Santa Fe: Pullaro quiere que Milei ponga la plata para sostener la comida de un millón de personas

La asistencia alimentaria será uno de los temas de negociación con Diego Santilli. Este año, la inversión provincial rondará los 120 mil millones de pesos.

Por Gustavo Castro
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, pretende llevar a la renovada mesa de negociaciones con la administración de Javier Milei el debate sobre la asistencia alimentaria para alrededor de un millón de santafesinos, según confiaron fuentes oficiales a Letra P.

No se trata solamente del acceso a una comida diaria para cerca de un tercio de los 3.544.908 habitantes que tiene la provincia, de acuerdo al Censo 2022, sino también de una inversión de peso. En concreto, implicaría unos $120 mil millones proyectados para este año, según estimaciones de la Casa Gris.

La mesa de los santafesinos

Los fondos nacionales destinados a asistencia alimentaria fueron un punto de conflicto entre los gobiernos de Pullaro y Milei, en particular durante 2024, aunque el debate también se proyectó durante 2025, en menor medida.

En el caso de los comedores escolares, la Nación suele aportar un “refuerzo nutricional” que complementa las raciones financiadas por la provincia. Mientras los valores locales se actualizan con cierta periodicidad, los fondos nacionales tienden a desactualizarse o a cortarse directamente. Durante la presidencia de Mauricio Macri, por ejemplo, el valor del refuerzo se congeló, pero en 2024, bajo la gestión libertaria, el flujo se interrumpió completamente. Recién este año retomó el curso normal y, actualmente, se encuentra al día.

Por otro lado, el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de Santa Fe no logró firmar convenios con su par nacional, por lo que en dos años no recibió fondos, salvo en contadas excepciones producto de fallos judiciales, como el escándalo por los alimentos y la yerba retenida en el área que conduce Sandra Pettovello.

La asistencia del gobierno de Santa Fe en números

Un informe de la Subsecretaría de Seguridad Alimentaria de Santa Fe, al que accedió este medio, detalla que la cartera que conduce Victoria Tejeda brinda asistencia a 326.346 personas a través de diversos programas: 66.380 con Tarjeta Única de Ciudadanía, 147.427 con Tarjeta Institucional, 32.539 con Prosonut (Santa Fe Nutre Localidades) y 80.000 con módulos alimentarios.

tejeda

Según ese mismo informe, entre enero y noviembre de 2025, el gasto en estos programas fue de $3.791 millones y asciende a $16.798 millones si se contabiliza desde el inicio de la gestión. Además, se invirtieron $13.006 millones en módulos alimentarios dirigidos a infancias, festividades como Navidad y situaciones específicas.

Durante todo este período, desde diciembre de 2023, no hubo aportes nacionales que colaboraran con esa inversión. Por eso, Pullaro insistirá con el reclamo ante la administración libertaria.

Una demanda urgente a Diego Santilli

El gobernador santafesino buscará plantear esta situación al flamante ministro del Interior, Diego Santilli, con el argumento de que su gestión debió “aumentar las partidas 15 veces". "Se nos está haciendo muy duro”, advierten, según consignó el portal Rosario3.

Diego Santilli

En esa línea, el proyecto de Presupuesto 2026 de Santa Fe ya anticipa la magnitud del gasto esperado. El ítem “Seguridad Alimentaria Escolar” del Ministerio de Educación contempla $88.910 millones, mientras que el programa “Seguridad Alimentaria” del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano prevé $51.374 millones. La suma asciende a $140.285 millones.

Ese monto representa un cálculo conservador, ya que en el área social suele haber sobreejecución presupuestaria. De hecho, en septiembre, el ministerio de Tejeda ya había agotado las partidas iniciales y debió recibir una ampliación.

Temas
