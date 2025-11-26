Maximiliano Pullaro sienta a un funcionario de su riñón en la presidencia del Concejo de Santa Fe

El Concejo de Santa Fe se prepara para una reconfiguración interna y un cambio de autoridades. Como supo anticipar Letra P , todo indica que Sergio "Checho" Basile tomará el mando que dejará Adriana Molina . Radical por radical, ambos de pura cepa. Basile es funcionario del gobierno provincial que encabeza Maximiliano Pullaro y mantiene una relación cercana con el mandatario.

A pocos días del recambio de autoridades en el Concejo municipal, está prácticamente definido que Basile asumirá la presidencia. El bloque de Unidos para Cambiar Santa Fe , luego de algunas conversaciones, se ordenó detrás del actual secretario de Desarrollo Territorial del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano.

El nombre de Basile surgió de manera casi natural y no encontró objeciones , ni en el Ejecutivo municipal, encabezado por Juan Pablo Poletti , ni en el resto de las tribus de Unidos. Si bien el oficialismo cuenta con los votos necesarios para alcanzar la mayoría, también hubo contactos con sectores de la oposición para allanar el camino.

Molina, histórica dirigente radical, concluirá su período como presidenta del Concejo tras no presentarse a la reelección. Es casi un hecho que ocupará un lugar en el gabinete provincial , dado su vínculo estrecho con Pullaro. En ese marco, el arribo de Basile a la presidencia del cuerpo aparece como un paso lógico.

Fuentes consultadas por este medio destacan que Basile es un dirigente con capacidad de diálogo y llegada a distintas terminales políticas, tanto del oficialismo como de la oposición. Actualmente funcionario provincial, tiene un extenso recorrido político.

Comenzó a militar en el radicalismo desde joven, participó de la Juventud Radical, repartió volantes y pintó paredes. En 2005, ingresó a la Legislatura provincial como asesor de la entonces diputada Daniela Questa, quien luego fue intendenta de Santo Tomé.

Más tarde, se desempeñó como secretario de bloque en el Concejo, donde comenzó a adquirir experiencia legislativa hasta ser electo concejal en 2015. Fue allí donde afianzó su vínculo con Pullaro, por entonces ministro de Seguridad, con quien trabajó en distintas problemáticas vinculadas a la ciudad capital.

Aunque ya se conocían desde la militancia juvenil, la relación se fortaleció durante el período 2019-2023, cuando compartieron la Cámara de Diputados. Ambos integran la línea interna NEO, una de las tribus del radicalismo. Actualmente, Basile preside el comité de la Unión Cívica Radical (UCR) del departamento La Capital.

Las definiciones pendientes en el Concejo de Santa Fe

Todavía resta acordar quiénes ocuparán la vicepresidencia primera y segunda del cuerpo. Según averiguó este medio, esas definiciones dependerán del resultado de las negociaciones entre los distintos espacios políticos y de cómo queden conformados los bloques.

Una de las novedades es el ingreso de La Libertad Avanza (LLA) al recinto. Aún se desconoce cómo se reorganizará el peronismo, si lo hará en un interbloque o de manera dispersa. A partir de diciembre, Unidos contará con nueve bancas, mientras que la oposición tendrá ocho. Estas últimas se reparten entre cuatro del PJ, dos de LLA, una de Vida y Familia y una de Santa Fe en Común.