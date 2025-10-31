El candidato de Maximiliano Pullaro en Newell's sumó foto con Sergio Massa para mostrar músculo peronista

Ignacio Boero , empresario y candidato a presidente de Newell’s , se reunió en Buenos Aires con el exministro de Economía Sergio Massa. El encuentro, que combinó política y fútbol, buscó mostrar que el proyecto de Boero trasciende a Rosario y no responde exclusivamente al gobernador Maximiliano Pullaro.

Boero estuvo acompañado por Pablo Cerra , abogado de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y dirigente peronista, y Tomás Vernet , armador del exministro Diego Giuliano.

La reunión con Massa duró más de una hora y abordó temas de gestión institucional, crisis deportiva y relaciones con el Estado nacional . “Esta mesa piensa a futuro. Queremos vínculos que duren más que una elección”, explicó uno de los asistentes.

Según fuentes cercanas al excandidato a presidente, Massa se comprometió a respaldar al club como actor social de referencia en Rosario. El apoyo incluiría acompañamiento técnico e institucional para fortalecer tanto la dirigencia como el área deportiva. “Massa entiende que Newell’s es más que un club. Es una bandera de Rosario y un espacio donde se define identidad. No vino a posar para la foto, vino a comprometerse con una idea de reconstrucción”, afirmó una fuente cercana al tigrense.

Durante semanas, sectores internos del club instalaron que Boero era “el candidato de Pullaro” , en alusión al gobernador santafesino. El encuentro con Massa apuntó a desmarcarse de esa etiqueta y mostrar una construcción más amplia, con base en el peronismo y autonomía política. “ Acá no hay patrón político, hay un proyecto plural . Nadie nos baja línea, pero sí entendemos que Newell’s necesita vínculos en todos los niveles de decisión”, sostuvo un integrante del equipo de campaña.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NachoBoeroNob/status/1983218531169607798&partner=&hide_thread=false Con el Tata y Roberto hablando de fútbol y del futuro de Newell's. pic.twitter.com/MqnBrAaH0E — Ignacio Boero (@NachoBoeroNob) October 28, 2025

En el entorno de Boero reconocen el peso del gobierno provincial en el armado, pero remarcan que no es la única pata que sostiene el proyecto. La reunión con el líder del Frente Renovador se convirtió en una pieza central para proyectar una identidad más federal y con mayor volumen político.

La pata peronista del proyecto de Boero en Newell's

Pablo Cerra y Tomás Vernet encabezan la construcción peronista del espacio. Ambos son responsables de conectar a Newell’s con la política nacional y tejer una red de respaldo político, gremial y territorial. Desde hace meses articulan vínculos con el Frente Renovador y figuras clave de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), como Claudio Chiqui Tapia y Pablo Toviggino.

Vernet, operador cercano a Giuliano, fue clave en el acercamiento a Massa y en la coordinación del contenido del encuentro. “No queremos ser espectadores, queremos que Newell’s vuelva a ser protagonista”, dijo tras la reunión. Cerra, por su parte, aporta volumen sindical desde la UOM y sostiene un discurso de reconstrucción institucional con anclaje en el trabajo comunitario. En el entorno del candidato aseguran que ambos representan “la sensibilidad peronista” que Boero busca sumar al club.

Cruce con D’Amico por una foto con Matías Messi

Días después, la filtración de una foto entre el exvicepresidente y candidato a presidir Newell's Cristian D’Amico y Matías Messi, presidente del club Leones y hermano de Lionel Messi, generó revuelo. En el espacio de Boero consideraron el encuentro como una maniobra electoral.

matias y damico+ Matías Messi y Christian D'Amico

“Nosotros no vamos a traicionar a nadie ni a subir fotos con gente que se quiere mantener al margen solo para rascar cuatro votos”, lanzó un dirigente del sector. En el entorno del candidato sostienen que la imagen generó malestar en la familia Messi. “No fue inocente. Hay límites que no se cruzan, y en este club todos saben cuáles son”, dijo una fuente consultada.

Toniolli, el próximo en sumarse

En paralelo, se intensificaron las versiones sobre la posible incorporación del diputado nacional Eduardo Toniolli, referente del Movimiento Evita. Su llegada aportaría densidad territorial y mayor representatividad dentro del justicialismo santafesino. Fuentes cercanas a Boero hablaron de “charlas avanzadas” para consolidar un frente amplio que sume dirigentes jóvenes, sindicalismo y gestión moderna. “El peronismo tiene historia en Newell’s, y esta es la oportunidad de devolverle esa identidad desde un proyecto serio”, señalaron desde el equipo político.

esuuuu

Toniolli finaliza su mandato en el Congreso el próximo 10 de diciembre y vuelve al llano, ya que su intento de retener su banca se vio frustrado en el cierre de listas de Fuerza Patria.

El escenario electoral en Newell’s

Con el cierre de listas cada vez más cerca, el panorama empieza a definirse. El oficialismo no presentará candidato propio y el presidente actual, Ignacio Astore, está en retirada. El principal duelo será entre Cristian D’Amico y Nacho Boero, aunque no se descarta que Julián González logre ser habilitado o impulse otro nombre.

En este contexto, la reunión con Massa funcionó como una demostración de poder: Boero rompió con el mito de ser “el candidato de Pullaro”, sumó músculo político y envió un mensaje claro hacia adentro del club y hacia la política santafesina: el proyecto está vivo, es plural y tiene proyección nacional.

Mientras el equipo busca cerrar el torneo con aire, la campaña ya se juega en otro campo. Uno donde los contactos pesan más que las promesas, y donde el poder –como en el fútbol– se define en los detalles.



