10D Y DESPUÉS

Maximiliano Pullaro sienta a un funcionario de su riñón en la presidencia del Concejo de Santa Fe

Sergio "Checho" Basile es secretario con territorio y asumirá su banca en diciembre. Dialoguista y militante radical, tejió un fuerte vínculo con el gobernador.

Letra P | Agustín Vissio
Por Agustín Vissio
Sergio Checho Basile tiene todo encaminado para ser el próximo presidente del Concejo Municipal de Santa Fe.

Sergio "Checho" Basile tiene todo encaminado para ser el próximo presidente del Concejo Municipal de Santa Fe.

El Concejo de Santa Fe se prepara para una reconfiguración interna y un cambio de autoridades. Como supo anticipar Letra P, todo indica que Sergio "Checho" Basile tomará el mando que dejará Adriana Molina. Radical por radical, ambos de pura cepa. Basile es funcionario del gobierno provincial que encabeza Maximiliano Pullaro y mantiene una relación cercana con el mandatario.

Notas Relacionadas
Sergio Checho Basile junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.
EL JUEGO DE LA SILLA

Santa Fe capital: Checho Basile, el pullarista que pica en punta para presidir el Concejo

Por  Agustín Vissio

Un radical por otro

A pocos días del recambio de autoridades en el Concejo municipal, está prácticamente definido que Basile asumirá la presidencia. El bloque de Unidos para Cambiar Santa Fe, luego de algunas conversaciones, se ordenó detrás del actual secretario de Desarrollo Territorial del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano.

549232680_18423517471103548_7868544895267759072_n
Sergio

Sergio "Checho" Basile junto al gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro.

Molina, histórica dirigente radical, concluirá su período como presidenta del Concejo tras no presentarse a la reelección. Es casi un hecho que ocupará un lugar en el gabinete provincial, dado su vínculo estrecho con Pullaro. En ese marco, el arribo de Basile a la presidencia del cuerpo aparece como un paso lógico.

Trayectoria y cercanía con Maximiliano Pullaro

Fuentes consultadas por este medio destacan que Basile es un dirigente con capacidad de diálogo y llegada a distintas terminales políticas, tanto del oficialismo como de la oposición. Actualmente funcionario provincial, tiene un extenso recorrido político.

Comenzó a militar en el radicalismo desde joven, participó de la Juventud Radical, repartió volantes y pintó paredes. En 2005, ingresó a la Legislatura provincial como asesor de la entonces diputada Daniela Questa, quien luego fue intendenta de Santo Tomé.

Más tarde, se desempeñó como secretario de bloque en el Concejo, donde comenzó a adquirir experiencia legislativa hasta ser electo concejal en 2015. Fue allí donde afianzó su vínculo con Pullaro, por entonces ministro de Seguridad, con quien trabajó en distintas problemáticas vinculadas a la ciudad capital.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/chechobasile/status/1990531981562818936&partner=&hide_thread=false

Aunque ya se conocían desde la militancia juvenil, la relación se fortaleció durante el período 2019-2023, cuando compartieron la Cámara de Diputados. Ambos integran la línea interna NEO, una de las tribus del radicalismo. Actualmente, Basile preside el comité de la Unión Cívica Radical (UCR) del departamento La Capital.

Las definiciones pendientes en el Concejo de Santa Fe

Todavía resta acordar quiénes ocuparán la vicepresidencia primera y segunda del cuerpo. Según averiguó este medio, esas definiciones dependerán del resultado de las negociaciones entre los distintos espacios políticos y de cómo queden conformados los bloques.

Una de las novedades es el ingreso de La Libertad Avanza (LLA) al recinto. Aún se desconoce cómo se reorganizará el peronismo, si lo hará en un interbloque o de manera dispersa. A partir de diciembre, Unidos contará con nueve bancas, mientras que la oposición tendrá ocho. Estas últimas se reparten entre cuatro del PJ, dos de LLA, una de Vida y Familia y una de Santa Fe en Común.

Temas
Notas Relacionadas
El intendente de Santa Fe Juan Pablo Poletti.
10D Y DESPUÉS

El gabinete de Poletti, un tetris complicado para cumplir con todos sus socios

El intendente de la capital debe contener a Unidos, dar abrigo a quienes se quedan sin banca y sostener el fino equilibrio que lo llevó al poder.
El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, el día que recibiió el informe sobre la Caja de Jubilaciones Municipal.
EL AJUSTE

Santa Fe: Poletti cocina una reforma jubilatoria que podría ver la luz antes de fin de año

El intendente sigue el camino de Pullaro. Antes de que termine noviembre enviaría un proyecto para modificar la Caja municipal. Los principales puntos.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Luiz Inácio Lula da Silva y Claudia Sheinbaum convierten a Brasi y México en paraísos para Marcos Galperín. ¿Y Javier Milei?
LOS PERFILES DEL PODER

Los aliados socialistas de Galperin

Por  Esteban Rafele
Javier Milei, Karina Milei y Carlos Presti
Cambio de guardia

La sucesión de Petri, un triunfo del búnker de Karina Milei

Por  Guillermo Villarreal
Comisión de Presupuesto
TEMPORADA DE ROSCA

Kicillof, más cerca del endeudamiento: hay miércoles de superacción en la Legislatura

Por  Juan Rubinacci
Javier Milei y Alfredo Cornejo
CONGRESO | SENADO

Milei presiona a gobernadores radicales para garantizar la asunción de Villaverde

Por  Mauricio Cantando