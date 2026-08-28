Ante el vacío en el peronismo, Juan Grabois piensa a Itai Hagman para la Jefatura de Gobierno porteña

El líder de Patria Grande, Juan Grabois, piensa en una candidatura a Jefe de Gobierno de Itai Hagman.

Ante la falta de candidatos definidos en el peronismo porteño , el espacio de Juan Grabois empezó a evaluar el nombre del diputado nacional Itai Hagman para competir por la jefatura de Gobierno en 2027. La hipótesis está condicionada, sin embargo, a una definición previa: que Leandro Santoro decida no volver a disputar la Ciudad de Buenos Aires.

En la tropa de Grabois reconocen que el diputado conserva un capital político y electoral que ningún otro dirigente del espacio logró construir hasta ahora. Consideran que Santoro mantiene capacidad para sintetizar las diferentes corrientes del peronismo porteño y, a la vez, disputar votos por fuera de sus fronteras tradicionales. Si decide competir, no hay intención de disputarle ese lugar en una PASO multitudinaria.

La discusión empieza si Santoro finalmente no juega. En Patria Grande advierten que buena parte de los nombres que aparecen como alternativas, especialmente los más identificados con el kirchnerismo, pueden ordenar el voto propio pero tendrían mayores dificultades para incorporar electorado nuevo y construir una candidatura con posibilidades de llegar a un eventual balotaje.

En el espacio de Grabois destacan la performance que tuvo Hagman en las elecciones de 2025 , cuando encabezó la lista de diputados nacionales por la Ciudad, y creen que puede combinar dos atributos que consideran necesarios para la próxima elección: contener una eventual fuga de votos por izquierda y ampliar la base electoral del peronismo porteño .

La pertenencia de Hagman a Patria Grande y su identificación con una izquierda independiente le permiten hablarle a un electorado que no necesariamente se siente contenido por las estructuras tradicionales del PJ. A la vez, acumula recorrido político, parlamentario y electoral dentro del espacio.

Este jueves hacemos el cierre de campaña con toda la militancia de Fuerza Patria que estuvo en la ciudad dejando todo para frenar a Milei y construir lo que se viene.



Nos vemos en el Club Franja de Oro a las 17h. pic.twitter.com/PTHGArdarK — Itai Hagman (@ItaiHagman) October 22, 2025

La apuesta, en ese sentido, sería presentar algo así como una renovación sin empezar de cero. Hagman nunca compitió por un cargo ejecutivo en la Ciudad, pero acumula experiencia parlamentaria, participación electoral y pertenencia orgánica dentro de Unión por la Patria. En el espacio creen que esa combinación puede darle mayor capacidad de crecimiento que otras figuras más asociadas al núcleo tradicional del kirchnerismo.

La construcción empezará a tener en las próximas semanas una expresión más territorial. Hagman prepara una serie de actividades y recorridas por distintos puntos de la Ciudad, con las que buscará aumentar su presencia en territorio porteño y complementar el trabajo que viene desarrollando como diputado nacional.

Patria Grande busca saltar la interna entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof

Hay otra lectura detrás del movimiento. En Patria Grande consideran que su posición les permite saltar por encima de la pelea entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof y evitar que esa interna termine trasladándose de manera automática al armado porteño.

Grabois y su espacio mantienen interlocución con los distintos sectores del peronismo. Hay diálogo con el gobernador bonaerense y su equipo, pero también con el cristinismo y otras terminales del PJ.

La hipótesis Hagman se apoya también en esa posición. En Patria Grande creen que pueden contener a los distintos sectores sin trasladar mecánicamente la interna nacional a la Ciudad y, a la vez, buscar votos por fuera del peronismo.

HACER CIUDAD: Debates sobre acceso a la vivienda en CABA.



Te invitamos a un espacio para discutir el acceso a la vivienda en CABA, sus dificultades, sus desafíos y las propuestas que tenemos que construir para garantizar este derecho.



El modelo de Macri y el PRO está agotado,… pic.twitter.com/Okvly3tQ8y — Itai Hagman (@ItaiHagman) July 27, 2026

En ese plan, en los últimos meses comenzaron a aparecer señales de un diálogo más fluido entre Patria Grande y Juan Manuel Olmos, uno de los principales articuladores del peronismo porteño. El movimiento resulta significativo para un espacio históricamente más vinculado al kirchnerismo.

Una de las muestras más concretas apareció en la negociación por el Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad. Olmos propuso como vocal a Eugenio Begue, dirigente vinculado a Patria Grande que ya venía trabajando en el SESBA. La postulación forma parte de la negociación por los lugares que le corresponden al peronismo en la nueva conducción del organismo.

También hubo señales en el terreno político. Hagman compartió recientemente una actividad en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA con Santoro, en un encuentro en el que no hubo representación de La Cámpora.