaturas en los 135 municipios bonaerenses.

Cristian Ritondo, Diego Santilli y Sebastián Pareja.

Rojo, en los municipios PRO

El macrismo busca frenar cualquier tipo de avanzada violeta en los distritos que gobiernan jefes comunales amarillos. Por ejemplo, en Vicente López, todo se encamina a que Soledad Martínez se presente a la reelección sin una sombra libertaria. Quizás las conversaciones en ese municipio pasen por la integración de las nóminas locales. Algo parecido podría pasar en Junín, donde manda el senador Pablo Petrecca, aunque gobierne un hombre de su riñón, Juan Fiorini, y LLA podría hacer mediciones para ver si tiene un candidato más competitivo.

El mismo caso podría repetirse en San Isidro, conducido por Ramón Lanús, que tiene posibilidades de ser reelecto. De no cambiar la ley electoral, Guillermo Montenegro no podría presentarse en Mar del Plata, pero conserva la jefatura política. LLA tiene intenciones de competir, aunque parece dificil que lo haga sin el apoyo de su socio, que empujaría al concejal amarillo Fernando Muro.

Soledad Martínez, Mauricio Macri y Jorge Macri.

Es incierto lo que puede pasar en municipios como Zárate, que gestiona Marcelo Matzkin -hombre de Cristian Ritondo-, pero donde LLA está impulsando al exfutbolista Oscar Ahumada. En la misma línea asoman Pergamino y Nueve de Julio, que el año pasado exploraron ofertas electorales por fuera de la alianza pro libertaria. El PRO también gestiona Pinamar, Arrecifes, Campana, Lobos, Puán y Coronel Pringles.

Distritos en amarillo

Hay municipios en los que no está claro el panorama y que probablemente tengan la definición de la candidatura en función de si hay o no PASO, si hay o no desdoblamiento y, sobre todo, qué dirigente es más competitivo electoralmente. Uno de esos casos es La Plata, donde el PRO y LLA son oposición y tienen jefaturas emergentes. Allí podría tenerse en cuenta quién será el candidato del oficialismo -un punto central-, cuándo se vota y, en última instancia, el apellido.

Los libertarios Juan Osaba y Juan Pablo Allan, además de la diputada provincial del PRO Julieta Quintero Chasman, se anotan. Carolina Piparo también deja correr su apellido. En estos casos, serán definiciones que tomarán las cúpulas de ambas fuerzas compuestas por Ritondo, Santilli, Karina Milei y el coordinador bonaerense Sebastián Pareja.

Julieta Quintero Chasman y Juan Osaba.

Otro caso podría ser Quilmes, donde el PRO tiene al exintendente Martiniano Molina, la diputada provincial jorgemacrista María Sotolano, y un bloque de concejales. LLA mueve algunas piezas e instala el nombre del legislador provincial Nahuel Sotelo. Es uno de los municipios donde no hay un número puesto y será materia de negociación hasta entrado el 2027.

Luz verde para LLA

Hay casos en los que probablemente tendrá predominio la decisión de la Casa Rosada. Si bien son municipios donde el PRO trabaja desde hace mucho tiempo, la ambición libertaria podría llevarse puesta alguna de esas estructuras territoriales.

Acaso el ejemplo más claro sea Bahía Blanca, donde LLA dice que tiene un candidato de renombre guardado bajo siete llaves, y al diputado provincial Oscar Liberman. El PRO tiene a la presidenta del Concejo Deliberante Gisela Caputo, referenciada en Ritondo, y al santillista Adrián Jouglard. La experiencia de ir divididos en 2023 le dio el triunfo al peronista Federico Susbielles, por lo que todo indica que amarillos y violetas confluirán en una sola candidatura.

Oscar Liberman (LLA)

Algo similar ocurre en La Matanza, donde conviven al menos dos expresiones libertarias: Leila Gianni, que juega libre, y el esquema de Karina Milei y Pareja, conducido por Luis Ontiveros. También sobrevuela la senadora Florencia Arietto. El exministro de Educación Alejandro Finocchiaro es el anclaje amarillo en el distrito de mayor concentración electoral que tiene la provincia.

Como sea, ya se están punteando distritos entre ambas fuerzas. En el PRO afirman que Macri nunca juega a perder, pero que hará sombra hasta el último momento con Hernán Lacunza como candidato a presidente y Petrecca a gobernador. Hay una idea madre: ampliar. Las conversaciones con el radicalismo ya se iniciaron y buscarán expandir esa oferta todo lo posible, para lograr arrebatarle al peronismo la provincia de Buenos Aires.