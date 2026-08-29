Llaryora mueve en el Gran Río Cuarto: De Rivas se arma con obras y Llamosas va por los bastiones perdidos

Guillermo De Rivas logró que el paquete de 27 mil millones de la Provincia sea aprobado por unanimidad en el Concejo Deliberante.

La estrategia del cordobesismo en el sur de Córdoba va tomando forma. Mientras Guillermo De Rivas juega en tándem con Martín Llaryora un pleno a la obra pública en Río Cuarto , el presidente provisorio de la Legislatura y exintendente de la capital alterna Juan Manuel Llamosas busca recuperar ciudades opositoras en el departamento.

El intendente presentó este jueves un plan de infraestructura por un total de $27.000 millones, financiado íntegramente por el Gobierno de Córdoba y sincronizado con la señal de largada de la campaña electoral 2027.

Esos proyectos son estratégicos para el ordenamiento de la ciudad, pero también tienen un fuerte criterio político. La doble vía de Reforma Universitaria, por caso, mejorará la conexión vial con la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC).

Pero también significará un cambio profundo en la fisonomía de Banda Norte , el segundo circuito electoral más poblado en el plano local, por donde circulan a diario miles de estudiantes y trabajadores de clase media, entre el centro y el campus.

La otra gran obra contemplada en este paquete de proyectos de infraestructura es la construcción del Parque Alberdi , que ejecutará el Gobierno provincial en el histórico bastión peronista. El populoso barrio del este es uno de los pocos que hoy no tiene espacios verdes acordes a su escala.

El acompañamiento unánime de los concejales de nuestra ciudad nos permite avanzar, junto al Gobierno de Córdoba, con el plan de infraestructura más importante de la historia de #RíoCuarto. pic.twitter.com/A9yRQv9GfP — Guillermo De Rivas (@guillederivas) August 28, 2026

"Río Cuarto, en estos 240 años que vamos a cumplir en noviembre, va a tener el periodo de mayor inversión en infraestructura en la historia de nuestra ciudad. Junto con los privados, el esfuerzo del Municipio y el acompañamiento de la Provincia", apuntó el intendente.

El karma de Juan Jure

Todo esto, mientras avanza a paso firme la construcción del nuevo anillo de Circunvalación, definida por el gobernador Llaryora como la obra civil más importante que está siendo ejecutada en el país.

En paralelo, De Rivas sigue en marcha con el plan de arreglo y mejora de calles, un asunto que de tan doméstico podría parecer una minucia, pero que pegar fuerte en el humor -o el malhumor- de buena parte de los riocuartenses.

Años atrás, el abandono en esa materia fue la postal que le sirvió al peronismo para instalar la idea de cambio, ganarle al radicalismo después de Juan Jure, y abrir así un período de 10 años de poder cordobesista.

Río Cuarto y un idilio con La Libertad Avanza

En definitiva, estos movimientos muestran al intendente como una pieza clave de la estrategia del oficialismo en el sur cordobés, donde debe hacerle frente al gran desafío de mejorar el desempeño respecto a los últimos turnos electorales.

En las elecciones provinciales de 2023, la ciudad se inclinó con claridad por Luis Juez. Y en las legislativas de octubre del año pasado, volvió a mostrar su corazoncito libertario para darle el triunfo al sello de La Libertad Avanza por una diferencia de 10 puntos.

Juan Manuel Llamosas y el desafío de reconquistar

La otra pata de la estrategia territorial persigue el objetivo de reconquistar los reductos opositores que hay en el departamento, con Juan Manuel Llamosas a la cabeza.

El exintendente tiene en sus manos la conducción departamental del PJ y es presidente provisional de la Legislatura, credenciales que, según entienden en el oficialismo, le da "más herramientas que cualquier otro" para esa tarea.

Ahora que hay objetivos concretos en el horizonte, uno de los puntos clave será dejar de lado las diferencias internas y priorizar la estrategia partidaria.

Dentro de ese marco general, apuntan a recuperar las localidades gobernadas por fuerzas opositoras, que actualmente son mayoría en el departamento.

Juan Manuel Llamosas, Guillermo de Rivas y el diputado Carlos Gutiérrez en Río Cuarto

Pero, más específicamente, el objetivo es reconquistar distritos clave de la región, como Vicuña Mackenna, gobernada por el radical no reelegible Roberto Casari; Berrotarán, a cargo de Federico Soto de la UCR; Coronel Moldes, gobernada por Ezequiel Moiso del PRO y Alcira Gigena Nanci Foresto, otra boinablanca.

Por otro lado, en el tablero del poder del sur, componen un mapa con dos escenarios muy diferentes al interior del departamento Río Cuarto. Por un lado, hay una docena de intendentes oficialistas del departamento se alinearán detrás del calendario que disponga el gobernador, y pegarán las elecciones locales con las provinciales. En ese lote ubican a Las peñas, Achiras, Holmberg, Las Higueras, Adelia María, Malena, Bulnes, Suco, Sampacho y Chaján, entre otros.

Por el otro lado, en los reductos opositores, dominados por el radicalismo, el desdoblamiento o el alineamiento del calendario electoral se terminará de definir según quién sea el candidato.

Si el adversario es Gabriel Bornoroni, creen que la mayoría desdoblará para evitar que La Libertad Avanza -que sigue órdenes de competir cada distrito local- les arme lista y les dispute el poder. En cambio, si la oposición se alinea atrás de Rodrigo De Loredo, el radicalismo y sus aliados pegarían las elecciones locales al calendario provincial.

Los números que ilusionan al cordobesismo del sur

Estos movimientos, que buscan alinear la gestión hacia demandas de la ciudadanía, marchan en paralelo al pulso social que auscultan desde el poder político local.

En el oficialismo se aferran a los datos que arrojan algunas mediciones de consumo interno, que ubican a Llaryora en torno al 60% de imagen positiva, con números positivos en aprobación de gestión.

Los más entusiastas dicen incluso que el gobernador cosecha buenos registros en términos de intención de voto en la capital alterna.

Martín Llaryora y Guillermo de Rivas supervisando obras viales en Río Cuarto

Este escenario -sostienen en las filas cordobesistas- marcaría un contraste nítido respecto a la coyuntura electoral de 2023, cuando Llaryora tenía un alto nivel de desconocimiento.

El otro dato alentador para el oficialismo podría definirse como un cambio del humor social respecto de Javier Milei, que según los sondeos encargados por el oficialismo registra por primera vez más imagen negativa que positiva en la capital alterna.

Independientemente de esto, lo cierto es que hasta ahora esa novedad no se transparenta en la estrategia: a la fecha no hay el menor indicio de confrontación con Milei en el discurso de Llamosas o De Rivas.