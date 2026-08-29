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EL DATO LETRA P

Javier Milei presentó su declaración jurada: compró apenas 20 dólares en 2025

En el año del escándalo $LIBRA, el Presidente ahorró en pesos. Envió su balance a la OA al mismo tiempo que su hermana. El patrimonio de Karina aumentó 221%.

Letra P | Sebastián Iñurrieta
Por Sebastián Iñurrieta
Javier Milei.&nbsp;

Javier Milei. 

Javier Milei y Karina Milei.

Javier Milei y Karina Milei.

En 2025, el año que estalló el escándalo de $LIBRA, el patrimonio de Javier Milei pasó de 206 millones a 295 millones de pesos, lo que implica un incremento del 43%. Según su última declaración jurada, presentada ante la Oficina Anticorrupción (OA), el Presidente compró apenas 20 dólares y ahorró $18 millones en sus cuentas bancarias.

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Letra P | Sebastián Iñurrieta
Sebastián Iñurrieta

El balance del mandatario fue ingresado al sistema de la OA el jueves a las 20.08, unos 25 minutos después de que su hermana, Karina Milei, presentara el suyo. La secretaria general de la Presidencia anotó un incremento patrimonial del 221%, explicado en gran parte por la revaluación de su departamento en Vicente López.

El patrimonio de Javier Milei

El jefe de Estado declaró los mismos bienes con los que llegó al poder: una casa en la Ciudad de Buenos Aires que a fin de año cotizó en $73.573.546; una Mercedes Benz Sprinter ($20.173.600) y un auto Peugeot ($16.254.200). También, cuatro cajas de ahorro en pesos que pasaron de sumar $20.850.019 a $39.425.342, además de una cuenta en dólares.

Cuando arrancó el año, Milei declaró que tenía en esa caja u$s 65.542 que terminaron siendo u$s 65.562. Por el salto del tipo de cambio, esos ahorros equivalían a $67.443.222 y a fin de 2025, $94.802.797. En efectivo, el Presidente mantuvo los mismos 20 mil dólares durante 12 meses.

La Justicia encontró en el teléfono de Mauricio Novelli, el trader que impulsó la criptomoneda y cuenta con tres ingresos a la Quinta de Olivos, el borrador de un supuesto contrato con fecha del 11 de febrero de 2025, tres días antes del lanzamiento del token, por el que el Presidente recibiría cinco millones de dólares por promocionar $LIBRA: u$s 1,5 millones de adelanto, u$s 1,5 millones por el tuit que luego borró y otros u$s 2 millones tras la firma del acuerdo.

El mandatario declaró ingresos por $81.806.723 y gastos por $66.262.044. Además, cerró 2025 con una deuda que no tenía al comenzar el año: $586.357 con el Banco Supervielle.

El patrimonio de Karina Milei

La secretaria general comenzó 2025 con un patrimonio de $11.401.021 y terminó con uno de $35.312.784: unos $23,9 millones más. Sin embargo, todo es producto de una revaluación de su único bien.

El departamento con cochera de 150 metros cuadrados que posee en Vicente López desde 2011 figuraba con un valor de $3.992.825 y al cierre fue cotizado en $28.162.492. Si bien mantuvo seis cajas de ahorro, como novedad anotó $3.852.216 en una cuenta de pago PSP, una billetera virtual.

Por otra parte, las deudas de Karina Milei aumentaron: arrancó el año debiendo $841.961 al ICBC y al Santander y terminó con compromisos por $969.471.

El patrimonio de la hermana presidencial también fue motivo de análisis el año pasado, luego de que trascendieran audios del extitular de la ANDIS Diego Spagnuolo describiendo un sistema de coimas en el que a Karina Milei le correspondería "el tres por ciento". Gendarmería está actualmente peritando esas grabaciones.

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